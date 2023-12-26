"بوتين يخسر حرب العراق".. تعرف على أبرز "زلات لسان" بايدن في العام 2023

شفق نيوز/ جمعت صحيفة "واشنطن اكيزا ماينر" الامريكية أبرز زلات لسان الرئيس الامريكي جو بايدن والتي وقع فيها خلال العام 2023، مشيرة الى ان بايدن نفسه أقر في أحد المرات بأنه آلة لإنتاج زلات اللسان.

وأشار التقرير الأمريكي الذي ترجمته شفق نيوز، إلى أن بايدن يتمتع بسجل طويل من الأخطاء الفادحة والمبالغات التي تجعل السياسيين أما حريصين على سماع ما سيدلي به بعد ذلك، أو يشعرون بالقلق، مضيفا أن العام 2023 لم يكن استثناء حيث تخبط الرئيس الأمريكي بكلماته وعباراته خلال العديد من ظهوراته، إن لم يكن في معظمها.

واستعرض التقرير بعض أبرز زلات بايدن خلال هذا العام، ومن بينها عندما كان يهنيء مغنية الراب الشهيرة "الملكة لطيفة" في 3 كانون الاول/ ديسمبر، عندما أشار الى حصولها على جائزة "ايمي"، مستبدلا هذه الكلمة بكلمة "اينيمي" (العدو)، لكنه سارع الى تصحيح نفسه.

وفي 16 حزيران/ يونيو الماضي، كان يلقي خطابا خلال لقاء يتعلق بمنع انتشار الاسلحة، لم تتضح مقاصده من الكلمة بشكل عام، ولا بالخاتمة التي انهى فيها الخطاب عندما قال "حفظ الله الملكة، يا رجل". ولم يعرف اي ملكة يقصد الرئيس، ولم يسع مساعدوه الى توضيح من كان يقصد ولماذا استخدم العبارة.

وبعدما قال التقرير إن هناك العديد من الاسماء والاماكن التي يجب على المرء أن يحافظ عليها عند توليه منصب القائد الاعلى"، الا انه اشار الى ان بايدن يخلط أحيانا بين هذه الأسماء، وهو ما جرى معه في 28 يونيو/ حزيران، عندما قال ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق".

وتابع التقرير أن بايدن كثيرا ما يتباهى بالاستثمار في البنية التحتية، خصوصا بالمقارنة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، مضيفا أن بايدن أشرف على اقرار قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف بقيمة 1.2 تريليون دولار العام الماضي، إلا أنه خلال خطاب القاه في 10 كانون الاول/ ديسمبر الحالي، استشهد برقم غريب بدا اعلى بكثير من ذلك حيث قال "أكثر من مليار و300 مليون وتريليون و300 مليون دولار".

وفي 25 تموز/ يوليو، استشهد برقم منخفض جدا عندما كان يتحدث حول قضية فيروس كورونا قائلا انه قتل

"أكثر من 100 شخص"، علما بان الرقم الفعلي يزيد عن 1.1 مليون شخص ماتوا بسبب المرض في الولايات المتحدة.

وبعدما قال التقرير ان جميع الرؤساء يحبون التباهي بأفعالهم، ويبالغون أحيانا في حجم تأثيرها الإيجابي على العالم من وقت لآخر، اوضح ان بايدن اتخذ خطوة أبعد من ذلك عندما قال خلال خطاب ألقاه في 25 يوليو/ تموز،: "لقد أنهينا السرطان كما نعرفه".

وتابع التقرير ان هذا التصريح يذكر باحدى زلات الرئيس الاخرى خلال العام 2022، والتي قال خلالها: "أنا والعديد من الاشخاص الاخرين الذين نشأت معهم، مصابون بالسرطان". لكن التقرير لفت إلى انه لحسن الحظ فإن بايدن ليس مصابا بالسرطان، ولا تزال جهوده مستمرة لإيجاد علاج.

وختم التقرير بالقول إنه مع الانتقال الى العام 2024، فإن السياسيين والمتصيدين على "تويتر" سوف يستمعون الى خطابات بايدن مرة اخرى، بحثا عن زلات اللسان الجديدة.

ترجمة: شفق نيوز