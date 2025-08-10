بعد حادثة دائرة الزراعة.. السوداني يختبر توازن القوى مع الفصائل المسلحة

شفق نيوز- بغداد

في أعقاب حادثة اقتحام دائرة زراعة الكرخ في بغداد، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، أقرّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوجود خلل في قيادة وسيطرة بعض تشكيلات الحشد الشعبي، حيث أصدر قرارات فورية بإعفاء آمري اللواءين 45 و46 التابعين لكتائب حزب الله، مؤكداً ضرورة محاسبة جميع المتورطين.

هذا الموقف الحازم عكس التزام الحكومة بفرض سلطة القانون، وسط مشهد سياسي وأمني متشابك يعكس تعقيدات الواقع العراقي، حيث يظل ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل المسلحة أحد أبرز التحديات أمام الحكومة.

خبراء ومراقبون سياسيون يشيرون إلى نجاح السوداني حالياً في المناورة لضمان استقرار حكومته، لكنهم يؤكدون أن الحل الجذري لهذا الملف قد يُرحّل إلى الحكومة المقبلة، مع استمرار التوازنات الدقيقة بين مطالب السيادة الوطنية والضغوط الإقليمية والدولية.

بيان حادثة الكرخ كان حاسماً

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الأمني سرمد البياتي، أن "الحكومة العراقية أظهرت موقفاً حاسماً ومسؤولاً في تعاملها مع حادثة اقتحام دائرة زراعة الكرخ، فالبيان الرسمي كان شديد اللهجة ووضع النقاط على الحروف، في وقت كان يتوقع فيه البعض أن تلتزم الحكومة الصمت".

ويقول البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة هي الجهة المسؤولة عن قيادة البلاد، وكان على العالم أن يرى كيف ستتصرف في مثل هذا الحادث"، مضيفاً أن "الرد الحازم أرسل رسالة واضحة بأن الدولة موجودة وتتحرك وفق القانون".

ويشير إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وتنفيذها دون ردود فعل سلبية"، مبيناً أن "ذلك يمثل اختباراً لمدى احترام سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية".

ويحذر البياتي، من أن أي صراع داخلي في الإطار التنسيقي قد ينعكس سلباً على الوضع الأمني، لكنه يؤكد في نفس الوقت أن "جميع الأطراف حالياً تتصرف بتعقّل، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات، ووجود مراقبة خارجية لما يجري في العراق".

وأقر السوداني، بوجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية، فيما أكد إعفاء آمري اللواءين (45 و46) "كتائب حزب الله" من مناصبهم، على خلفية حادثة دائرة الزراعة.

السوداني كان قد أشار، يوم أمس السبت أيضاً، إلى أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، مبيناً أنها "لا تعني استهداف جهة أو فرد".

لا أزمة بين السوداني والحشد

ومن الجانب السياسي، يرى القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فهد الجبوري، أن موقف السوداني من بعض تشكيلات الحشد الشعبي لا يُشكل أزمة أو تصادماً مع المؤسسة، التي وصفها بأنها "جزء من مؤسسات الدولة وتلتزم بتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة".

ويوضح الجبوري، لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي خول رئيس الوزراء باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، انطلاقاً من تقديره للمصلحة الوطنية العليا"، مضيفاً أن "هذا الدعم السياسي الواسع من قوى متنفذة في مجلس النواب، يعكس إجماعاً شيعياً على مساندة خطوات السوداني".

والموضوع لا يتعلق بصراع مع فصائل معينة أو نية لتفكيك الحشد الشعبي، وفقاً للجبوري، بل هو إجراء تنظيمي ضمن السياقات الرسمية، ولن يؤدي إلى أي صدام أو خلاف بين الحكومة والحشد.

أما فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية عن محادثات بين زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ومسؤولين إيرانيين حول ملف الحشد، يرى أن "الجانب الإيراني يؤكد باستمرار أن ملف الحشد الشعبي شأن داخلي عراقي، وأن الدولة العراقية هي المعنية بإدارته"، معتبراً ما يُنشر عن تدخلات خارجية مجرد "زوبعة إعلامية لا أساس لها".

وكان مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، كشف مؤخراً عن مكالمة مع المالكي، تناولا فيها مخاوف من محاولات أمريكية وإسرائيلية لنزع سلاح الحشد الشعبي في العراق، بعد حزب الله في لبنان.

