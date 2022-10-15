بلاد النهرين.. طائرات مسيرة تكشف عن "فينيسيا عراقية" عمرها 5 آلاف عام

شفق نيوز/ تكشف صور الطائرات بدون طيار عن مدينة مبكرة في بلاد ما بين النهرين تتكون من جزر المستنقعات.

لم يكن لهذه المستوطنة الحضرية مركز مدينة ولا جدار دفاعي محاط بها، ساعدت عين خارقة للأرض في السماء على ترطيب مدينة قديمة في جنوب بلاد ما بين النهرين، واصفة اياها بانها ترقى الى فينيسيا الهلال الخصيب.

إن تحديد الطبيعة المائية لهذه المدينة القديمة له آثار مهمة على كيفية ازدهار الحياة الحضرية منذ ما يقرب من 5000 عام بين نهري دجلة والفرات ، حيث يقع العراق في العصر الحديث.

تشير بيانات الاستشعار عن بعد، التي تم جمعها في الغالب بواسطة طائرة بدون طيار مجهزة بشكل خاص، إلى ان مستوطنة حضرية شاسعة تسمى لاجاش تتكون الى حد كبير من أربع جزر مستنقعات متصلة بواسطة مجاري مائية، كما تقول عالمة الآثار الانثروبولوجية اميلي هامر من جامعة بنسلفانيا.

وتضيف هذه النتائج تفاصيل مهمة لوجهة نظر ناشئة مفادها ان مدن جنوب بلاد ما بين النهرين لم تتوسع، كما يُعتقد تقليديا، الى الخارج من المعبد والمناطق الادارية الى الاراضي الزراعية المروية التي كانت محاطة بسور مدينة واحد، وفقا لتقرير هامر في مجلة ديسمبر لعلم الآثار الأنثروبولوجي ترجمته وكالة شفق نيوز.

تقول هامر: "كان من الممكن أن تكون هناك طرق متعددة متطورة لكي تصبح (لكَش Lagash) مدينة جزر مستنقعات حيث أعاد الاحتلال البشري والتغير البيئي تشكيل المناظر الطبيعية".

نظرا لعدم وجود مركز جغرافي أو شعائري (لكَش Lagash)، فقد طور كل قطاع في المدينة ممارسات اقتصادية مميزة على جزيرة مستنقعية فردية، مثل مدينة البندقية الايطالية في وقت لاحق، كما تشكل على سبيل المثال تتقاطع الممرات المائية أو القنوات مع احدى جزر المستنقعات، حيث قد يكون صيد الأسماك وجمع القصب من أجل البناء هو السائد.

تعرض جزيرتان اخريان من جزر (لكَش Lagash) المستنقعات ادلة على انها محاطة بجدران مسورة محاطة بشوارع مدينة ومناطق بها أفران كبيرة، مما يشير إلى أن هذه القطاعات قد تم بناؤها على مراحل وربما كانت أول من استقر. ربما حدثت زراعة المحاصيل وانشطة مثل صناعة الفخار هناك.

تشير صور الطائرات بدون طيار لما كان من المحتمل أن تكون موانئ في كل جزيرة مستنقعية إلى أن السفر بالقوارب يرتبط بقطاعات المدينة. تظهر بقايا ما قد تكون جسور مشاة في الممرات المائية وبجوارها بين جزر المستنقعات ، وهو احتمال يمكن استكشاف المزيد من الحفريات.

تأسست (لكَش Lagash)، التي شكلت نواة واحدة من أوائل الدول في العالم ، بين حوالي 4900 و 4600 عام. هجر السكان الموقع ، المعروف الآن باسم تل الهبة ، منذ حوالي 3600 عام ، تظهر الحفريات السابقة. تم التنقيب فيه لأول مرة منذ أكثر من 40 عاما.

