"تجسس ومراقبة وتواصل تحت الماء".. طلاب في ديالى يطرحون ابتكارات فريدة (صور)

شفق نيوز/ نظمت كلية الهندسة في جامعة ديالى، يوم الثلاثاء، معرضاً طلابياً لعرض ابتكارات الطلاب في مجالات الهندسة الإلكترونية، والاتصالات، والطاقة، والأمن الرقمي، وسط مشاركة واسعة من الطلاب والأساتذة.

الطالبة في قسم هندسة الإلكترونيات زينب ناهض، قالت لوكالة شفق نيوز، إن مشروعها الذي نفذته مع زميل لها "يتضمن طائرة درون متطورة تفتح آفاقاً جديدة في تطبيقات الأمن والمراقبة، فهي لا تكتفي بتصوير الأهداف، بل تعالج الصور وتكشف الأجسام مباشرة من الجو دون الحاجة لإرسالها إلى الحاسوب، وهو ما يقلل الوقت ويزيد من دقة النتائج".

وأضافت أن "هذه التقنية تجعل الدرون أكثر فاعلية في مهام التجسس والمراقبة، مقارنة بالطائرات التقليدية التي تعتمد على تحليل خارجي للبيانات".

أما الطالبة في هندسة الاتصالات صابرين محسن عليوي، فقد أوضحت لوكالة شفق نيوز، أنها عرضت "مشروعاً لجهاز تواصل تحت الماء، يعمل ضمن مجال كهرومغناطيسي ثابت ويُتيح إرسال واستقبال الإشارات دون تأثر بالعوامل البيئية أو عمق المياه أو الأجسام الغريبة مما يجعله مناسباً للعمليات البحرية والعسكرية والبحثية".

وفي مجال الطاقة، قدم الطالب حيدر عبد الهادي من قسم الهندسة الإلكترونية نموذجاً مطوراً للوح شمسي ذكي، قائلاً في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "اللوح مزود بمحرك يعمل بزاوية دوران كاملة (360 درجة) لتتبع حركة الشمس طوال اليوم، بما يزيد من كفاءة إنتاج الطاقة بشكل كبير".

بدوره أكد رئيس جامعة ديالى تحسين حسين، لوكالة شفق نيوز، أن "الجامعة بدأت فعلياً بإجراءات استثمار هذه الابتكارات داخل الجامعة، من خلال الحاضنة التكنولوجية، وتشكيل لجان علمية لتقييم المشاريع وتحويل عدد منها إلى شركات ناشئة".

وأشار إلى أن "بعض النماذج المعروضة مؤهلة لنيل براءات اختراع، لاسيما في مجالات استثمار الذكاء الاصطناعي، طاقة الرياح، والاتصالات الذكية"، مبيناً أن "الجامعة ستطور بعض المشاريع لاستخدامها والاستفادة منها داخل الجامعة".