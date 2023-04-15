تقرير: الخط السككي البصرة-شلامجة سيجعل العراق حلقة وصل بين الشرق والغرب

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الفايننشال تريبيون" الايرانية الصادرة بالانكليزية، يوم السبت، ان العراق خصص 230 مليون دولار كخطوة أولى، لتنفيذ مشروع خط السكك الحديد "البصرة-شلامجة" الذي تم الاتفاق مع إيران على الشروع به بعد نهاية شهر رمضان الجاري، مبينة أن هذا المشروع سيؤدي لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين، ويشجع على ربط شبكة السكك الحديدية الرئيسية في إيران بسوريا والاردن من خلال العراق.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي سفاري، قوله ان الخط سيكون بطول 32 كيلومترا من شلامجة الى البصرة، وان "العراق خصص ميزانية تقارب 230 مليون دولار لخط سكة الحديد، وهذا يحدث لأول مرة".

اللمسات النهائية

واشار التقرير الى ان سفاري كان يتحدث بعد الزيارة التي قام بها وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي الى طهران، حيث جرى وضع اللمسات النهائية على الاتفاقيات والمشاريع الثنائية، بما في ذلك السكك الحديدية العابرة للحدود.

ولفت الى ان الوزير العراقي التقى نظيره الايراني مهرداد بازرباش الذي قال ان المرحلة الاولى من العمل في المشروع ستشمل ازالة الألغام من المنطقة الحدودية التي ظل الوصول إليها منذ نهاية الحرب العراقية الايرانية في العام 1988، متعذرا.

وذكر التقرير ان هذا العمل سيليه بناء جسر متحرك بطول 880 مترا عبر شط العرب في العراق، من جانب مقاولين إيرانيين، وسيترافق مع وضع المسارات الحديدية للقطار في الوقت نفسه، مع القيام بأعمال البنية التحتية الاخرى التي ستقوم بها شركة السكك الحديد العراقية، مذكّرا بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كناني كان قال اعلن موافقة ايران على بناء الجسر على شط العرب لربطها بالعراق.

السقف الزمني للمشروع

وبحسب التقرير، فإن التوقعات تشير الى ان استكمال خط السكك الحديد، سيتطلب 18 شهرا، وهو سيشجع حركة الركاب والبضائع بين البلدين، بما في ذلك السياحة الدينية، كما أن ربط شلامجة والبصرة سيؤدي الى اكمال الحلقة المفقودة في المنطقة، أي الربط بين شبكة السكك الحديدية الرئيسية في إيران مع سوريا والاردن عبر العراق.

وكان ربط البصرة والشلامجة قد كشفت تفاصيله في العام 2018، إلا أن الطرف العراقي لم يتمكن من بناء خط السكة الحديدية لذلك حتى الآن بسبب مشاكل اقتصادية ونقص في اموال، بحسب ما أشارت إليه تقارير.

الا ان وزير الطرق الإيراني السابق قاسم رستمي قال بعد زيارة الى العراق في أواخر العام 2021 "اجرينا منذ نحو 20 عاما، العديد من المفاوضات مع العراق لتنفيذ خط سكة حديد الشلامجة - البصرة، وكان هناك العديد من الاتفاقيات في فترات عدة، ولم تصل الى النتيجة المرجوة".

ربط الشرق بالغرب

لكن التقرير اشار الى ان الايرانيين انهوا من جهتهم، خط سكة حديد خرمشهر - شلامجة الذي يبلغ طوله 17 كيلومترا في العام 2011 وذلك لربط خطوط السكك الحديدية الايرانية بمدينة البصرة.

ولفت التقرير الى ان المسؤولين الايرانيين شددوا دائما على ان استكمال خط السكة الحديد سيخلق ممر عبور للسكك الحديدية بين الشرق والغرب الى شواطئ البحر الأبيض المتوسط​​، ويمر عبر العراق الى سوريا وصولا الى ميناء اللاذقية، وهو ما سيحقق العديد من الفوائد الى الدول الثلاث.

وفي ظل حقيقة ان العراق هو احد اكبر الشركاء الاقتصاديين لإيران، فقد ذكر التقرير ان هذا الارتباط السككي قد يتيح لايران زيادة تجارتها مع العراق وسوريا وأوروبا، في وقت ترتبط إيران بالعديد من الدول المجاورة، مثل روسيا وتركيا وباكستان.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خط سكة حديد الشلامجة - البصرة بالإضافة إلى ربط العراق وإيران، فإن ايران ايضا سترتبط بافغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الاقصى.

وتابع قائلا ان العراق مستقبلا سيكون رابطا على طريق عبور البضائع بين الجنوب والدول العربية في منطقة الخليج مع آسيا الوسطى وروسيا.

ترجمة: وكالة شفق نيوز