أشارت التحليلات السابقة لتوقيت توسعات الأراضي الرطبة القديمة في جنوب العراق التي أجرتها عالمة الآثار الأنثروبولوجية جينيفر بورنيل من جامعة ساوث كارولينا في كولومبيا إلى أن (لكَش Lagash) ومدن اخرى في جنوب بلاد ما بين النهرين بُنيت على تلال مرتفعة في الاهوار. بناء على صور الأقمار الصناعية ، اقترحت عالمة الآثار اليزابيث ستون من جامعة ستوني بروك في نيويورك أن(لكَش Lagash) تتكون من حوالي 33 جزيرة مستنقعية، العديد منها صغير جدا.

يقول هامر ان صور الطائرات بدون طيار قدمت نظرة أكثر تفصيلا على الهياكل المدفونة في (لكَش Lagash) أكثر مما يمكن من خلال صور الأقمار الصناعية. مسترشدة ببيانات الاستشعار عن بعد الأولية التي تم جمعها من مستوى الأرض، أمضت طائرة بدون طيار ستة أسابيع في عام 2019 في التقاط صور عالية الدقة لكثير من سطح الموقع. ساعدت رطوبة التربة وامتصاص الأملاح من الأمطار الغزيرة الأخيرة تقنية الطائرات بدون طيار في اكتشاف بقايا المباني والجدران والشوارع والممرات المائية وغيرها من معالم المدينة المدفونة بالقرب من مستوى الأرض.

وتقول إن بيانات الطائرات بدون طيار مكنت هامر من تضييق نطاق الأجزاء المكتظة بالسكان من المدينة القديمة إلى ثلاث جزر. هناك احتمال أن تكون تلك الجزر جزءا من قنوات الدلتا الممتدة نحو الخليج الفارسي. سيطر معبد كبير على جزيرة رابعة أصغر.

يقول عالم الآثار في جامعة شيكاغو اوغستا مكماهون، أحد ثلاثة مديرين مشاركين في عمليات التنقيب الجارية في الموقع، إن مسبار هامر بطائرة بدون طيار في (لكَش Lagash) "يؤكد فكرة الجزر المستقرة والمتصلة ببعضها البعض بواسطة المجاري المائية".

تشير ادلة الطائرات بدون طيار على تباين الاحياء في جزر مستنقعات مختلفة، بعضها يبدو مخططا والبعض الآخر مرتب بشكل عشوائي ، يعكس موجات الهجرة الى (لكَش Lagash) بين حوالي 4600 و 4350 عاما، كما يقترح مكماهون. تشير المواد التي تم التنقيب عنها إلى أن الوافدين الجدد شملوا سكان القرى المجاورة والبعيدة والرعاة المتنقلين الذين يتطلعون إلى الاستقرار وعمال العبيد الذين تم أسرهم من دول المدن المجاورة.

يقول هامر ان التجمعات الكثيفة من المساكن والمباني الأخرى في معظم أنحاء (لكَش Lagash) تشير الى ان عشرات الالاف من الناس كانوا يعيشون هناك خلال اوجها. في ذلك الوقت ، غطت المدينة ما يقدر بـ 4 الى 6 كيلومترات مربعة ، تقريبا مساحة شيكاغو.

من غير الواضح ما إذا كانت مدن شمال بلاد ما بين النهرين منذ حوالي 6000 عام ، والتي لم تكن موجودة في الاهوار ، تحتوي على قطاعات مدينة منفصلة (SN: 2/5/08). لكن من المحتمل أن تكون (لكَش Lagash) ومدن أخرى في جنوب بلاد ما بين النهرين قد استغلت النقل المائي والتجارة بين المستوطنات المتقاربة ، مما أتاح نموا غير مسبوق، كما يقول عالم الآثار جيليرمو الغازي من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

يقول هامر ان لجش تبرز كمدينة مبكرة في جنوب بلاد ما بين النهرين مجمدة في الوقت المناسب. ظلت المدن المجاورة ماهولة بالسكان لمدة الف عام او اكثر بعد هجر لجش، عندما أصبحت المنطقة اقل مائيا وتوسعت قطاعات المدن الاطول امدها واندمجت.

يقول هامر: "لدينا في (لكَش Lagash) فرصة نادرة لرؤية كيف بدت المدن القديمة الاخرى في المنطقة في وقت مبكر".

ترجمة: وكالة شفق نيوز