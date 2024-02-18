تحديات الشرق الأوسط تبرز أهمية "طريق التنمية" وتدفع أنقرة وبغداد لتسريعه

شفق نيوز/ في الوقت الذي أدت فيه المخاوف الأمنية بشأن البحر الأحمر إلى تسريع مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، الذي يهدف إلى ربط الخليج بتركيا عبر العراق، رجح خبراء ومختصون أن يواجه تنفيذ المبادرة من قبل الحكومتين العراقية والتركية "معركة شاقة".

وبحسب تقرير للمونيتور، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تهدف المبادرة، والتي تُعرف أيضًا باسم "القناة الجافة"، إلى ربط ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق، المطل على الخليج، بساحل تركيا على البحر المتوسط، ومن ثم إلى أوروبا عبر شبكات السكك الحديدية والطرق الجديدة التابعة لمختلف الدول الأوروبية.

وكانت المبادرة أيضًا من بين القضايا التي تمت مناقشتها بين المسؤولين الأتراك والعراقيين والإماراتيين والكورد في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري.

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ووفق التقرير، اقترحت الحكومة العراقية، في الأصل فكرة القناة الجافة في أوائل عام 2010، لكنها اضطرت إلى تأجيلها عندما ظهر التهديد الذي شكله تنظيم داعش.

ومن المتوقع أن يكلف المشروع، الذي يطلق عليه أيضًا اسم "طريق الحرير الجديد"، ما يقرب من 17 إلى 18 مليار دولار أمريكي، وسيكون لديه القدرة على نقل مليون مسافر و3.5 مليون حاوية و22 مليون طن من البضائع السائبة بحلول عام 2028، وفقًا لـ مركز أبحاث مقره أبو ظبي مركز الإمارات للسياسات، وتظهر الأرقام أنه من المتوقع أن تتضاعف سعة الشحن خلال مراحل التطوير الإضافية بحلول عام 2038.

وقد اجتذبت الفكرة أيضًا الخيال التركي، نظرًا لاهتمام أنقرة المتزايد بتحويل تركيا إلى مركز عند تقاطع طرق التجارة الدولية الرئيسية، وبدأت تركيا إلى جانب دول القوقاز والدول المجاورة في آسيا الوسطى، العمل بالفعل على توسيع طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين لربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى وتركيا، ويسمى هذا الطريق أيضًا بـ"الممر الأوسط"، وهو يقلل بشكل كبير من مسافة التجارة بين الصين وأوروبا ويساعد على تقليل وقت النقل إلى النصف بينما يفيد أيضًا التجارة التركية مع آسيا.

تحديات كبيرة

وعلى نفس المنوال، يتم الترويج للطريق التركي العراقي كبديل "جاف" لقناة السويس، ومع ذلك فإن حتى أكثر المدافعين عن القناة الجافة حماساً يعترفون بأنها لا تستطيع التنافس بشكل واقعي مع قناة السويس، التي تمر عبرها 88 مليون حاوية سنوياً. وسيكون الطريق التركي العراقي قادرًا على استيعاب حوالي 10% من حجم البضائع هذا بحلول عام 2038، أي إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وأشار تقرير المونيتور، إلى وجود تحديات سياسية تواجه القناة الجافة، ومنها استدامة المشروع واستقراره على المدى الطويل هما علامة استفهام، نظراً للاستقلال الذاتي لمجموعات الميليشيات التي تخضع اسمياً فقط لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد.

ونقل الموقع الأمريكي، عن زمان علي، الزميل المشارك في "تشاتام هاوس" قوله إن "هذه الميليشيات تتوقع تحقيق مكاسب اقتصادية من القناة الجافة، إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المرجح جدًا أن يعرضوا التجارة للخطر على الطرق وفي المناطق التي يسيطرون عليها".

وأضاف علي، أن "جزءاً كبيراً من شبكات السكك الحديدية والطرق الخاصة بالمشروع سوف يمر عبر الأراضي العراقية حيث يتمتع حزب العمال الكوردستاني بنفوذ كبير، ويعتبر حزب العمال الكوردستاني، الذي يشن حربا من أجل الحكم الذاتي الكوردي داخل تركيا منذ عام 1984، منظمة إرهابية في نظر أنقرة وواشنطن وغالبية العواصم الأوروبية".

وأشار إلى أنه دون تقديم الدعم للحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الحاكم في حكومة إقليم كردستان وتركيا كحليف ضد حزب العمال الكردستاني، فإن طريق التنمية قد لا يؤتي ثماره.

ونقل المونيتور أيضاً، عن محمد ألاجا، الصحفي والباحث المتخصص في العراق وحكومة إقليم كوردستان، قوله إن "معبر الخابور الحالي، وهو المعبر الرئيسي بين تركيا والعراق، لا يمكنه استيعاب شبكات السكك الحديدية والطرق الموسعة المتوقعة في إطار القناة الجافة"، مضيفاً أن "الممر التركي العراقي الجديد سيتطلب بناء معبر أوفاكوي الذي تمت مناقشته منذ فترة طويلة ولكن لم يتحقق أبدًا إلى الغرب".

وتابع ألاجا: "يشعر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالقلق من إمكانية تهميشه من المشروع أو أنه إذا تصاعدت التوترات مع أنقرة في المستقبل، فقد تستخدم أنقرة وبغداد أوفاكوي لتجاوز هابور والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

ومن ثم فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يكون متحمساً لمساعدة تركيا ضد حزب العمال الكوردستاني، وفي دراسة تفصيلية شارك في تأليفها في فبراير 2023، كتب ألاجا: "يعتمد إكمال القناة الجافة ومستقبلها على إطار سياسي قوي بين أنقرة وأربيل وبغداد"، وفق المونيتور.

يذكر أن بعد اجتماعه مع رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على هامش زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعترف أردوغان أيضًا بأن المسؤولين الكورد العراقيين كانوا قلقين بالفعل في هذا الصدد.

وأضاف: "إقليم كوردستان لديه بعض الحساسيات فيما يتعلق بهذا المشروع. نقوم به أيضا. وقال أردوغان: "لهذا السبب نتخذ خطواتنا وفقًا لذلك".

ورقة رابحة

ومع ذلك، هناك عدة عوامل تجعل الطريق بين تركيا والعراق في أفضلية، بحسب التقرير الأمريكي، إذ تشير الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون المتمركزون في اليمن على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل – ناهيك عن الحادث الذي أدى إلى إغلاق قناة السويس لمدة أسبوع في مارس 2021 – إلى وجود بدائل لقناة السويس. ضروري.

ويتمتع مشروع القناة الجافة أيضًا بفرصة أفضل لتحدي الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط المقترح (IMEC)، والذي يهدف إلى ربط الهند بالبحر الأبيض المتوسط عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، ومع ذلك، فإن خطة IMEC ، التي تنتهي نهايتها في ميناء حيفا الإسرائيلي، تواجه أيضًا مخاطر أمنية مثل طريق السويس-البحر الأحمر.

وخلص تقرير المونيتور، إلى القول: "يمكن لهذه المخاطر ذاتها أن تحسن فرص أنقرة وبغداد في تأمين التمويل من السعوديين والإماراتيين للقناة الجافة، وربما تكون حرب غزة قد انتقلت إلى أعلى الجدول الزمني لأنقرة وبغداد".

وختم التقرير، بالإشارة إلى أن "طريق التنمية بين تركيا والعراق يمكن أن يثبت، كونه آلية مفيدة في تجاوز طرق التجارة الرئيسية المعرضة لخطر الاضطرابات اللوجستية والأمنية الكبرى".