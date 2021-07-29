بعد مقتل نجل إحداهن في المحافظة .. المخاوف تسيطر على ناشطات البصرة

شفق نيوز/ ألقت حوادث الاغتيال التي طالت مؤخرا نجل ناشطة من البصرة، بظلالها على الوضع العام في المحافظة، وخاصة الناشطات؛ حيث عبرن عن مخاوفهن من أن يتعرضن لنفس المصير نتيجة انتشار السلاح المنفلت وضعف الإجراءات القانونية.

وكان مصدر أمني ابلغ يوم الأحد الماضي، وكالة شفق نيوز باغتيال المواطن علي كريم نجل الناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس في محافظة البصرة.

وبين أن الشرطة عثرت على جثة كريم في قضاء الزبير غربي البصرة بعد اختفائه لـ24 ساعة.

تقول ناشطة من البصرة لوكالة شفق نيوز؛ إن المرأة البصرية اليوم وخاصة الناشطات في المحافظة بدأن يتعرضن إلى تهديد وتصفيات.

الناشطة التي رفضت الكشف عن اسمها خوفاً من أن تتعرض هي وعائلتها لتهديد أو اغتيال، لفتت الى أن عمل المرأة الناشطة هو عمل إنساني، فيما يصفها البعض بالعميلات، وأن دور الناشطة هو تسليط الضوء على حقوق المرأة المسلوبة والدفاع عن حقوق المرأة حتى في دوائر الدولة، مبينة أن كثيراً من النساء الناشطات يتعرضن إلى تهديدات، فيما تم قتل عدة البعض منهن كريهام وسعاد ونجل السيدة فاطمة.

وأكدت الناشطة؛ أن قتل المرأة البصرية أصبح اليوم بدم بارد وبعض العوائل لاتكشف عن الموضوع بسبب الخوف من الأحزاب المسيطرة، فيما يتم تصنيف بعض عمليات التصفية تحت خانة "غسل العار".

وختمت حديثها بالقول؛ إن المخاوف بدأت ترافق كل ناشطة واتوقع اي لحظة ممكن أن تنتهي حياتها في ظل الفوضى الأمنية.

كما تشير إحدى الناشطات التي أيضاً رفضت الكشف عن اسمها؛ إلى ان هناك اتهامات باطلة توجه لنا ومن ابشع هذه الإتهامات اولاد السفارات والعمالة وهذه من أبشع الاتهامات التي نواجهها.

وتلفت إلى أن 85 بالمائة من الناشطين تعرضن إلى تهديد مباشر وغير مباشر وخاصة عن طريق التواصل الاجتماعي.

"لا استطيع الخروج إلى الشارع.. أنه مرعب" بهذا الوصف افتتح نوري هلال حديثه عن شوارع مدينته؛ ويضيف هلال "لا نعرف متى تندلع الفوضى في هذه الشوارع، ربما تتسارع الأحداث في أحدها وينطلق الرصاص من السلاح المنفلت.

من جانبها؛ طالبت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البچاري بتوفير حماية أمنية للناشطات في المحافظة.

وقالت البجاري في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن المجتمع العراقي وخاصة في محافظات الوسط والجنوب مجتمع عشائري لا يتقبل أن تكون النساء قياديات.

وأضافت أن هناك معاناة في الناحية الأمنية للنساء القياديات والناشطات في محافظات الوسط والجنوب وقد تطولهن يد الغدر.

كما طالبت لجنة حقوق الإنسان في محافظة البصرة خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال مدير مفوضية حقوق الإنسان في محافظة مهدي التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إننا وجهنا رسالة وطلبا لرئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ البصرة لإجراء التحقيق وإنصاف الضحايا وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء (27 تموز 2021)، القبض على قاتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة.