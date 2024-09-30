إبل كركوك "الجودية".. حليبها شفاء للسرطان ويشتريها عشاقها من الخليج بآلاف الدولارات (صور)

شفق نيوز/ في اقصى جنوب محافظة كركوك وضمن قضاء داقوق ما ان تقترب للخروج او الدخول من القضاء باتجاه الجسر الموصل الى قضاء طوز خورماتو وهو الطريق الرئيسي الرابط بين كركوك وبغداد حتى تجد العشرات من الإبل تصطف على الطريق ومعها شاب يسير عند اطرافها تارة، وتارة يركبها وفي كلا الحالتين فإن الإبل بين الجلوس والسير تغطي مساحات السير هناك.

آلاف الدولارات

يقول صاحب مجموعة من الإبل ويدعى حسن خلف لوكالة شفق نيوز، إن "الإبل تعتبر من الحيوانات المباركة منذ أن خلق الإنسان، حيث أن الإبل تعتبر من الحيوانات الالفية ولها طباع خاصة لا يعرفها كل إنسان إلا الذي يعيش بالقرب منها ونحن نمتلك بحدود 100 ناقة نقوم بتربيتها وهي تأكل أنواع الطعام المختلف ولكن لدينا اعلاف خاصة لها وتكون مؤلفة من كميات مختلفة من الحبوب ونخرج بها للرعي في المناطق المفتوحة لساعات في الصباح وكذلك في المساء".

ويؤكد أن "الجمل العربي، يَمتاز بامتلاكه سنام واحد فقط في ظهره، وكان يُستخدم في بلاد شبه الجزيرة العربية للتنقّل والترحال قبل نحو 2000-3000 قبل الميلاد، حيث كان يُستخدم لنقل اللحوم، والصوف، واللبن، والجلود، وتعيش في العراق في كركوك ونينوى والسماوة وصلاح الدين وبعض البوادي".

وشدد على أن "الإبل البرية ذات السنامين تعيش في صحراء جوبا، وهي تندرج ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض وفقًا لجمعية المحافظة على الحيوان، وتتميز الإبل البري ذو السنامين بعدة خصائص، منها أنها تتحمل الجوع والعطش وهي تحتفظ بسنمها بالطعام ويمكن اعتمادها لأيام على الغذاء المخزون داخل السنام".

الإبل الجودية

ويضيف أن "هناك انواعاً مختلفة من الإبل، ويقتني الوجهاء عادة الجنوبية أو ما يسمى بـ(الجودية)، لجمالها وطولها، وتعد أغلى وأرقى أنواع الإبل، فضلاً عن زبائنها الخليجيين من السعودية والكويت، وهذا النوع يصل سعرها الى 60 مليون عراقي بمبلغ 40 الف دولار وهذه النوعية تمتاز بالجمال والسرعة ويشتريها الخليجيين لغرض إشراكها في المسابقات والجودية تكون من ذكر وانثى من ذات الجنس والفصيلة".

ويشير إلى أنها "تتميز بضخامة الجسم وكبر الرأس وتأخر السنام وطول الرقبة، فضلاً عن طول شفاه الناقة، يحقق مربو هذا النوع أرباحاً من عملية التكاثر، إذ يتراوح سعرها ما بين 30 – 60 مليون دينار، شريطة أن تكون من ذكر وانثى من ذات الفصيلة".

حليبها دواء

ويقول الطبيب البيطري محمود عباس الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "حليب الإبل له العديد من الفوائد، منها الحماية من مرض السكري، يحتوي حليب الإبل على العديد من المواد والعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك بروتينات شبيهة بالأنسولين، ويعد تحقيق التوازن بين الأنسولين والغلوكوز في الجسم أمرًا هامًا للوقاية من السكري، مما يجعل حليب الإبل مفيداً بشكل خاص للحماية من السكري وتخفيف أعراضه عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل مقاومة الأنسولين، وخفض الكوليسترول".

وأضاف الخالدي، بالقول: "يحتوي حليب الإبل على نسبة عالية من البروتينات وبعض المركبات الهامة التي لها خصائص مقاومة للالتهابات والعدوى، ما يجعله معززًا وداعمًا طبيعيًا لجهاز المناعة ووظائفه المختلفة في الجسم، و حماية الكبد".

وتابع: "قد تساعد العناصر الغذائية الموجودة في حليب الإبل في مقاومة الفيروسات التي تسبب أمراض الكبد، كما وجد أن حليب الإبل فعال في خفض المستويات المرتفعة لبعض إنزيمات الكبد، وهو ما يعد علامة على تحسن صحة الكبد".

ولفت إلى أن "إمكانية المساعدة في علاج السرطان يمكن أن يتسبب حليب الإبل في موت الخلايا السرطانية، وقد يساعد ذلك في علاج السرطان كما تلعب الفيتامينات (هـ. و. ج)، وبعض البروتينات، والغلوبولين المناعي دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان".

وشدد على أن "من بعض العناصر الغذائية الهامة في حليب الإبل فإنه مفيد بشكل خاص للجهاز العصبي، وقد يساهم في الحماية من الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، وقد أظهرت العديد من الدراسات وبشكل مفاجئ أن لحليب الإبل القدرة على التخفيف من أعراض التوحد وبشكل ملحوظ إذا تم تناوله بانتظام".

وتابع أن "سعر اللتر الواحد من حليب الإبل يصل الى 10 دولارات امريكية وعليها طلب كبير في كركوك والمحافظات المجاورة ونحن نقوم بعملة الحلب بصورة يومية ونقوم بخزن الحليب لبيعه على من يطلبه كغذاء أو للشفاء".

أعداد الحيوانات في كركوك

ويقول مدير المستشفى البيطري منصور احمد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الأغنام في كركوك يصل الى 926000 الفاً ويبلغ أعداد الماعز 90 ألفاً منها، أما الأبقار يصل العدد إلى اكثر من مليون حيث تبلغ 1010500، وأما أعداد الجواميس فيبلغ 7375".

ويؤكد منصور أن "عدد الإبل غير محدد حسب الاحصاءات المثبتة في دائرة بيطرة كركوك، وهي التي تقوم بعمليات متابعة هذه الأصناف من الحيوانات وتقدم لها الرعاية الصحية والتلقيحات".