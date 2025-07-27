تعرضوا لسرقات واحتيال.. موظفون في كركوك يطالبون بإلغاء السلف الإلكترونية لمنع "القرصنة"

شفق نيوز- كركوك

كشف عدد من الموظفين الحكوميين في كركوك، يوم الأحد، عن تعرضهم لسرقات واحتيال إلكتروني عبر تطبيقات وهمية تستغل اسم شركتي "كي كارد" و"ماستر كارد"، وسط تحذيرات من تنامي هذه الظاهرة نتيجة ضعف الوعي التقني لدى بعض المستخدمين.

ويقول الموظف حسن خالد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاحتيال تبدأ عبر روابط أو مكالمات من أشخاص ينتحلون صفة ممثلين عن الشركة، ويطلبون من الضحية إدخال معلومات البطاقة أو تحميل تطبيقات الغرض منها القرصنة الإلكترونية".

ويضيف "يتم سحب مبالغ مالية باستخدام خاصية (سلفني) من قبل المحتالين، حيث سُحب مني مبلغ وصل إلى 600 ألف دينار دون علمي".

فيما يؤكد الموظف جميل العبيدي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً اتصل بي مدعياً أنه موظف في شركة ماستر كارد، وقال إن راتبي سيتوقف لمدة خمسة أشهر إذا لم أقم بتحميل تطبيق معين".

ويتابع "فعلاً قمت بتحميل التطبيق، وبعد إتمام العملية، تمكن من الدخول إلى حسابي وسحب مبلغ 500 ألف دينار من خلال خاصية (سلفني)".

ويدعو العبيدي إلى "إلغاء هذه التطبيقات غير الرسمية وحصر التعامل الإلكتروني بالتطبيقات والمواقع المعتمدة من قبل الشركة الأصلية فقط، مع ضرورة تشديد الرقابة على هذه المنصات الإلكترونية".

وتتزايد حالات الاحتيال الإلكتروني في العراق في ظل الاستخدام الواسع للبطاقات الذكية وبرامج السلف، فيما لم تصدر شركتا "كي كارد" أو "ماستر كارد" حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن هذه الخروقات.

ويطالب الموظفون المتضررون الجهات المختصة بإطلاق حملات توعية رقمية، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وتوفير قنوات دعم فوري للتبليغ عن أي اختراقات مالية أو محاولات نصب إلكتروني.

وفي السياق، يحذر الخبير الاقتصادي سمير الحسني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، من "الآثار الاقتصادية الخطيرة لانتشار مثل هذه العمليات الاحتيالية"، مشيراً إلى أن "السرقات الإلكترونية لا تضر الأفراد فقط، بل تقوض الثقة بالنظام المالي الرقمي بأكمله، وتؤثر على توجه الدولة نحو الشمول المالي".

ويلفت الحسني إلى أن "غياب الوعي المالي وضعف إجراءات الحماية الإلكترونية لدى بعض الشركات يوفر بيئة خصبة لهذه الانتهاكات"، داعياً إلى "سنّ تشريعات أكثر صرامة بحق منتحلي الصفة، وتنظيم حملات توعية وطنية للمستخدمين بشأن التعامل الآمن مع التطبيقات المصرفية".