بينها الرميلة العراقي.. تعرّف على "أضخم" حقول النفط في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ استعرض موقع "أويل & غاز" المتخصص بأخبار الطاقة الحقول النفطية الأضخم في المنطقة، بما فيها العراق الذي لديه ثالث أكبر حقل إنتاج نفطي على مستوى العالم، هو حقل الرميلة.

وذكر التقرير الاقتصادي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان اجمالي انتاج النفط في الشرق الاوسط، ازداد خلال العام 2022 بنسبة 7.10٪ مقارنة مع العام 2021، مضيفا أن السعودية سجلت خلال العام 2022، أعلى إنتاج نفطي، يليها العراق والامارات.

وتناول التقرير أهم الحقول المنتجة للنفط في المنطقة كالآتي:

1- حقل الغوار السعودي

واشار التقرير الى ان حقل الغوار يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب الظهران و 200 كيلومتر شرق الرياض في محافظة الأحساء، وهو الحقل النفطي البري الأكبر في العالم من حيث الاحتياطيات والإنتاج اليومي. وتدير الحقل العملاق شركة "أرامكو" السعودية، وهو ينتج منذ العام 1951، وبمقدوره الاستمرار بالإنتاج بوتيرته الحالية، أي 3.8 مليون برميل يوميا، إلى ما بعد العام 2050.

ويمثل إنتاج هذا الحقل، أكثر من نصف إنتاج السعودية منذ العام 1938، ونحو ثلث الطاقة الانتاجية اليومية القصوى للبلاد، وأكثر من خمس احتياطيات النفط المؤكدة المتبقية في المملكة .

2- حقل برقان الكبير الكويتي

واشار التقرير الى ان حقل برقان الكبير يتضمن ثلاثة حقول رئيسية وثلاثة خزانات رئيسية، بالإضافة إلى حقلين صغيرين، وكان اكتشف في العام 1938، وهو أحد أقدم وثاني أكبر حقول النفط في العالم بعد حقل الغوار السعودي.

3- حقل الرميلة العراقي

وذكر التقرير أن حقل الرميلة يقع بالقرب من حدود الكويت، على بعد حوالي 50 كم غرب البصرة في الجنوب، وتبلغ طاقته 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، وهو ثالث أكبر حقل منتج في العالم ويؤمن ما يقرب من ثلث إجمالي إمدادات النفط في العراق.

ولفت التقرير إلى أن هذا الحقل البري العملاق الذي بدأ بالإنتاج في العام 1954، يحتوي على نحو 17 مليار برميل من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج، وتقوم بإدارته هيئة تشغيل الرميل (ROO)، من خلال مشروع مشترك بين "شركة نفط البصرة"، وشركة "بريتيش بتروليوم" وشركة "بتروتشاينا" الصينية، والمؤسسة الحكومية لتسويق النفط (سومو).

ومنذ العام 2010، انتج الحقل أكثر من 4 مليارات برميل من النفط، وزاد من مستوى الإنتاج اليومي بنسبة 40٪ منذ حزيران/يونيو العام 2019.

4- مجمع خريص السعودي

ولفت التقرير إلى أن حقل خريص النفطي الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوب غرب الظهران، يعتبر ثاني أكبر حقل نفط في السعودية، بعد حقل الغوار النفطي، وبعدما تمت زيادة قدرته بمقدار 300 الف برميل يوميا، وصل الى 1.5 مليون برميل يوميا. والحقل مملوك وبادارة "أرامكو"، وهو يقوم بالانتاج منذ العام 2009.

5 حقل الشيبة السعودي

ووفقا لموقع "غلوبال داتا" الذي يرصد اكثر من 34 الف حقل نفط وغاز نشط ومتطور في كافة انحاء العالم، فان حقل الشيبة الواقع الى الساحل السعودية يجري تشغيله من قبل شركة الزيت العربية السعودية، ويقع في منطقة امتياز تابعة لـ"أرامكو".

وبالاضافة الى هذه الحقول الخمسة، هناك خمسة اخرى هي السفانية السعودي الواقع في الخليج العربي، ويعتبر أكبر حقل نفط بحري تقليدي في العالم من حيث الاحتياطيات القابلة للاستخراج والقدرة الإنتاجية، وهو بمقدوره إنتاج نحو 1.3 مليون برميل من نفط الخام العربي الثقيل يوميا، وجرى اكتشافه العام 1951، ويعتقد أنه يضم أكثر من 34 مليار برميل نفط.

وهناك أيضا حقل زاكوم العلوي في الإمارات الذي تشغله شركة "أدنوك"، ويعتبر ثاني أكبر حقل نفط بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم، ومن المخطط له أن يعزز قدرته الى مليون برميل يوميا، ما سيرفع إنتاج الإمارات الإجمالي إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2027، من 4 ملايين برميل يوميا.

كما ان هناك حقل منيفة السعودي، الذي تشغله "أرامكو"، وهو حقل مائي ضحل قبالة الساحل الشمالي للخليج، وهو احد اكبر حقول النفط المنتجة في العالم، وبدأ تشغيله في العام 1964.

وعلى الجانب السعودي أيضا، هناك حقل الزلف، وهو حقل بحري ضخم يقع في الخليج، على بعد حوالي 240 كم شمال الظهران، ويخضع لتوسيع كبير لإضافة 600 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام العربي الثقيل. وتبلغ الطاقة الانتاجية القصوى الحالية للحقل 800 ألف برميل يوميا.

أما الحقل العاشر، فهو "بلوك6" العماني الذي يقع في ظفار، وهو أنتج خلال العام 2022، 0.76 مليون برميل يوميا، وقادر على الانتاج وصولا الى العام 2055.

ترجمة: وكالة شفق نيوز