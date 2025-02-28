بعد دعوته لقطع التمويل عن بغداد.. نائب أمريكي: لنجعل العراق عظيماً مجدداً

شفق نيوز/ دعا النائب الأمريكي الجمهوري، جو ويلسون، الى "جعل العراق عظيما مجددا"، وإلى وقف سيطرة إيران عليه، بعد دعواته السابقة الى وقف التمويل للعراق، بحسب ما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأوضح التقرير الأمريكي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إن ويلسون، وهو ايضا عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، نشر تدوينة على منصة "إكس"، قال فيها "أجعل العراق عظيما مجددا"، مرفقة بصورة للعلم العراقي.

ولفت التقرير إلى أن كثيرين علقوا على تدوينة النائب ويلسون، من بينهم من كتب له قائلا له "أمريكا أولا؟"، بينما علق آخر قائلا "انسوا العراق واقلقوا بشان الأمريكيين".

وأشار التقرير، إلى أن "النائب ويلسون تحدث علنا على وسائل التواصل الاجتماعي عن دول أجنبية مختلفة، بما في ذلك العراق وإيران، حيث انتقد سطوة طهران على بغداد، واستخدم مرار عبارة "حرروا العراق من إيران".

ونقل التقرير عن ويلسون قوله في مواقف سابقة، أن "ايران تدير الحكومة العراقية، فضلا عن الجيش والقضاء والشرطة والبنوك".

وفي منشور سابق له، قال ويلسون أن "شعب العراق العظيم بكافة أديانه واعراقه، هم ورثة حضارة رائعة، ويستحقون اكثر من أن يحكمهم نظام إرهابي في ايران"، منتقدا تخلي إدارة جو بايدن السابقة عن حركة الاحتجاج غير الطائفية في العراق، مضيفا انه "يجب علينا تمكين الشعب العراقي لجعل العراق عظيما مجددا وتحرير العراق من إيران".

كما ذكر التقرير بمنشورات سابقة لويلسون، دعا فيها الى "وقف تمويل العراق"، والى "قطع جميع المساعدات عن العراق طالما أن إيران تديره".