سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بـ65 مليون يورو.. شركة كرواتية تطور محطة عراقية كهرومائية  

Category: تقارير وتحليلات

Date: 2022-06-25T08:52:25+0000
بـ65 مليون يورو.. شركة كرواتية تطور محطة عراقية كهرومائية  

شفق نيوز/ كشف موقع "توتل كرواتيا نيوز" الاخباري، اليوم السبت، عن توقيع شركة "كونتشار" الكرواتية الرائدة في مجال الطاقة عقدا مع وزارة الكهرباء العراقية بقيمة 65 مليون يورو، بهدف اعادة تأهيل محطة الحديثة للطاقة الكرومائية، فيما وصفت الشركة العقد بأنه "أهم المشاريع في تاريخها".

وقال الموقع الكرواتي، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "شركة كونتشار الكرواتية الرائدة في مجال الطاقة، وقعت عقداً مع العراق بقيمة 65 مليون يورو، بهدف اعادة تأهيل محطة الحديثة للطاقة الكرومائية".

وبحسب الموقع الكرواتي، فإن "العقد وقع مع وزارة الكهرباء العراقية"، مبينا ان "محطة حديثة تعتبر واحدة من اهم مشاريع الشركة الكرواتية في تاريخها، وهي التي كانت قد شيدت المحطة العراقية في النصف الاول من ثمانينيات القرن الماضي".

وأوضح التقرير أن "العديد من الشركات المنضوية ضمن مجموعة كونتشار، ستشارك في استكمال هذا المشروع مع العراق، كجزء من بنود العقد، على ان تقوم باعادة تحديث وحدات الانتاج واستبدال جزء من المعدات وانظمة ادارة المحطة وانظمة الحماية الكهربائية، بالاضافة الى تجديد الانظمة الميكانيكية الفرعية والمعدات الهيدروميكانيكية".

وتابع التقرير انه "بعد عقد من الزمان، استمرت المفاوضات مع الجهات العراقية، وعقدت جولة جديدة من المفاوضات استمرت 18 شهراً ضمن بيئة سياسية جديدة، وتمكنت مجموعة كونتشار من القيام بخطوة تاريخية اضافية في السوق العالمية المتطلبة، من خلال توقيع هذا العقد لمحطة الطاقة الكهرومائية العراقية".

وذكّر التقرير، بأن "الشركة الكرواتية ابرمت خلال السنوات العشر الماضية، عدة عقود أصغر حجماً، تشمل توريد معدات وقطع غيار لمحطة الطاقة هذه الواقعة على نهر الفرات، وكذلك لمحطات أخرى"، مبيناً أن "الصفقة الجديدة تعكس عودة مهمة الى السوق العراقية، ودور مجموعة كونتشار كاحدى أهم الجهات المحلية المصدرة للسوق العالمية".

ونقل التقرير عن رئيس مجلس ادارة "كونتشار" جوردان كولاك قوله ان "الصفقة هي المحصلة النهائية لسنوات عديدة من المفاوضات".

ولفت التقرير الى وجود شريك عراقي محلي حيث ستشارك شركة Al Rashak وغيرها من الشركات ضمن "مجموعة كونتشار" في تنفيذ المشروع".

وذكر التقرير أن "الشركة سبق وأن انجزت على مدار سبعة عقود من الزمن، نحو 400 محطة للطاقة الكهرومائية في اكثر من 50 دولة حول العالم".

ترجمة : شفق نيوز

related

روسيا وتركيا في مواجهة حساسة.. هل يُجبر العراق على التدخل؟

Date: 2022-05-10 20:52:17
روسيا وتركيا في مواجهة حساسة.. هل يُجبر العراق على التدخل؟

نشر غسيل لـ300 مليار دولار على حبال العراق المتهالكة

Date: 2021-02-04 14:14:49
نشر غسيل لـ300 مليار دولار على حبال العراق المتهالكة

التحالف الدولي يحدد "آخر معاقل الخلافة" ويقلل من استهداف الارتال: طريقة واحدة للخروج من العراق

Date: 2021-06-03 11:21:28
التحالف الدولي يحدد "آخر معاقل الخلافة" ويقلل من استهداف الارتال: طريقة واحدة للخروج من العراق

البداية الايرانية في العراق.. كتاب عن الطائرات المسيرة التي تغير الشرق الأوسط

Date: 2021-08-07 18:55:32
البداية الايرانية في العراق.. كتاب عن الطائرات المسيرة التي تغير الشرق الأوسط

الاستجواب أو الاستجواب.. أمين بغداد يوحد "أعداء" اليوم والأمس

Date: 2022-03-08 11:39:58
الاستجواب أو الاستجواب.. أمين بغداد يوحد "أعداء" اليوم والأمس

هل تقود "مافيا الدولار" بالعراق لـ"تجرع السم" وتكرار السيناريو اللبناني؟

Date: 2020-12-20 11:32:14
هل تقود "مافيا الدولار" بالعراق لـ"تجرع السم" وتكرار السيناريو اللبناني؟

"سيد الجاسوسية في بغداد": بعض أسرار "الصقور" والبصري والارهاب

Date: 2021-03-29 08:08:16
"سيد الجاسوسية في بغداد": بعض أسرار "الصقور" والبصري والارهاب

تقرير أمريكي عن أوراق بن لادن: تنظيمه كان ضعيفاً والزرقاوي كسرهم في العراق

Date: 2022-06-06 19:24:16
تقرير أمريكي عن أوراق بن لادن: تنظيمه كان ضعيفاً والزرقاوي كسرهم في العراق