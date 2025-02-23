"بغداد ترحب بكم".. مداخل العاصمة تستعد لإعلان "الإنجاز المنتظر"

"بغداد ترحب بكم".. مداخل العاصمة تستعد لإعلان "الإنجاز المنتظر"
شفق نيوز/ تعد بوابات العاصمة العراقية بغداد، من أهم الملفات المتعلقة بفك الاختناقات المرورية التي هي من أولويات البرنامج الحكومي، حيث كانت الرؤية الحكومية إعادة تأهيل هذه المداخل وفق مواصفات فنية حديثة، وفق المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد.
ويوضح مجيد لوكالة شفق نيوز، أن "بوابات بغداد خمسة: (بغداد - واسط)، (بغداد - ديالى)، (بغداد - نينوى)، (بغداد - الأنبار)، (بغداد - بابل)، وبعد أن كانت تعاني من الإهمال والتهالك متسببة بازدحامات وحوادث مرورية، يجري العمل حالياً على تأهيلها لتكون إضافة مميزة وتجميلية لمداخل العاصمة".
ويؤكد، أن "مدخل بغداد – واسط، تم افتتاحه، ويحتوي على ممرين ذهاباً وإياباً، وممرين خدميين إضافيين، وجزرات وسطية، ومجسرات لعبور العجلات، لتفادي الزخم المروري".
ويشير مجيد، إلى أن "مدخل بغداد - ديالى وصل إلى نسب إنجاز متقدمة، وهناك انسيابية لدخول وخروج العجلات من وإلى العاصمة".
ويتابع، "أما مدخل بغداد – نينوى، فقد كانت هناك بعض المشاكل الفنية، لكن رئيس الوزراء أصدر توصيات لمعالجتها وأجرى أكثر من زيارة ميدانية واجتمع مع ملاكات الشركة العاملة، وحالياً تسير الأمور وفقاً لما مخطط له".
ويبين، أن "العمل ببقية المداخل يسير بوتيرة عالية أيضاً، ومن المقرر إنجاز البوابات كافة قبل نهاية عام 2025 لترتدي مداخل بغداد حلة جديدة مختلفة عما كانت عليه سابقاً".
من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "مشاريع مداخل بغداد الخمسة هي موزعة ما بين وزارة الإعمار ومحافظة بغداد وأمانة العاصمة".
ويوضح الصفار لوكالة شفق نيوز، أن "المداخل المتعلقة بوزارة الإعمار هي مدخلين بغداد – واسط (مدخل بسماية)، وبغداد – ديالى، وتم إنجازهما بشكل كامل".
ويبين، أن "مدخل بغداد - واسط يمتد من فلكة سلمان باك باتجاه بغداد - بسماية على 4 مسارات مجموع طولها 120 كم، وبالنسبة لمدخل ديالى أيضاً على 4 مسارات اثنان رئيسية ومثلها خدمية، المسار الرئيسي 16 متراً والمداخل الخدمية 8 أمتار".
ويتابع، "أما باقي المداخل وأهمها مثلاً مدخل بغداد – نينوى، فإنه يجري العمل به من قبل محافظة بغداد، وتم اعطاؤهم مهلة 100 يوم خلال زيارة رئيس الوزراء للموقع، والعمل مستمر به حالياً".
بدوره، يقول عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، إن "مداخل بغداد شهدت معوقات كثيرة من الأبنية والكهرباء والماء وغيرها، وتم إصدار أوامر غياب بحق شركات منفذة لها، والأتيان بشركات رصينة".
ويضيف الساعدي لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الإنجاز في طريق بغداد - نينوى وصل إلى نسبة 80 بالمائة، والعمل مستمر في مدخلي (بغداد – الأنبار) و(بغداد – بابل)".
ويتابع، "أما بوابة الراشدية، فهناك بنايات ودور سكن زراعية بُنيت في هذه الطرق، وتم تعويضهم ونأمل استئناف العمل خلال الأسبوع المقبل، كما نأمل افتتاح جميع البوابات وإكمالها خلال هذا العام".
من جانبه، يقول عضو مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، إن "محافظة بغداد فيها 43 وحدة إدارية وهذه الوحدات لها مداخل رئيسية تسببت بمعاناة للسكان بسبب المشاريع الوهمية والمتلكئة نتيجة عدم مهنية الشركات المنفذة للمشاريع".
ويضيف المشهداني لوكالة شفق نيوز، أن "مداخل بغداد على سبيل المثال مدخل بغداد – نينوى تسبب بحوادث أودت بحياة نحو 100 شخص عند بداية البوابة، وكذلك تم تسجيل حوادث ووفيات في بقية المداخل".
ويشير إلى أن "بغداد تعاني من مشكلة في التخطيط العمراني، كما لا يتم توسعة المداخل لتجنب الازدحام، بل يتم العمل وفق المخططات القديمة، في وقت ترفض أمانة بغداد اطلاع أعضاء مجلس المحافظة على مشاريعهم والرقابة عليها"، متهماً "أحزاباً سياسية بالتدخل في مشاريع بوابات بغداد".