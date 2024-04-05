بغداد تستعد لزيارة أردوغان المرتقبة بحزمة من الاتفاقيات وسط الخروقات وملف PKK الشائك

شفق نيوز/ من المرتقب أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال شهر نيسان/أبريل الجاري زيارة إلى العراق يبحث خلالها جملة مواضيع وعلى رأسها إقامة المنطقة الآمنة بين العراق وتركيا.

وقالت مصادر تركية، إن أردوغان سيزور بغداد في 22 أبريل (نيسان) الجاري بعد آخر زيارة قام بها منذ 12 عاماً.

وسيتم خلال زيارة إردوغان للعراق، التي جرى التحضير لها بشكل نشط خلال الأسابيع الماضية، التوقيع على حزمة من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، بما في ذلك مذكرة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

موعد زيارة اردوغان

وأكد مسؤول حكومي عراقي لوكالة شفق نيوز، أن "موعد زيارة أردوغان سيكون في 22 نيسان الجاري، والمباحثات المرتقبة مهمة للبلدين".

وكانت الجولة الثانية من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى، جرت بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات ومسؤولين آخرين من تركيا والعراق، في بغداد في 13 مارس (آذار) الماضي، في إطار التحضير لزيارة إردوغان.

وتمخضت عن تلك الجولة الاتفاق على إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون بقطاعات التجارة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والصحة، والنقل.

وعقدت الجولة الأولى في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في أنقرة، والتي أعقبها زيارات متبادلة لوزراء الخارجية، والدفاع، ومسؤولي المخابرات، والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل.

وتخطط تركيا لشن عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على وجود "العمال الكوردستاني" في اقليم كوردستان العراق بالتعاون مع بغداد، التي ربطت مشاركتها في هذه الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة، والمياه، والنقل، إلى جانب مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة.

وتسعى تركيا من خلال هذه العملية إلى إقامة منطقة عازلة على حدودها الجنوبية بعمق من 30 إلى 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، للقضاء على تهديدات "العمال الكوردستاني" من اقليم كوردستان، وقطع صلته مع "وحدات حماية الشعب" الكوردية، أكبر مكونات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أميركياً في إطار الحرب على "داعش"، في شمال سوريا، بالتعاون مع بغداد.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، في مارس الماضي، إنه سيتم الانتهاء من إقامة "حزام أمني" بعمق 30 - 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف المقبل، مع الاستمرار في الإجراءات التي تتخذ لاستكمال المنطقة الآمنة في شمال سوريا.

والشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لأول مرة عن الزيارة المرتقبة لإردوغان إلى العراق قائلاً: إنها ستجرى في أبريل، دون تحديد تاريخ دقيق، متحدثاً عن صياغة الاتفاقيات ضمن إطار معين حتى هذه الزيارة.

وعقب عودته من بغداد الشهر الماضي، قال فيدان إن الاتفاق الإطاري، الذي يجري العمل عليه، هو اتفاق يشمل التعاون الإقليمي، ليس فقط في مجال الأمن، ولكن أيضاً في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والزراعة، وتشغيل البوابات الحدودية.

ولفت إلى أن إيران يمكنها أن تشارك في المشروعات التنموية المشتركة بين تركيا والعراق أيضاً.

وأكد فيدان أن الأمن هو إحدى ركائز الاتفاق الإطاري الذي تبذل الجهود للتوقيع عليه خلال زيارة إردوغان، و"ستكون هناك مذكرة تفاهم في هذا المجال".

وذكر أن "هناك تعاوناً استخبارياً بين العراق وتركيا، وهناك مجالات تعاون مع بغداد وأربيل تتمحور حول الأمن ومكافحة الإرهاب".

بدوره، قال مستشار الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، الأسبوع الماضي، إن بغداد أظهرت توجهاً إيجابياً بشأن إقامة مركز عمليات مشتركة مع تركيا يستهدف تنسيق العمليات ضد حزب "العمال الكوردستاني".

وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن هناك اتفاقاً بين أنقرة وبغداد على إقامة منطقة آمنة على الحدود بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما سبق أن أعلن الرئيس إردوغان.

دور التركمان في تعزيز العلاقات

وبهذا الصدد يقول رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة الرئيس التركي مهمة لتطوير وتحسين العلاقات بين البلدين والتركمان جسر بين بغداد وإسطنبول لتحسين هذه العلاقات بين الجارتين".

حرب استخبارية واستهداف ممنهج

ويقول المحلل والمختص في شؤون العراق وتركيا صباح محمود ، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حرب استخبارية ومخابراتية بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني حيث تركيا تستهدف أعضاء الحزب بشكل دوري في مناطق اقليم كوردستان العراق، تستخدم الطائرات المسيرة في استهداف مواقع العماليين".

وأكد أنه "العام الحالي زادت الهجمات التركية على مواقع وأهداف الـPKK، حيث تمكنت من تنفيذ نحو 14 هدفا مهما لعناصر الحزب وهم من قيادات الصف الأول فيها".

وتابع أن "الحزب نجح في تجنيد اهالي المناطق التي ينتشر فيها وخاصة في مناطق سنجار في نينوى وكذلك له أذرع وموالون في محافظتي كركوك وديالى، ويستطيع التحرك وفي هذا الإطار لاستهداف من يشاء والضرب في أي زمان ومكان"، حسب زعم المحلل.

خرق تركيا لسيادة العراق

ويقول الأكاديمي الكوردي شيرزاد خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "الغارات الجوية التركية على إقليم كوردستان ، تعد خرقا للسيادة وفقا للدستور الذي يلزم العراق بالحفاظ على سلامة وسيادة وكرامة البلاد".

ويشير الى أن "الدستور ينص أيضا على عدم استخدام الأراضي العراقية ممرا ومنطلقا للهجمات على دول الجوار، لكن الحكومة العراقية لم تعمل بمستوى النصوص الدستورية والقانونية".

و بخصوص تواجد "PKK" في سنجار، يبيّن خليل أن "حكومة اقليم كوردستان طالبت مرارا وتكرارا حزب العمال الكوردستاني ومن يواليه، بالخروج من سنجار وعدم إعطاء ذريعة للغارات التركية، وعلى الحكومة الاتحادية مسؤولية حماية ارض وسماء كوردستان، والحكومة ملزمة بموجب الدستور بعدم السماح للجماعات المسلحة أن تشن هجمات على دول الجوار، وفي الوقت ذاته لا تسمح لدول الجوار بأن تهاجم أراضيها".