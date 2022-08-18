تقارب العراق وسوريا: مجلس لرجال الأعمال بعد سنوات من العداء

شفق نيوز/ علق موقع "المونيتور" الأمريكي على إعلان دمشق عن تشكيل مجلس الأعمال السوري-العراقي، متناولا محطات في علاقات البلدين صعودا وهبوطا خلال العقود الماضية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أعلنت قرارا يقضي بتشكيل مجلس الاعمال السوري – العراقي، والذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية.

كما أكد القرار بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، على أهمية السوق العراقية بالنسبة لصادرات المنتجات السورية التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، مضيفا ان رئيس المجلس من الجانب السوري هو محمد ناصر السواح.

وذكر الموقع الأمريكي في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان العراق وسوريا كانت لديهما تاريخ معقد من العلاقات، مذكرا بأن صدام حسين كان ينتمي الى ايديولوجية البعث نفسها التي يتبناها نظام الرئيس بشار الأسد ووالده من قبله حافظ الأسد.

وتابع أنه برغم ذلك، فإن البلدين لم تكن تجمعهما علاقات طيبة غالبية سنوات حكم صدام حسين.

الا ان التقرير اشار الى ان العلاقات العراقية-السورية كانت جيدة خلال السبعينات، الى ان وافقت دمشق على وقف إطلاق النار في حرب اكتوبر/تشرين 1973 مع اسرائيل.

لكن البلدين بحثا فكرة الوحدة في أواخر السبعينات، لكن المحادثات انهارت وعادت العلاقات الى توترها.

وانضمت سوريا إلى التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من قوات صدام في العام 1991، الا ان العلاقات شهدت بعض الدفء مجددا في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

ولفت التقرير إلى أن سوريا عارضت الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 والذي ادى الى الاطاحة بصدام حسين، واستعادت دمشق وبغداد علاقاتهما في العام 2006. واضاف ان حكومة الأسد اغمضت عينيها عندما كان المسلحون يتسللون الى العراق من الأراضي السورية، بحسب "معهد السلام الامريكي".

وتابع التقرير؛ أن العلاقات عادت الى التحسن في السنوات الماضية، وعمل البلدان سوية من اجل محاربة تنظيم داعش، على سبيل المثال.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن وفدا من رجال الاعمال العراقيين زار سوريا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، للبحث في تعزيز علاقات التعاون. وفي بداية العام 2021، بحث وزراء النفط في البلدين التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات في بغداد.

وختم التقرير بالاشارة الى ان العراق وسوريا وقعا مؤخرا اتفاقيات مع ايران من اجل التعاون المشترك في مجال مكافحة العواصف الرملية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز