سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تقرير إسرائيلي يلمح لدور ايراني "تصعيدي" بالهجوم الصاروخي على القوات التركية في العراق

Category: تقارير وتحليلات

Date: 2022-04-26T19:22:40+0000
تقرير إسرائيلي يلمح لدور ايراني "تصعيدي" بالهجوم الصاروخي على القوات التركية في العراق

شفق نيوز/ اعتبر تقرير عبري، الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، قد يكون بمثابة رسالة ايرانية موجهة الى الاتراك.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "الاعلان الايراني عن وقوع الهجوم على قاعدة زليكان، شرقي الموصل، يوحي بأن لدى طهران معرفة كبيرة بالهجمات التي تتعرض لها القوة التركية في العراق.

وذكر التقرير ان "زليكان هي احدى القواعد التركية القليلة التي اقيمت في العراق خلال السنوات الماضية، مشيرة الى انها ليست ضمن المنطقة الجبلية الكوردية، وان الهجمات على هذه القاعدة بالقرب من بعشيقة تقف وراءها في الغالب مجموعات عراقية موالية لايران".

وتابع التقرير ان "لدى تركيا قواعد في العراق باسم محاربة "الإرهابيين"، وهي وسعت من نطاق عملياتها الاخيرة ضدهم في الاسابيع الماضية، كما انها قامت بتوفير التدريب في قاعدة بعشيقة لبعض المقاتلين من العرب المعارضين لداعش".

الا ان التقرير لفت الى "غموض" في الموقف التركي، حيث يبدو ان انقرة تريد تعزيز نفوذها ليس فقط داخل اراضي اقليم كوردستان نفسه، وانما ان توسع عملياتها العسكرية لتشمل ايضا سنجار ومخمور، ومحاولة التأثير على الموصل وكركوك".

وتابع، "السياق العام هو ان الميليشيات الموالية لايران في محافظة نينوى، تنظر الى تركيا على انها عدو محتمل".

ولفتت الصحيفة الاسرائيلية الى ان "تغطية وكالة فارس الايرانية لخبر الهجوم الصاروخي على القاعدة التركية يتضمن ايضا القول ان "تركيا تنتهك منذ زمن طويل وحدة اراضي شمال العراق من خلال ادعائها بانها تتصدى لحزب العمال الكوردستاني".

ويقول تقرير وكالة فارس الايرانية بانه منذ نيسان/ابريل الماضي، فان "تركيا شنت عمليات عسكرية عديدة بذريعة محاربة حزب العمال الكوردستاني، وتتحدث باستسهال عن هجوم محتمل على منطقة سنجار، وهو ما قوبل برد فعل من قبل الجماعات السياسية والعسكرية العراقية".

واوضحت الصحيفة الاسرائيلية ان تعبير "رد الفعل" هذا قد يشمل شن المزيد من الهجمات على القوة التركية في العراق من قبل جماعات موالية لايران.

وذكرت بان ما بين 4 او 6 صواريخ اطلقت مساء الاحد الماضي على قاعدة بعشيقة، كما استهدفت خمسة صواريخ القاعدة نفسها في بداية ابريل/نيسان الحالي، وصواريخ اخرى القاعدة التركية في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وختم التقرير بالاشارة الى ان "الموالين لايران يلجأون عادة الى استخدام صواريخ من عيار 107 في هجماتهم، مثلما فعلوا في استهدافاتهم لقوات التحالف والولايات المتحدة، بالاضافة الى الهجوم على مدينة اربيل".

وخلص التقرير الى القول ان "الهجوم الاخير قد يكون تصعيدا من جانب ايران ضد تركيا في العراق، وبمثابة رسالة الى تركيا حتى لا توسع عملياتها في سنجار ومناطق اخرى".

related

عن نجاح اقليم كوردستان وتساؤل حول مستقبل دور واشنطن في روجافا

Date: 2021-06-01 11:43:30
عن نجاح اقليم كوردستان وتساؤل حول مستقبل دور واشنطن في روجافا

لماذا تدعم تركيا أذربيجان الشيعية، وتقف إيران مع أرمينيا المسيحية؟

Date: 2020-10-05 10:51:52
لماذا تدعم تركيا أذربيجان الشيعية، وتقف إيران مع أرمينيا المسيحية؟

عين من نار بين تركيا وإيران صوب سنجار

Date: 2021-03-14 15:06:30
عين من نار بين تركيا وإيران صوب سنجار

تركيا تتحرك عسكرياً صوب سنجار المترنحة بين العماليين وبغداد

Date: 2021-01-22 19:18:14
تركيا تتحرك عسكرياً صوب سنجار المترنحة بين العماليين وبغداد

تحليل امريكي يحدد سببا لاستقلال كوردستان عن العراق باندلاع حرب بين امريكا وايران

Date: 2019-05-23 11:06:24
تحليل امريكي يحدد سببا لاستقلال كوردستان عن العراق باندلاع حرب بين امريكا وايران

"كورونا" يقلب التقاليد العراقية ويزرع خوفاً لكل من وطأ ايران

Date: 2020-03-01 11:47:49
"كورونا" يقلب التقاليد العراقية ويزرع خوفاً لكل من وطأ ايران

معهد أميركي يتحدث عن "الأهداف الثلاثة" للكاظمي من قمة بغداد: صفر أعداء واحتواء إيران

Date: 2021-09-04 16:01:38
معهد أميركي يتحدث عن "الأهداف الثلاثة" للكاظمي من قمة بغداد: صفر أعداء واحتواء إيران

"أويل برايس" تكشف لعبة الكاظمي النفطية مع واشنطن

Date: 2021-03-02 12:39:03
"أويل برايس" تكشف لعبة الكاظمي النفطية مع واشنطن