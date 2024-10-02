تصريحات ترامب بشأن إصابة جنود أميركيين بقصف إيراني في العراق تثير "السخرية"

شفق نيوز/ ذكر موقع "اكسيوس" الإخباري الأمريكي أن تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول وصفه إصابات الجنود الأميركيين الـ100 في القصف الإيراني على قاعدة "عين الأسد" في العراق قبل أربع سنوات، بأنها كانت مجرد "صداع"، أثارت انتقادات من الحملة الانتخابية لمنافسيه الديمقراطيين الذين اعتبروا أنه "غير مؤهل ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن حملة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كاملا هاريس، قالت في بيان عبر البريد الإلكتروني إن ترامب "غير مؤهل ليكون القائد الأعلى"، بسبب تصريحاته التي كانت ترديداً لتعليقات أدلى بها في أعقاب هجوم كانون الثاني/ يناير العام 2020 على قاعدة عين الأسد، بعد اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وأشار التقرير إلى أن ترامب، وهو المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، قد أدلى بتصريحاته أمس الثلاثاء، بعدما سُئل خلال مقابلة عما إذا كان يعتقد أنه "كان ينبغي عليه أن يكون أكثر صرامة مع إيران" في أعقاب الهجوم على عين الأسد وقتها.

وبحسب التقرير، فإن ترامب رد على السؤال قائلاً "ماذا يعني الجرحى؟ تقصد لأنهم كانوا يعانون من الصداع؟ لأن القنابل لم تصب القاعدة نهائياً".

وأكد ترامب أنه "لا يوجد هناك أحد أكثر صرامة منه حول العراق" وهي إشارة واضحة منه إلى إيران.

واستعاد ترامب إشارة محاوره إلى تعبير أنه لم يكن صارماً بشكل كافٍ مع إيران، وأوضح أن الإيرانيين "لم يكن لديهم المال لدعم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وعندما ضربناهم، ضربونا، واتصلوا بنا، قائلين: سنقوم بقصف قاعدتكم، لكننا لن نصيبها".

وتابع ترامب مهاجماً محاوره، قائلاً "لو كنت مراسلاً صادقاً، وهو ليس حالك، لقلت ما يلي: لم تصيب أي من تلك الصواريخ الدقيقة قاعدتنا، كلها أصابت خارج القاعدة، ولم يجرح أحد باستثناء أن أصوات الانفجارات كانت مرتفعة وبعض الناس قالوا إن هذا يؤلمني، وأنا أتقبل ذلك".

ورداً على ترامب، قال التقرير إن حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي تيم فالز، أشار خلال مناظرته لمنصب نائب الرئيس مع السيناتور الجمهوري جيه دي فانس، إلى أنه بعد الهجوم على قاعدة "عين الأسد" في العام 2020، قام ترامب "بشطب" الإصابات التي لحقت بالجنود الأمريكيين، ووصفها بأنها "صداع".

ونقل التقرير عن مورجان فينكلستين، وهو المتحدث باسم الأمن القومي لحملة هاريس، قوله إنه بما أن القوات الأميركية "متواجدة في الشرق الأوسط لدعم إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية، فإن دونالد ترامب يهين أفراد الخدمة المصابين. إنه لا يصلح لتولي منصب القائد الأعلى".

ترجمة وكالة شفق نيوز