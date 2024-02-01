تصميم يتمسك بـ"الشيخ".. الصراع يحتدم على منصب محافظ البصرة والإطار  يريد التغيير

شفق نيوز/ لا يزال الحديث مستعرا عن منصب محافظ البصرة بين الكتل السياسية الفائزة، فبينما تقول عشائر البصرة انها تتخذ موقف المتفرج على الصراع السياسي في المحافظة، يعلن تحالف تصميم انه يتمسك بشيخه العيداني كمرشح لا بديل عنه لمنصب المحافظ، فيما يقول تحالف الإطار التنسيقي ان من يجدد للمحافظين السابقين فهو خارج عن نهج العملية السياسية.

لا بديل عن الشيخ

تقول عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم، سارة الحسيني لوكالة شفق نيوز، ان تحالفها "متمسك بمرشحه الشيخ اسعد العيداني لمنصب المحافظ، ولا بديل لدينا عنه".

وتضيف، ان "الجلسة المقبلة ستكون يوم السبت المقبل في الساعة السادسة مساءً بعدما كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع".

عشائر البصرة تتفرج

من جانبه، يوضح مجلس شيوخ عشائر البصرة، موقفه بشأن الصراع السياسي الدائر حول منصب محافظ البصرة، فيما أكد انه لا يمكن دعم التظاهرات التي تطالب ببقاء العيداني كمحافظ.

وذكر رئيس المجلس، الشيخ رائد الفريجي لوكالة شفق نيوز، ان " مجلس عشائر البصرة لا يدعم شخصية بعينها لتولي منصب المحافظ في مدينة البصرة وضواحيها، وهو يتخذ موقف (المتفرج) مما يحصل حاليا، حيث لا يمكنه دعم العيداني بسبب الشبهات التي تحيط به، ولا يمكنه كذلك دعم الكتل السياسية التي تبحث عن التوافق والمحاصصة".

وتابع، ان" المعلومات الواردة الينا ان الأمور ستتجه نحو المحاصصة بين الكتل السياسية وان العيداني مستثنى من قاعدة تنحية جميع المحافظين وباق بمنصبه، كونه حصل على المركز الأول بفارق كبير عن منافسه في الانتخابات المحلية الاخيرة".

وبين، أنه "في حال تم تنحية العيداني عن منصب المحافظ، فإن المجلس يرفض التظاهرات التي تطالب ببقائه بمنصبه ولا يدعمها، لأنه يعتمد على قرارات مجلس المحافظة الجديد في هذه الحالة، والتي تختار المحافظ صاحب الأصوات الأعلى داخل المجلس"، موضحا ان" عشائر البصرة ستقف بوقت لاحق ضد اي شخصية يختارها المجلس لتولي منصب المحافظ، اذا اخفق بقرارات الحكم المحلي في البصرة".

خارج عن نهج الإطار

بدوره؛ يقول مصدر مطلع في كتلة البصرة والتي تمثل مجموعة كتل سياسية الإطار التنسيقي الفائزة بالانتخابات المحلية، لوكالة شفق نيوز، ان "كتلته لا تزال متمسكة بقرارات الهيئة العامة للإطار التنسيقي والتي تقضي بعدم التجديد لأى محافظ سابق، ومن يدعي غير ذلك فهو خارج عن نهج العملية السياسية التي يؤمن بها قادة الإطار".

واضاف، ان " جلسة يوم السبت المقبل ستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو عضو المجلس، عماد المطوري، عن تحالف تصميم، وهو من سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس"، مبينا ان" الجلسة كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيلها بناءً على طلب تحالف تصميم من اجل حسم أمر التحالفات السياسية بين الكتل".

وأوضح المصدر، انه "لغاية الآن لم يتم حسم منصب رئيس المجلس من حصة أي كتلة سياسية، ونحن بانتظار ما تسفر عنه المفاوضات خلال الأيام المقبلة"، مشيراً إلى ان" كتلة البصرة تضم حاليا 11 عضواً بعد انضمام عضو كتلة بابليون لنا، مقابل 12 عضوا لتحالف تصميم".