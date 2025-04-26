تسبب 300 إصابة شهرياً.. نينوى تطلق حملة لمكافحة الكلاب السائبة

شفق نيوز/ تستعد محافظة نينوى، يوم السبت، لإطلاق حملة لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في أحياء مدينة الموصل مركز المحافظة غداً الأحد.

وتأتي هذه الحملة بعد مناشدات ودعوات أطلقها مواطنون من الموصل لضرورة مكافحة الكلاب السائبة في المدينة التي تسبب مئات الإصابات شهرياً في عموم المحافظة بحسب الجهات الصحية.

10 إصابات يومياً

وأكد مدير مستشفى الموصل العام، يوسف البدراني لوكالة شفق نيوز، أن نينوى تسجل أكثر من 300 حالة إصابة بعضّات الكلاب شهرياً، أي ما يعادل 10 حالات إصابة باليوم الواحد، موضحاً أن مستشفى الموصل وحده يستقبل شهرياً أكثر من 100 حالة إصابة بعضّات الكلاب الضالة.

ودعا البدراني، السلطات المحلية والفعاليات المجتمعية في نينوى إلى العمل على مكافحة ظاهرة الكلاب السائبة، لما باتت تسببه من مخاطر على المجتمع، وخصوصاً الأطفال.

حملة مشتركة

وأكد عضو في اللجنة الحكومية المشكلة لمكافحة الكلاب السائبة في نينوى لوكالة شفق نيوز، أن الحملة ستنطلق مطلع الأسبوع في مركز مدينة الموصل وستتواصل بشكل تدريجي لتشمل جميع مناطق محافظة نينوى.

وقال عضو اللجنة، إن "الحملة ستنفذ بغية السيطرة على الكلاب السائبة وستكون عبر قتل الكلاب الضالة بالسم"، مبيناً أن الضرورة والحاجة الملحة دفعت نحو تنفيذ هذه الحملة وذلك على خلفية تسجيل وفيات وإصابات خطيرة جراء عضات الكلاب.

وأوضح، أن الحملة ستشهد مشاركة العديد من المؤسسات الحكومية ومنها المستشفى البيطري وبلدية الموصل وشرطة نينوى وبإشراف محافظة نينوى.

محمية للكلاب

ولفت إلى أن الحل الأمثل والأفضل لمعالجة مشكلة الكلاب السائبة هو حصرها في محميات خاصة، ولكن هذا الأمر غير متاح حالياً، مبيناً أن اللجنة قدمت مشروعاً لإنشاء محمية للكلاب السائبة في الموصل من أجل تجنب تعرض الأهالي لخطر الإصابة بعضاتها ولتجنب قتل الكلاب أيضاً، مشيراً إلى أن المشروع مرهون بموافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة الأرض للمحمية إضافة إلى توفير التخصيص المالي لذلك.

وترفض منظمات مجتمعية وناشطون ورجال دين مكافحة الكلاب السائبة عبر القتل على اعتبار أن ذلك محرم شرعاً ويخالف القوانين البيئية وحماية حقوق الحيوان.

لكن مواطنون دعوا بالمقابل إلى اتخاذ أي طريقة لمعالجة الكلاب السائبة ولو بالقتل كونها تشكل خطراً يهدد حياة الإنسان، فيما أجاز رجال دين آخرون قتلها لأن حفظ حياة الإنسان مقدمة على حياة الحيوان.

ومنذ سنوات يدعو مواطنون إلى معالجة حقيقية لمشكلة الكلاب الضالة عبر قتلها أو حصرها في محميات خاصة، وذلك بسبب المخاوف من التعرض للإصابة بداء الكلب الذي تسببه عضات الحيوان.

وكان محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، أعلن الأربعاء الماضي، موعد إطلاق حملة لمكافحة الكلاب السائبة خلال اجتماع موسع مع معاون الخدمات ومدير المستشفى البيطري في المحافظة.

وقال الدخيل في بيان ورد للوكالة، إن "محافظة نينوى خصصت مبالغ مالية لدعم المستشفى البيطري في المحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في مدينة الموصل".

وأكد الدخيل، أن الحملة ستنطلق رسمياً يوم الأحد، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين، فيما أوضح أن فرق المستشفى البيطري ستباشر بتنفيذ عمليات ميدانية منظمة تستهدف الحد من انتشار الكلاب السائبة.