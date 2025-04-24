ترامب يتلقى توصية بتمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى 2029

شفق نيوز/ أوصى معهد "نيو لاين انستيتيوت" الأمريكي، المختص بالشؤون السياسية والعسكرية، إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بتمديد بقاء القوات الامريكية بالعراق حتى عام 2029، محذراً من خطورة الانسحاب المفاجئ على قدرات قوات الأمن العراقية وجهود محاربة تنظيم داعش.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه "في أعقاب تصعيد إقليمي حادّ قطع علاقات إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، تجد الولايات المتحدة نفسها في موقع استراتيجي جديد في العراق وسوريا، حيث تعرّض النفوذ الإيراني وقدرته لضربة موجعة، ومع الرحيل السريع والمفاجئ لنظام الأسد المتحالف مع طهران، وتراجع وحدات الحرس الثوري الإسلامي والقوات الموالية له خلال الضربات الإسرائيلية، تلوح فرص جديدة للمصالح الأمريكية في المنطقة".

واضاف التقرير، انه "ومع ضعف قبضة إيران على دمشق وبغداد - والذي يتجلى في الانخفاض الحاد في ضربات إيران والميليشيات المدعومة منها على الأصول الأمريكية وشركائها، تواجه الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف العالمي لهزيمة داعش تشتيتات أقل ومساحة أكبر لتحسين قدرات شركائها المحليين".

داعش يتربص بالعراق

واشار التقرير الى ان "مقاتلي داعش عززوا زخمهم في بادية سوريا استعدادًا لعودة عبر الحدود إلى العراق، وهو مصدر قلق دفع الحكومة الاتحادية العراقية إلى دق ناقوس الخطر والسعي إلى شراكة أمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة"، موضحا ان "بغداد ابدت بالفعل اهتمامها المبدئي بتمديد الجدول الزمني الأمريكي للانسحاب العسكري من العراق، مما أضاف ثلاث سنوات إلى خطة الانسحاب الغامضة بالفعل للتحوط من إيران وعدم الاستقرار المفاجئ".

وتابع: "لطالما اعتبرت الولايات المتحدة الجدول الزمني السريع للانسحاب من العراق فرصةً لإيران وتنظيم داعش وغيرهما من الجهات الفاعلة الإقليمية الخبيثة، مما يُعرّض الاستقرار الإقليمي والأمن الإنساني للخطر، كما أن لواشنطن تاريخًا عصيبًا مع عمليات الانسحاب المُعجّلة من مهام مكافحة الإرهاب".

ورأى انه "ما يزال صناع القرار يُطاردهم ذكريات عملية الانسحاب الفاشلة من أفغانستان عام 2021، بالإضافة إلى حقيقة أنه بعد ثلاث سنوات فقط من إنهاء القوات الأمريكية مهمتها القتالية وانسحابها من العراق، وجدت نفسها عائدةً إلى البلاد لمحاربة منظمة إرهابية جديدة استغلت الفراغ الذي خلفته القوات الأمريكية".

وأوضح ان "إدارة ترامب الثانية تمثل بداية فصلٍ مُبهمٍ للوجود الأمريكي المُتقدّم في بلاد الشام، وقد أبدت الإدارة الجديدة مراراً رغبتها في نقل مسؤولية الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط إلى شريكتها إسرائيل، وإجراء انسحاب عسكري فوري، ونظرًا لتشككها في جدوى وجود أمريكي مُتقدّم صغير في العراق وسوريا لمصالح واشنطن، فمن المُحتمل أن يُصرّح الرئيس دونالد ترامب بإجلاءٍ سريعٍ للقوات الأمريكية من العراق وسوريا".

وشدد التقرير على "ضرورة أن يقوم صناع السياسات في واشنطن وشركاؤها في الخارج بتقييم السيناريوهات التي سوف تتكشف في أعقاب الانسحاب الأميركي، وكيف ستتمكن البعثات المدنية والعسكرية خارج التحالف الدولي، مثل بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، من الصمود بمفردها، وكيف ستتمكن القوات المحلية مثل قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية من صد التهديدات من تنظيم داعش والميليشيات الموالية لإيران دون مساعدة الولايات المتحدة، وكيف قد يسعى الجهات الفاعلة الخارجية إلى التنافس الإقليمي أو النفوذ السياسي بدلاً من الوجود والشراكة الأميركية طويلة الأمد".

توصيات بالبقاء

وأوصى التقرير، بأن تسعى واشنطن إلى "تنويع نفوذها الأمني في العراق بما يتجاوز وجودها العسكري وجهود بناء القدرات مع القوات العسكرية العراقية، والسعي إلى إحياء التعاون في مجال إنفاذ القانون، وجهود مكافحة المخدرات، ومبادرات أمن الحدود، وغيرها من مجالات التنسيق"، لافتا الى انه "في مواجهة الانسحاب الأمريكي المحتمل من العراق وسوريا أو تمديد جدول الانسحاب حتى عام 2029، يتعين على حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي التنسيق مع قوات الأمن في العراق لوضع استراتيجية خاصة لتواجدهما في العراق في المستقبل، وتحديد الثغرات التي يمكن لمهامهما سدها مع اقتراب المعركة ضد داعش من نهايتها".

ونوه الى انه "مع احتمال الانسحاب، ينبغي على الولايات المتحدة السعي إلى تنسيق أكبر مع بعثات بناء القدرات العسكرية والمدنية الأخرى، مثل بعثة الناتو في العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي المدنية في العراق، إذ إن الانسحاب العسكري الأمريكي المفاجئ سيجعل هذه العمليات عرضة للخطر دون تخطيط دقيق"، موضحا انه "ينبغي على الناتو والاتحاد الأوروبي الانخراط في مناقشات متعددة الأطراف مع الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق لوضع استراتيجية لتواجدهما في العراق في أعقاب الانسحاب الأمريكي المحتمل".

وخلص التقرير الأمريكي، إلى أنه "مع تزايد هجمات داعش ونشاطها منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ينبغي للولايات المتحدة أن تشجع حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية على التعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن، تحسباً لاحتمال تسلل داعش من البادية السورية إلى العراق وربما الأردن".

ترجمة: وكالة شفق نيوز