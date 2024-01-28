تتضمن تعليق الحرب وإطلاق سراح 100 رهينة.. صفقة بين إسرائيل وحماس

شفق نيوز/ كشف تقرير امريكي، يوم الأحد، عن اقتراب إبرام صفقة من شأنها أن تعلق حرب إسرائيل في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هويتهم، قولهم، إن "المفاوضين بقيادة الولايات المتحدة يقتربون من التوصل لاتفاق تعلق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة اختطفتهم حماس"، بحسب ما نقلته قناة "الحرة".

وطبقا للصحيفة ذاتها، فإن إبرام مثل هذه الصفقة يمكن أن يكون "خلال الأسبوعين المقبلين".

ووضع المفاوضون مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس خلال الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في باريس، الأحد، وفقا للصحيفة.

وبينما "لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، فإن المفاوضين متفائلون بحذر بأن الاتفاق النهائي في متناول اليد"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.

وقال المسؤولون إن مقترح الاتفاق الجديد سيكون أكثر اتساعا في نطاقه من الاتفاق السابق، بحسب الصحيفة التي أوردت تفاصيل الصفقة المحتملة.

في المرحلة الأولى، سيتوقف القتال لمدة 30 يوما تقريبا بينما تطلق حماس سراح النساء والمسنين والجرحى من الرهائن.

وخلال تلك الفترة، سيعمل الجانبان على وضع تفاصيل المرحلة الثانية التي من شأنها تعليق العمليات العسكرية لمدة 30 يوما أخرى تقريبا مقابل الإفراج عن جنود إسرائيليين ومدنيين ذكور.

ولا يزال يتعين التفاوض بشأن نسبة الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، لكن الصحيفة تشير إلى أن القضية يُنظر إليها على أنها قابلة للحل. كذلك، ستسمح مسودة الاتفاق الجديدة أيضا بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة المدمر جراء المعارك المستعرة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية المصنفة إرهابيا، على إسرائيل من قطاع غزة، أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.

في المقابل، ردت إسرائيل على أسوأ هجوم في تاريخها بحملة جوية وبرية على غزة، وتعهدت بـ "القضاء" على حركة حماس.

وأسفرت حملتها العسكرية عن مقتل 26257 شخصا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس.

في نوفمبر الماضي، توصل الجانبان لهدنة قصيرة الأمد توسطت فيها واشنطن والقاهرة والدوحة، إذ أسفرت عن وقف القتال لمدة 7 أيام مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لدى حماس ونحو 240 سجينا ومعتقلا فلسطينيا محتجزين لدى إسرائيل.

"نافذة" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ويأتي الاقتراح الجديد في الوقت الذي يجتمع فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام جيه بيرنز، في باريس، الأحد، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومفاوضين من وكالات الاستخبارات المصرية والإسرائيلية، لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، حسبما قال مسؤولون مطلعون على الخطة لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الوسطاء يقترحون التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر تقريبا.

ويدعو الاقتراح إلى وقف أولي للقتال لمدة 6 أسابيع للسماح بالإفراج عن الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وقال المسؤولون المصريون الذين لم تكشف عنهم صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه في المقابل ستطلق إسرائيل سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين وتزيد من تدفق المساعدات إلى غزة.

وقال هؤلاء المسؤولون إن المراحل التالية ستشهد إطلاق حماس سراح جنديات إسرائيليات، ثم الجنود الذكور ورفات المختطفين القتلى.

وقال المسؤولون إن إسرائيل وحماس لم تردا رسميا بعد على الاقتراح الجديد، الذي تم تقديمه خلال الأيام الأخيرة ويحاول سد الفجوة بين الجانبين حول القضايا الرئيسية، وفقا للصحيفة ذاتها.

والجمعة، تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، هاتفيا مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكالمتين منفصلتين "لتضييق الخلافات المتبقية"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وطبقا للصحيفة، فإن بيرنز سيجري محادثات، الأحد، مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين. وحال أحرز بيرنز تقدما كافيا، فقد يرسل بايدن بعد ذلك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المنطقة مجددا للمساعدة في وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية.

وفي حين أن الاتفاق لن يكون بمثابة وقف دائم لإطلاق النار الذي طالبت به حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، إلا أن المسؤولين المقربين من المحادثات يعتقدون أنه إذا أوقفت إسرائيل الحرب لمدة شهرين، فمن المرجح ألا تستأنفها بنفس الطريقة التي اتبعتها حتى الآن، بحسب "نيويورك تايمز".

وستوفر الهدنة المحتملة "نافذة" لمزيد من الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل أوسع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.