تحذير من "الوارد الكندي": السيارات التي تصل للعراق أغلبها مسروقة

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "هاميلتون انسبكتور" الكندية، يوم الخميس، أن الشرطة كشفت عن مخطط إجرامي واسع النطاق واعتقلت 8 متورطين فيه، شمل سرقة وتهريب مئات السيارات الفاخرة من مدينة هاميلتون في مقاطعة انتاريو، يشتبه بأن العديد منها ذهب الى العراق ودول أخرى.

وأوضح التقرير الكندي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن مئات السيارات اختفت تحت جنح الظلام خلال العام الماضي، من أمام مداخل المنازل، حيث نجح اللصوص بعملية معقدة، والذين ينتمون الى شبكة اجرامية، واستخدام وسائل متطورة للتحايل على انظمة الأمان واعادة برمجة مفاتيحها التشغيلية، وبينما بقيت بعض هذه السيارة داخل كندا، إلا انه جرى تزوير أرقامها التعريفية وبيعها في السوق المحلية".

وأما السيارات الاخرى، بحسب التقرير، فقد جرى شحنها في حاويات متجهة الى العراق وغانا والامارات، مشيرا إلى أن شرطة هاميلتون اعلنت تفكيك الشبكة الاجرامية بعد تحقيقات استمرت عاما، وتوصلت الى اعتقال 8 اشخاص ووجهت لهم عشرات التهم، وذلك بعدما سجلت هذه المدينة رقما قياسيا عبر سرقة 1612 خلال العام 2024 وحده.

وبحسب التقرير، فإن التحقيق اطلق عليه اسم مشروع "الدب القطبي" وجرى بالتعاون بين وكالات أمنية وتأمينية متعددة، مشيرا إلى انه من بين 235 سيارة مسروقة تم تحديدها خلال التحقيق، ونصفها يعود لمقيمين في هاميلتون، استعادت الشرطة 202 سيارة تقدر قيمتها بحوالي 15 مليون دولار.

ونقل التقرير عن متحدث باسم الشرطة، قوله إن الشبكة الاجرامية تتسم بالتطور حيث كانت تستخدم مواقع لتجميع وفرز السيارات في منطقة تورنتو الكبرى وهاميلتون، بالاضافة الى تحميلها في حاويات، وتغيير ارقام تعريفها، او تفكيكها لقطع.

يشار إلى أن العراق يزخر بسيارات "الوارد الكندي"، التي يتم استيرادها عبر مزاد بيع السيارات، وتكون غالبا قد تعرضت لحادث أو بدونه، وتصل العراق عبر طرق مختلفة، أما للموانئ العراقية في البصرة أو للمنطقة الحرة في الأردن وتشحن برا.

وهذه السيارات بعضها يكون دون موديل الاستيراد المحدد من العراق، فتدخل بطرق ملتوية وباوراق مزورة، أو تسجل كقطع غيار وتباع داخل العراق بلا لوحات مرورية رسمية، أو تكون ضمن الموديل المحدد وتدخل بشكل شرعي ويتم تسجيلها في دوائر المرور.

وأغلب سيارات الوارد الكندي، تكون شبه جديدة على عكس السيارات الوارد الأمريكي، التي تكون قد تعرضت لحوادث قوية، ويكون سعر السيارات الكندية مرتفعا في السوق بعد تداولها، بسبب كونها جديدة وبمواصفات عالية.

وبحسب المتحدث، فانه "بينما جرى تداول بعض هذه السيارات في السوق المحلية، او استخدمت في تنفيذ جرائم اخرى، إلا ان غالبية السيارات جرى نقلها الى ميناء مونتريال، واحيانا عبر تحميلها على القطارات، حيث كانت ترسل الى مشترين متواطئين، او لمشترين لم يكونوا مدركين انها مسروقة، في دول افريقية وشرق أوسطية، في حين تواصل الشرطة التحقيق في مسؤولية المشترين المشتبه بهم".

ولفت التقرير، إلى أن "بعض السيارات جرى اعتراضها احيانا قبل تحميلها في حاويات، او اثناء وجودها في ميناء مونتريال قبل شحنها الى الشرق الأوسط او افريقيا، بينما جرى استعادة 14 سيارة في موقع لاعادة التدوير في منطقة شلالات نياجارا، وهو واحد من 9 مواقع جرت مداهمتها".

وأشار التقرير، إلى أنه "بالاضافة الى السيارات، فان الشرطة صادرت سبعة كيلوجرامات من فطر السيلوسيبين المخدر، ونصف كيلوجرام من الكوكايين، ومسدسين واجهزة تكنولوجية متطورة قادرة على اختراق مفاتيح التشغيل وتغيير ارقام تعريف السيارات".

ترجمة: وكالة شفق نيوز