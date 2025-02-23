"بغداد ترحب بكم".. مداخل العاصمة تستعد لإعلان "الإنجاز المنتظر"

شفق نيوز/ تعد بوابات العاصمة العراقية بغداد، من أهم الملفات المتعلقة بفك الاختناقات المرورية التي هي من أولويات البرنامج الحكومي، حيث كانت الرؤية الحكومية إعادة تأهيل هذه المداخل وفق مواصفات فنية حديثة، وفق المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد.

ويوضح مجيد لوكالة شفق نيوز، أن "بوابات بغداد خمسة: (بغداد - واسط)، (بغداد - ديالى)، (بغداد - نينوى)، (بغداد - الأنبار)، (بغداد - بابل)، وبعد أن كانت تعاني من الإهمال والتهالك متسببة بازدحامات وحوادث مرورية، يجري العمل حالياً على تأهيلها لتكون إضافة مميزة وتجميلية لمداخل العاصمة".

ويؤكد، أن "مدخل بغداد – واسط، تم افتتاحه، ويحتوي على ممرين ذهاباً وإياباً، وممرين خدميين إضافيين، وجزرات وسطية، ومجسرات لعبور العجلات، لتفادي الزخم المروري".

ويشير مجيد، إلى أن "مدخل بغداد - ديالى وصل إلى نسب إنجاز متقدمة، وهناك انسيابية لدخول وخروج العجلات من وإلى العاصمة".

ويتابع، "أما مدخل بغداد – نينوى، فقد كانت هناك بعض المشاكل الفنية، لكن رئيس الوزراء أصدر توصيات لمعالجتها وأجرى أكثر من زيارة ميدانية واجتمع مع ملاكات الشركة العاملة، وحالياً تسير الأمور وفقاً لما مخطط له".

ويبين، أن "العمل ببقية المداخل يسير بوتيرة عالية أيضاً، ومن المقرر إنجاز البوابات كافة قبل نهاية عام 2025 لترتدي مداخل بغداد حلة جديدة مختلفة عما كانت عليه سابقاً".

من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "مشاريع مداخل بغداد الخمسة هي موزعة ما بين وزارة الإعمار ومحافظة بغداد وأمانة العاصمة".

ويوضح الصفار لوكالة شفق نيوز، أن "المداخل المتعلقة بوزارة الإعمار هي مدخلين بغداد – واسط (مدخل بسماية)، وبغداد – ديالى، وتم إنجازهما بشكل كامل".

ويبين، أن "مدخل بغداد - واسط يمتد من فلكة سلمان باك باتجاه بغداد - بسماية على 4 مسارات مجموع طولها 120 كم، وبالنسبة لمدخل ديالى أيضاً على 4 مسارات اثنان رئيسية ومثلها خدمية، المسار الرئيسي 16 متراً والمداخل الخدمية 8 أمتار".

ويتابع، "أما باقي المداخل وأهمها مثلاً مدخل بغداد – نينوى، فإنه يجري العمل به من قبل محافظة بغداد، وتم اعطاؤهم مهلة 100 يوم خلال زيارة رئيس الوزراء للموقع، والعمل مستمر به حالياً".

بدوره، يقول عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، إن "مداخل بغداد شهدت معوقات كثيرة من الأبنية والكهرباء والماء وغيرها، وتم إصدار أوامر غياب بحق شركات منفذة لها، والأتيان بشركات رصينة".

ويضيف الساعدي لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الإنجاز في طريق بغداد - نينوى وصل إلى نسبة 80 بالمائة، والعمل مستمر في مدخلي (بغداد – الأنبار) و(بغداد – بابل)".

ويتابع، "أما بوابة الراشدية، فهناك بنايات ودور سكن زراعية بُنيت في هذه الطرق، وتم تعويضهم ونأمل استئناف العمل خلال الأسبوع المقبل، كما نأمل افتتاح جميع البوابات وإكمالها خلال هذا العام".

من جانبه، يقول عضو مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، إن "محافظة بغداد فيها 43 وحدة إدارية وهذه الوحدات لها مداخل رئيسية تسببت بمعاناة للسكان بسبب المشاريع الوهمية والمتلكئة نتيجة عدم مهنية الشركات المنفذة للمشاريع".

ويضيف المشهداني لوكالة شفق نيوز، أن "مداخل بغداد على سبيل المثال مدخل بغداد – نينوى تسبب بحوادث أودت بحياة نحو 100 شخص عند بداية البوابة، وكذلك تم تسجيل حوادث ووفيات في بقية المداخل".

ويشير إلى أن "بغداد تعاني من مشكلة في التخطيط العمراني، كما لا يتم توسعة المداخل لتجنب الازدحام، بل يتم العمل وفق المخططات القديمة، في وقت ترفض أمانة بغداد اطلاع أعضاء مجلس المحافظة على مشاريعهم والرقابة عليها"، متهماً "أحزاباً سياسية بالتدخل في مشاريع بوابات بغداد".