تعرف على أكثر 10 أحزاب شعبية حول العالم

شفق نيوز/ كشف موقع "مودرن كلاسيك إنفو"، عن أكثر عشرة أحزاب سياسية شعبية حول العالم، مستنداً في ذلك إلى المقبولة التي يحظى بها كل حزب، من حيث القرارات والخيارات المتخذة ومدى تأثيرها بين جمهوره وأنصاره.

1- حركة الإنصاف الباكستانية

وهو الحزب السياسي الأكثر بروزًا في باكستان، ويعمل حاليًا بمبادرة من رئيس الوزراء الباكستاني السابق خان عمران خان، تم تشكيل الحزب في عام 1996 على يد عمران خان، بعد تقاعده من لعبة الكريكيت، ومن المثير للاهتمام أن ندرك أن حزب PTI حصل على مقعد واحد في قرار عام 2002، علاوة على ذلك، كان في القائمة السوداء خلال الانتخابات العامة التي أقيمت في عام 2008، ومع ذلك كان الحزب ثاني أكبر حزب في البلاد في انتخابات عام 2013 في ضوء حقيقة أنه قد يحصل على أكثر من 7.5 مليون صوت بالإضافة إلى التمثيل الحقيقي في منطقة خيبر بختونخوا، حيث أن الحزب يعاني دائمًا من صراع مع الحكومة، فإن حزب PTI لديه أكثر من 11 مليون عضو في جميع أنحاء العالم، وبعد حكم المحكمة العليا في قضية أوراق بنما، ارتفع حظوظ حركة PTI بشكل كبير في باكستان وفي جميع أنحاء العالم، وهذا هو السبب وراء التجمع السياسي رقم 1 لحركة PTI في العالم.

2- المؤتمر الوطني الهندي

وهو أحد التجمعات السياسية الأكثر رسوخًا والتي ما تزال موجودة في الهند، ويُعرف هذا التجمع أيضاً باسم "المؤتمر العادل"، تم تشكيله في عام 1885 في موسم الرصاص الإنجليزي، والآن يعد هذا أحد التجمعين الجديرين بالملاحظة في الهند، كما هو الحال بعد استقلال الهند في عام 1947، أصبح الكونغرس هو الحزب السائد في البلاد وتولى الحكومة عدة مرات، ويضم التجمع أكثر من 20 مليون فرد في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، ولم يتمكن الحزب من الحصول على ما لا يزيد عن 6% من التمثيل في لوك سابها، وهي معايير هذا التجمع في ضوء استراتيجية غاندي الاجتماعية.

3- الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا

يعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا، تجمعًا بارزًا ومحفزًا آخر في برلين، حيث أن هذا التجمع ليبرالي وقائم على القانون، لكنه أكثر التجمعات الليبرالية المعتدلة في البلاد، لذا فإن رائدة هذا التجمع هي أيضًا مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل، ويعد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أيضًا عضوًا دائمًا في حزب EEP وحزب الأقارب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، وهذا التجمع له تاريخ أقدم منذ أن تم تشكيله في عام 1945، حيث ناقش انتشار هذا التجمع في ذلك الوقت، وشارك الحزب بأكثر من 446.859 عضواً في الدولة بأكملها.

4- حزب المحافظين البريطاني

حزب المحافظين، والمعروف رسميًا باسم "التجمع المحافظ والوحدوي للمملكة المتحدة"، يقود الحزب حاليًا المملكة، نظرًا لفوزه بأغلبية المقاعد في جميع الانتخابات منذ عام 2015، ويعتبر الحزب الأكثر تقدمًا في العالم منذ أن تم تشكيله في عام 1834، وبالتالي كان يُعرف بالحزب السائد في القرن التاسع عشر.

5- الحزب الشيوعي الصيني

ويعد الحزب الشيوعي الصيني تجمعًا بارزًا في الصين وكذلك في العالم، حيث يسيطر الحزب على الحكم في الصين، تم تأسيس الحزب في عام 1921 ولكنه تطور بسرعة في عام 1949، وكما تشير التقارير، يعد الحزب الشيوعي الصيني حاليًا أكبر تجمع بشري، والأسباب الرئيسية لسمعة هذا التجمع هي أن الحزب بنى علاقته مع التجمعات غير الاشتراكية الأخرى بعد الثمانينيات.

6- الحزب الاشتراكي الفرنسي

الحزب الاشتراكي، هو حزب سياسي ديمقراطي اجتماعي في فرنسا، وهو أكبر حزب في يسار الوسط الفرنسي، كان الحزب الاشتراكي أحد الحزبين السياسيين الرئيسيين في الجمهورية الفرنسية الخامسة، إلى جانب الحزب الجمهوري.

7- الحزب الديمقراطي الأمريكي

الحزب الديمقراطي، هو أحد الحزبين السياسيين المعاصرين الرئيسيين في الولايات المتحدة، إلى جانب الحزب الجمهوري.

8- حزب روسيا الموحدة

يحكم حزب روسيا الموحدة، البلاد في الوقت الراهن، ووفقًا للقرار الصادر في عام 2016، أثبت الحزب نفسه كأكبر حزب في البلاد منذ أن حصل على 343 صوتاً من أصل 450 في مجلس الدوما، وظهر الحزب في عام 2001 من خلال اندماج تجمعين قياديين - تجمع عموم روسيا وتجمع التضامن - زعيم البلاد، فلاديمير بوتين هو أيضًا رائد هذا التجمع، فقد تم رفض الحزب في الماضي في بعض القرارات عامي 2007 و 2011 ولكنه حقق انتصارًا هائلاً في الانتخابات الأخيرة.

9- حزب بهاراتيا جاناتا حزب بهاراتيا جاناتا، يقود التجمع الإداري للهند؛ يُعرف هذا بأنه أحد الحزبين الرئيسيين في بلادهم، وفقًا للتقارير، في عام 2017، يعد حزب بهاراتيا جاناتا أكبر حزب في البلاد فيما يتعلق بالالتحاق في بلدهم، ويتمتع الحزب حاليًا بمكانة كبيرة في التجمعات الحكومية والوطنية في الهند.

10- حزب العمال البرازيلي

ووفقًا للتقارير، للحزب أكثر من 1,400,000 عضو من إجمالي السكان في جميع أنحاء البلاد، ولكن من المثير للدهشة أن الحزب لم يلعب في الانتخابات الحالية أي دور، نظرًا لعدم حصوله على أكثر من 15% من المقاعد في البرلمان.