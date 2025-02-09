تتجول بشوارع كركوك.. أقدم سيارة في العراق برقم ملكي (صور)

شفق نيوز/ نبيل دارا من مواليد 1967 من كركوك، ولعه وحبه للسيارات القديمة جعل لها معزة خاصة في نفسه، حيث إنه يتابع أدق التفاصيل في أقدم سيارة موجودة في كركوك، ومن يرى السيارة يتفق على أنها الأقدم التي تسير في شوارع العراق عامة وكركوك خاصة.

موديل 1948 الأقدم في العراق

ويقول دارا وهو متزوج وله ثلاثة أولاد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "السيارات القديمة تعتبر جزءاً مهماً من إرث حضارة كركوك، لذلك أنا أعشق وأهوى اقتناء السيارات القديمة، وهذه السيارة موديل 1948 صُنعت من قبل شركة فورد الأمريكية، وتعتبر واحدة من أقدم السيارات الموجودة في المحافظة".

ويشير إلى أن "السيارات القديمة كانت تُطلب خصيصاً من قبل الراغب بتصنيعها من الشركات، وسيارتي كانت واحدة من هذه السيارات التي اقتناها صاحبها وهي مثبتة رسمياً بدائرة المرور العامة في نينوى تحت رقم 2055 خوصي، وهي معي منذ عشرات السنين، ولن اتخلى عنها مهما حدث، فهي قريبة على قلبي وعزيزة على عائلتي ولن افرط بها".

سيارة الملك فيصل و"مرسيدس بينز"

ويشير إلى أن "سيارتي الفورد فيها شبه كبير من سيارة الملك فيصل الأول الذي كانت سيارته (مرسيدس بينز)، التي تم عرضها للبيع في مزاد علني أقامه متحف بمدينة إنديانا بوليس في ولاية إنديانا الأمريكية، وأصبحت من ملكية مؤسسة إنديانا بوليس سبيدواي موتورز عام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات من القرن الماضي، وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت في العديد من عروض السيارات القديمة".

شركة فورد الأمريكية

ويؤكد، أن "شركة فورد تعتبر واحدة من أقدم الشركات العالمية في تصنيع السيارات، وكانت واحدة من أكثر السيارات التي تورد السيارات القديمة إلى العراق عامة وكركوك خاصة حسب طلب الزبون، ومن يرى سيارتي يقول عنها إنها سيارة حديثة وجميلة وكلاسيكية، وعادة يبحث الشباب عن هكذا سيارات، وأنا كنت امتلك خمسة من أقدم السيارات الموجودة في العراق، ولكن بعتُ ثلاثة منها وبقيت لي سيارتي هذه وسيارة أخرى قديمة نوع لاند روفر".

وشركة فورد للسيارات (بالإنجليزية: Ford Motor Company)‏ المعروفة باسم فورد (بالإنجليزية: Ford)‏ هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لتصنيع السيارات. أسسها هنري فورد في مدينة ديربورن في ولاية ميشيجان الأمريكية ولا تزال مقرات الشركة الأساسية في تلك المدينة.

وتعتبر فورد من الشركات المتخصصة في إنتاج السيارات وبعد ثورة التكتلات الاقتصادية ضمت إلى فورد ودمجت معها شركات أخرى وأصبحت فورد هي المعنية بإنتاج وتطوير وتصميم كل من (جاكوار) و(لاند روفر) و(ميركوري) و(استون مارتن) و(لنكولن) وقطاع السيارات في فولفو.

وفي عام 2005 بلغ دخل شركة فورد مائة وثمان وسبعين مليار دولار وهو بكل تأكيد رقم ضخم وكبير، ويرأس شركة فورد ويليم فورد حفيد المؤسس هنري فورد ونائبه جوزيف هينريخس، ويتواجد في الشركة العديد من المهندسين والخبراء والمصممين من ذوي الكفاءة والخبرة والذين أوصلوها لما هي عليه الآن.

وكان هنري فورد بنى في عام 1896 مركبة صغيرة والتي كانت تسمى (باللاتينية: Quadricycle) ولها أربع عجلات، كانت في البداية عجلاتها موزعة على شكل معين ومتفاوتة بالحجم ثم تطور التصميم وأصبحت العجلات كلها بمقاس واحد وأصبح البديل المناسب الشكل المستطيل.

صور ومعارض فنية

ويلفت دارا، إلى أن "السيارة لكونها جميلة وقديمة وكلاسيكية، تثير انتباه المواطنين ويأتون لأخذ صورة معها، لكنهم لا يعلمون أن إدارة السيارات الكلاسيكية مكلفة ولا توجد قطع غيار لها، لذلك يكون شراء القطع عبر الطلب من الإنترنت، وبالتالي يُضاف إلى سعر القطعة المرتفع في الأساس تكاليف النقل، وتم تشكيل كروب السيارات الكلاسيكية القديمة في كركوك عن طريق أحد هواة وصانعي السيارات المحترفين في كركوك".

معارض دولية

ويشير إلى أنه شارك في عدد من المعارض الدولية بسياراته وعُرض عليه إدخال سيارته إلى عالم الفن والتصوير "لكنني رفضتُ بسبب الخوف على السيارة من تعرضها لأي أضرار قد تحدث فيها، حيث إن سيارتي تعتبر واحدة من أقدم السيارات في العراق وتمتاز لغاية اليوم بالمتانة والقوة عند سيرها في الشارع".

السيارة الأقدم ورقمها الملكي 76

ويقول أحد رواد السيارات القديمة ويدعى حسن عبد الله لوكالة شفق نيوز، إن "السيارات القديمة تلقى رواجاً كبيراً بين الشباب والهواة، وسيارة (نبيل دارا) معروفة بين الأوسط الكركوكية بأنها الأقدم وتحمل الرقم الملكي 76، وهي بلا منازع الأقدم وملكة الشارع وهي تحمل هذا الرقم الجميل".

ويشير الى أن "السيارة صارت أيقونة كركوك وأين ما تُشاهد يتوقف عندها المواطنون لالتقاط الصور التذكارية مع السيارة الأقدم في كركوك لجمالها وغرابتها بذات الوقت".