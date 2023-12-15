تسهم بإنتاج 8 جيجا من الكهرباء.. "سيمنز" تبلغ نقطة تحول في العراق: الحكومة تعمل بجد ضد الفساد

شفق نيوز/ وصف موقع "الاستثمار الأجنبي المباشر انتيليجنس" (FDI) البريطاني شركة "سيمنز" الالمانية بانها اصبحت شريكا دوليا للعراق في إصلاح قطاع الكهرباء حيث صارت تؤمن نحو ثلث الـ 24 جيجاوات من توليد الطاقة في البلد، فيما وصف المدير الإداري للشركة في الشرق الأوسط في مقابلة صحفية؛ العراق بأنه صار يتطلع الى التقدم للامام، والحكومة تعمل بجد على مكافحة الفساد الذي عرقل مشاريعها في السابق.

وبعدما ذكر التقرير البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان عقودا من الصراع ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للطاقة في العراق، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا، لفت الى ان "سيمنز" أصبحت شريكا رئيسيا في استعادة البنية التحتية للطاقة المتضررة على مدى السنوات الاخيرة، وهي صارت بمثابة الشريك الدولي للعراق في إصلاح قطاع الكهرباء.

وتابع التقرير؛ أن "سيمنز" التي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، تقوم بتشغيل او ادارة او تقديم الخدمات لنحو ثلث الـ 24 جيجاوات من توليد الطاقة في العراق.

وفي مقابلة خاصة، قال المدير الإداري لـ"سيمنز" في الشرق الاوسط ديتمار سيرسدورفر حول نشاط الشركة في العراق، "لقد نشطنا في البلد منذ الثلاثينيات، وجرى إنشاء البنية التحتية الكهربائية لأول مرة، ومنذ السبعينيات قامت بتركيبات كبيرة بما في ذلك محطات الطاقة. لدينا 135 شخصا يعملون في العراق".

واضاف ان "العام 2019 كان بمثابة نقطة تحول حيث وضعنا أول خريطة طريق للعراق موضع التنفيذ"، مشيرا الى انه وفق هذه الاتفاقية مع الحكومة، فإن "سيمنز" قدمت ​​دراسة حول كيفية تعزيز شبكتها، وحددنا الثغرات في توليد الكهرباء، وقامت بتركيب 13 محطة فرعية و35 محولا، وببناء محطة تعمل بالغاز بقدرة 1000 ميجاوات، الى جانب اقامة توربينات الغاز من خلال أنظمة التبريد الأولية مما ادى الى زيادة قدرة الوحدات الحالية بمقدار 790 ميجاوات باستثمار يبلغ حوالي 75 مليون يورو. والى جانب ذلك، فان "سيمنز" تقوم بتشغيل أربع محطات للطاقة في العراق بقدرة إجمالية تبلغ 3.5 جيجاوات.

وردا على سؤال حول موافقة "سيمنز" على المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي تركز على اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مع الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، قال سيرسدورفر انه "في كانون الأول/ديسمبر 2022، بعدما تم تشكيل الحكومة الجديدة، سألناها عما يجب أن نفعله بعد تنفيذ المرحلة الاولى، وقد رأينا ان الحكومة كانت حاسمة، لذلك اردنا التوقيع على اتفاقية التنفيذ الثانية قريبا، وبعد خمسة أسابيع فقط من لقائنا الاول، اتفقنا على المرحلة الثانية".

وأضاف سيرسدورفر انه في شهر آذار/مارس الماضي، "وقعنا على عقود خدمة محطات الطاقة التي كانت متوقفة لسنوات في طور الإعداد ولكنها لم تتحقق ابدا". وتابع قائلا إنه ذلك كان بمثابة تغيير حقيقي سريع مقارنة بالمناقشات التي لا نهاية لها والعمليات البيروقراطية والنتائج الأقل مع الحكومة السابقة". وقال سيرسدورفر

إن الحكومة الجديدة مارست حقها في أن تقول ما تريد وما تريد القيام به الآن.

وردا على سؤال يتعلق بانتشار الفساد في العراق وكيفية تأثير ذلك على عمليات الشركة في هذا البلد، قال سيرسدورفر أن "العديد من مشاريعنا، وغيرها في هذا القطاع، لم تكن تمضي قدما واعتقد ان الفساد لعب دورا في ذلك، إلا أن الحكومة الجديدة تعمل على هذا الأمر".

واضاف ان "شركة سيمنز دعمت الوزارات (العراقية) في هذا الشأن أيضا، ونظمنا ورش عمل معهم، وأوضحنا لهم كيف نقوم كشركة بتنفيذ انظمة الامتثال داخليا، وهو ما استقبل بشكل جيد، وقد شهدنا بالفعل تغييرا جذريا في السلوك".

وعندما سئل سيرسدورفر عن الطفرة التي شهدها الاستثمار الاجنبي في العراق في العام الحالي، قال إن "هذه الحكومة اظهرت انها حريصة فعلا على المضي قدما، حيث يحتاج المستثمرون الى حكومة حاسمة، وإلا إذا كانوا سيقومون بتعطيل كل شيء، فسوف يذهب المستثمرون إلى حيث يكون العمل أكثر سهولة".

واوضح قائلا ان "هذا الحسم يجذب المستثمرين عندما يرون أن الأمور تتحرك، وهو ما غير الوضع على الارض، حيث ان ما نراه، وما يخبرنا به موظفونا المحليون، هو أن هناك شعورا بمزيد من الحرية بين السكان إذ يرون أن الحكومة تعمل في الاتجاه الصحيح".

وتابع قائلا انه برغم بعض الاحتجاجات خلال الصيف خلال انقطاع التيار الكهربائي، الا انها اصبحت اقل بكثير من السابق لان الناس "يرون أن الحكومة تعمل على تحسين الخدمات العامة واحراز التقدم".

ترجمة: وكالة شفق نيوز