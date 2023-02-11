تقرير: الجيش العراقي يخطط لاستبدال مروحياته الروسية بسرب امريكي (صور)

شفق نيوز/ كشف موقع "ذا درايف" الأمريكي، يوم السبت، ان العراق يسعى الى التخلص من المروحيات العسكرية من طراز "ام اي-17" الروسية الصنع، واستبدالها بأخرى امريكية، وذلك بسبب النقص الحاصل في تأمين قطع الغيار بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما يدفع العراقيين للمضي قدما في خططهم من أجل تحديث اسطولهم الجوي.

وأوضح التقرير الأمريكي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان الجيش العراقي يريد استبدال سرب مروحيات "ام اي-17 هيب" الروسية، بمجموعة مختلطة من مروحيات من طراز (Bell 412EPXs) و(Bell 412Ms) الأمريكية.

العقوبات الدولية على روسيا

ولفت التقرير إلى أن "التراجع الكبير" في القدرة على توفير قطع الغيار للمروحيات الروسية بسبب احتياجات موسكو الخاصة بحربها في اوكرانيا، هو العامل الرئيسي لهذه الخطط العراقية بالتغيير.

وأشار إلى أن سلاح الجو العراقي يتطلع ايضا للحصول على مجموعة متنوعة من المروحيات الاخرى من شركة "بيل" الامريكية التي كانت قد أعلنت مؤخرا أنها تريد الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في السوق والتي خلقتها الحرب الروسية-الاوكرانية.

وأوضح التقرير ان التفاصيل المتعلقة بخطط استبدال المروحيات الروسية الصنع التابعة للجيش العراقي، وجهود العراق من اجل تحديث مروحياته الأخرى، وردت في التقرير الربع سنوي للمفتش العام في وزارة الدفاع الامريكية ووزارة الخارجية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والمتعلق بعملية "العزم الصلب" والذي نشر قبل أيام.

وبحسب تقرير المفتش العام، فإنه "بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن قدرة وحدات سلاح الجوي العراقي، على الوصول الى قطع غيار لمروحيات (ام اي-17) الروسية الصنع، أصبحت مقيدة حاليا لان معظم قطع الغيار موجهة لدعم الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهناك قيود على شراء قطع غيار روسية الصنع".

مميزات الكترونية متطورة

ويضيف تقرير المفتش العام ان "الخطة الحالية هي الحصول على 4 مروحيات Bell 412EPX، و16 مروحية Bell 412M، لتحل مكان أسطول ام اي-17 الروسية الصنع، بسبب عدم القدرة على الحصول على قطع غيار بسبب الحرب في أوكرانيا".

وتتضمن قدرات المروحيات الامريكية المصنعة اصلا بالتعاون مع شركة يابانية، بمميزات الكترونيات طيران متطورة وانظمة مهمة اخرى مع قمرة قيادة زجاجية حديثة، كما أنها تشتمل على نظام لمدافع رشاشة مثبتة على الباب وانظمة استشعار.

وبحسب تقرير المفتش العام الامريكي، فإنه بالاضافة الى هذا الطراز من المروحيات الامريكية، فإن الجيش العراقي يسعى من اجل الحصول على "15 مروحية هجومية خفيفة جديدة من طراز Bell 407M، بما في ذلك أنظمتها للصواريخ والمدافع والكترونيات الطيران، لتحل محل الأسطول القديم لقوات الأمن العراقية من طراز 407، وذلك إلى جانب 15 مروحية تدريب جديدة من طراز (Bell 505)، لتحل مكان أسطول التدريب القديم من طراز (Bell 407) و(OH-58)".

التعاون الامني العراقي الامريكي

ولفت التقرير إلى ان الجيش العراقي لديه بالفعل مجموعة من مروحيات (Bell 407).

وبحسب تقرير المفتش العام، فإن الجيش العراقي يتطلع للحصول على كل هذه الطرازات من المروحيات الامريكية من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية (FMS) والذي يؤمن امكانية ان تساعد الحكومة الأمريكية في تسهيل صفقة البيع.

الى ذلك، قال الموقع الأمريكي إن تقرير المفتش العام لم يتناول اي قضايا ربما يواجهها الجيش العراقي في تشغيل مروحياته الهجومية الروسية الصنع (Mi-24 Mi-35 Hind او Mi-28NE Havoc) او ما اذا كانت هناك خطط فورية من أجل استبدالها.

ومع ذلك، أبلغ مكتب التعاون الامني ​​(الخاص بالعراق) والتابع للجيش الأمريكي، المفتش العام انه "يعمل مع وزارة الدفاع العراقية من اجل تحويل أسطول سلاح الجو العراقي بأكمله الى طائرات امريكية الصنع من اجل تبسيط عملية الحصول على قطع الغيار والصيانة والتدريب".

وبعدما ذكرّ التقرير بأن الحكومة الامريكية سبق لها ان قامت بالأمر نفسه فيما يتعلق بإزالة المروحيات الروسية التي لدى سلاح الجو الأفغاني، الا انه اشار الى ان هذا الوضع يطرح اسئلة مشابهة فيما يتعلق بالتطبيق العملي والفائدة المرجوة.

المنافسة الروسية الأمريكية

واوضح انه لا مروحيات (Bell EPX412) ولا مروحيات (412 M) مكافئتان بأي شكل من الاشكال للمروحيات الروسية "ام اي-17" التي تعتبر طوافة أكبر بكثير وتتمتع بأداء أكبر وقدرة حمولة اكبر، بالاضافة الى ميزتها على الانحدار الخلفي من اجل تحميل وتفريغ الأفراد والبضائع.

وفي المقابل، فإن مروحيات (M 412) يمكن ان تستوعب 14 راكبا كحد اقصى وقدرة حمولتها اقل من 3 الاف كغم، بينما بإمكان "ام اي-17" حمل 26 شخصا وحولتها تصل الى 4 الاف كغم.

ولفت التقرير الى ان الامريكيين نقلوا المروحيات الروسية التي اخذوها من الحكومة الافغانية السابقة، الى الجيش الاوكراني ليستخدمها في الحرب مع روسيا.

ترجمة وكالة شفق نيوز