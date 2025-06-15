بين "الردع الغائب" و"الدبلوماسية الصامتة".. من يحمي سماء العراق؟

شفق نيوز/ استفاق العراقيون صباح اليوم الأحد، على وقع سقوط ثلاث طائرات مسيّرة مجهولة في مناطق متفرقة من البلاد، كان أبرزها في جنوب محافظة ذي قار، حيث تجمّع العشرات من المواطنين حول حطام الطائرة وسط ذهول عام في المنطقة.

هذا الحدث ليس الأول من نوعه، إذ تكررت في الفترة الأخيرة عمليات اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء العراقية، في أعقاب اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، ما دفع مراقبين لاعتبار أن حرمة الأجواء العراقية باتت مستباحة ضمن سياق استهداف إسرائيلي مستمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأمام هذا التصعيد، اتخذت الحكومة العراقية سلسلة من الإجراءات التي وصفها مراقبون بـ"الشكلية"، بينها رفع شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي في 13 من الشهر الجاري، تطالب فيها باتخاذ تدابير حازمة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاك الأجواء واحترام سيادة العراق.

وفي بيان رسمي، أوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن "الحكومة العراقية تجدد رفضها القاطع لاستخدام أجوائها في الاعتداءات العسكرية من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران أو دول الجوار"، مشدداً على أن العراق ملتزم دستورياً بسياسة حسن الجوار، ويرفض استخدام أراضيه ومنشآته ومياهه لأي اعتداء خارجي.

وطالب النعمان الولايات المتحدة، بموجب الاتفاقيات المبرمة والأعراف الدولية، بتحمل مسؤوليتها في منع تكرار هذه الانتهاكات، مؤكداً أن الحكومة تتابع هذه الأفعال "غير القانونية" مع الأطراف الدولية المعنية، لما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة العراقية وتهديد للاستقرار الإقليمي.

دبلوماسية "الشكوى" وتفعيل الدفاع الجوي

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، لوكالة شفق نيوز، أن "العراق سلك المسار الدبلوماسي والقانوني عبر تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد انتهاكات الطيران الإسرائيلي".

وأضاف أن "العراق لا يسمح باستخدام أراضيه أو مجاله الجوي لشن اعتداءات على دول الجوار"، مشدداً على أن "ما جرى يُعد خرقاً واضحاً للأعراف الدولية وتجاوزاً على سيادة دولة مستقلة".

وأوضح أن "الشكوى شملت أيضاً الولايات المتحدة كونها تقود التحالف الدولي وتربطها ببغداد اتفاقية إطار أمني، ما يجعلها ملزمة بمنع مثل هذه التجاوزات من قبل إسرائيل"، داعياً إلى "تطوير منظومات الدفاع الجوي العراقية، وتوسيع قاعدة تسليح الجيش، خصوصاً في المجال الجوي، لضمان حماية الأجواء العراقية من أي اختراقات مستقبلية".

ورغم تقديم الشكوى، لم تكشف الحكومة العراقية عن الإجراءات "العملية" التي ألمحت إلى اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الخروقات، وهو ما أثار شكوكاً لدى مراقبين حول جدية هذه التحركات.

العراق مكبّل

في هذا السياق، يقول المحلل السياسي عادل المانع، إن العراق لا يمتلك فعلياً إجراءات رادعة مباشرة سوى استخدام منظوماته الدفاعية، وهو أمر "لا تسمح به واشنطن ضد حليفتها إسرائيل".

وأشار المانع، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن استيراد منظومات دفاعية متطورة من روسيا يصطدم هو الآخر برفض أميركي واضح.

وأوضح أن "العراق يملك قدرات تكتيكية على الأرض تؤهله للمواجهة البرية، لكنه لا يزال ضعيفاً على مستوى القدرات الجوية، ما يتطلب تعزيز هذه الجبهة بصواريخ متطورة وأنظمة دفاع جوي فعالة".

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت في وقت سابق توقيع عقد مع شركة كورية جنوبية لتزويد العراق بمنظومة "تشيونغونغ-Ⅱ" المتطورة، وهي بطاريات دفاع جوي متوسطة المدى تتكون من أربع قاذفات تحمل كل منها ثمانية أنابيب إطلاق، إلى جانب رادار متطور ومركز قيادة.

ورغم أهمية هذه الصفقة، إلا أن المنظومة لم تُستخدم حتى الآن في الميدان، بحسب مراقبين.

مجلس الأمن والنفوذ الأميركي

من جهته، يرى الخبير الأمني عدنان الكناني أن الولايات المتحدة هي من سمحت للطائرات الإسرائيلية باستخدام الأجواء العراقية لاستهداف إيران، مشيراً إلى أن واشنطن تُهيمن فعلياً على الأجواء العراقية في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية.

وتحدث الكناني، قائلاً لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الأمن لن يدين إسرائيل، لا في عدوانها على غزة ولبنان، ولا في اختراقها لأجواء العراق، موضحاً أن هذا المجلس خاضع كلياً للإرادة الأميركية.

ووصف الشكوى العراقية بأنها "مجرد إجراء روتيني وذر للرماد في العيون"، داعياً إلى ردع عملي ميداني عبر استخدام المنظومات الدفاعية الجوية المتوفرة، وإلا ستستمر الانتهاكات بلا توقف.

وكانت مصادر أمنية قد أشارت إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد وبعض المحافظات مؤخراً كانت نتيجة لاختراق الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي العراقي.

الشكوى قانونية

أما طالب محمد كريم الفيلي، وهو الباحث في الشأن الدولي، فقد أكد أن من حق العراق قانونياً رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار أن أي اختراق جوي يُعد انتهاكاً لسيادته ولقواعد القانون الدولي.

لكنه استدرك قائلاً إن "مجلس الأمن لا يمتلك أدوات عسكرية لردع مثل هذه الانتهاكات، وغالباً ما يكتفي بإصدار بيانات إدانة أو توصيات، وفي أفضل الحالات قد يفرض عقوبات".

وأشار الفيلي، للوكالة أيضاً إلى أن "العراق يعاني من ضعف كبير في مراقبة أجوائه بسبب محدودية قدراته الرادارية وشبكة الإنذار المبكر، لكنه في الوقت نفسه قادر على اتخاذ إجراءات عملية نسبية، أبرزها تعزيز التنسيق الاستخباري مع دول الجوار، وتفعيل الرادارات، وتحديث منظومات الدفاع الجوي، إلى جانب التحرك الدبلوماسي لكسب دعم دولي يحد من التحرك الإسرائيلي".

يذكر أن مصدراً أمنياً أفاد وكالة شفق نيوز، بنشر دفاعات جوية قرب حقل نفطي جنوبي العراق، وذلك بالتزامن مع التوترات الإقليمية.

وقال المصدر، إن السلطات الأمنية العراقية قامت بنشر مضادات جوية في حقل البزركان النفطي بمحافظة ميسان جنوبي البلاد، ضمن إجراءات احترازية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وأوضح المصدر، أن "جميع الحقول النفطية والأماكن الحيوية في البلاد تحتوي على منظومات دفاع جوي، ويتم نشرها أو تفعيلها ميدانياً في مثل هذه الأوضاع المتوترة"، مشيراً إلى أن "نشر هذه المنظومات يأتي لأغراض الحماية والرصد فقط، ولا يوجد أي توجيه باستخدامها حالياً، إلا في حال رُصدت أجسام غريبة تُشكّل تهديداً مباشراً للحقول والمنشآت".

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلاً"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.