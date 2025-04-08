تقرير صادم.. 91% من إعدامات 2024 جرت بالعراق ودولتين جارتين

شفق نيوز/ ذكرت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، ان العراق الى جانب ايران والسعودية مسؤولون عن 91% من عمليات الاعدام التي جرت حول العالم خلال عام 2024، مؤكدة ان الاعدامات تصاعدت بالعراق لأربعة أضعاف.

وذكرت المنظمة، في تقريرها السنوي عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "عمليات الإعدام حول العالم بلغت أقصى حدّ لها منذ عام 2015، مع إعدام أكثر من 1,500 شخص في 15 دولة في عام 2024".

واضاف التقرير، ان "ايران، والعراق، والسعودية يتحملون مسؤولية مجمل الارتفاع في عمليات الإعدام المعروفة، وبالإجمال، استأثرت الدول الثلاث بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1,380، وقد زاد العراق من عمليات الإعدام بما يقارب أربعة أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل) وضاعفت السعودية مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) مستأثرةً بذلك بنسبة 64% من كافة عمليات الإعدام المعروفة".

واشار الى ان "إيران، والعراق، والسعودية وراء الارتفاع الحاد في عدد عمليات الإعدام في العام الماضي، حيث نفَذت أكثر من 91% من عمليات الإعدام المعروفة، منتهكةً بذلك حقوق الإنسان ومزهقةً أرواح الناس بلا شفقة على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب".

ولفت التقرير الى ان "الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024 هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن"، موضحا ان "الإعدام يستخدم كسلاح في بعض الدول لاسكات اصوات المعارضين".