كما أكد الطرفان، وفقاً لتصريحات وبيانات رسمية، رفضهما لهذه الخطوات، معتبرين أن الحشد يلعب دوراً دفاعياً مشابهاً لحزب الله في مواجهة النفوذ الأمريكي.

وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى "الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم "داعش"، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.

إنهاء النفوذ الإيراني

ومن منظور أوسع، يؤكد السياسي مثال الآلوسي، أن ما يُطرح عن وجود انقسام داخل الإطار التنسيقي الحاكم غير دقيق، مؤكداً أن الموقف موحد بسبب "وحدة القيادة والولاء والتبعية"، فضلاً عن وجود "توزيع أدوار" داخل الإطار.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يضيف الآلوسي، أن الحكومة العراقية، بقيادة السوداني، تحاول إقناع الإدارة الأمريكية بأنها جادة في ضبط السلاح المنفلت وإنهاء الفصائل الخارجة عن القانون، لكن واشنطن، حسب قوله، ما تزال تعتبر هذا السلاح "إيرانياً ينفذ مهام إرهابية".

كما يوضح، أن "السوداني ومستشاريه يسعون إلى كسب الدعم الأمريكي لضمان استمراره في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، مقابل الالتزام بخطوات واضحة تجاه ضبط الأمن وإنهاء النفوذ المسلح غير الرسمي"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي والسوداني يحاولان تقديم نفسيهما كحليف سياسي موثوق للولايات المتحدة في العراق".

ويتابع الآلوسي، قائلاً إن "الموقف الأمريكي، مدعوماً من بريطانيا، لا يقبل بأي نفوذ إيراني مباشر أو غير مباشر داخل العراق"، لافتاً إلى أن كل "جهة تُثبت علاقتها بفيلق القدس أو الحرس الثوري ستكون عرضة للاستهداف سياسياً ومالياً وحتى قضائياً، ما لم تُثبت بشكل قاطع تخليها عن تلك العلاقة وقطع الولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي".

ويشير إلى أن أمريكا وبريطانيا تدعمان المرجعية الدينية في النجف، المتمثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، وكذلك التيار الصدري، وترفضان فكرة ولاية الفقيه وهيمنة إيران على شيعة العراق والمنطقة.

ووفقاً لحديثه، فإن واشنطن تعتبر وجود السلاح المنفلت وسيلة لفرض القرار الإيراني على العملية السياسية في العراق، وتؤمن بأن رؤساء الحكومات المتعاقبين جاؤوا بتوافق إيراني، لكن هذه المرحلة انتهت بلا رجعة، والمرحلة المقبلة يجب أن تشهد تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية عراقية دون تدخل خارجي.

وفي خضم هذه الأزمات خرج السفير البريطاني لدى العراق، عرفان صديق، بتصريح أشار فيه إلى "انتفاء الحاجة للحشد الشعبي"، فيما أكد أن "جميع الفصائل المسلحة موجودة في الحشد الشعبي، وليس من الممكن أن يكون دور الحشد نفسه كما كان خلال الحرب ضد داعش".

بينما يحذّر الآلوسي، من أنه في حال فشلت الحكومة بعد الانتخابات في حسم ملف السلاح وضبط الفصائل، فإن "استهدافاً مباشراً من قبل أمريكا وبريطانيا وربما دولاً أخرى سيطال كل من يرتبط بالحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف قد يشمل أيضاً الأصول المالية والإقامات والجنسيات الأجنبية لتلك الجهات وشخصياتها.

وقبل أيام قليلة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اعتراض واشنطن على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن إقراره سيؤدي إلى تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد.

حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن، حضره مراسل وكالة شفق نيوز "نعارض بشدة تشريع قانون الحشد الذي يعزز جماعات مسلحة مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية".

السوداني يناور مع الحشد

بدوره، رأى المحلل السياسي عائد الهلالي، أن موقف السوداني من فصائل الحشد الشعبي مرهون بطبيعة المعادلة السياسية التي جاءت به إلى السلطة، مشيراً إلى أن أي مواجهة مباشرة مع الحشد قد تزعزع استقرار حكومته.

ويقول الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، رغم محاولاته الظهور بمظهر رجل الدولة المتوازن، يدرك تماماً أن الحشد ليس مجرد قوة عسكرية، بل كيان سياسي وأمني معقّد، يمتلك امتدادات داخلية وخارجية، وعلاقات عقائدية وأمنية مع إيران".

وكان باحثون أمريكيون حذروا في تقرير نشره معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أمريكياً كـ"منظمات إرهابية".

التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، دعا الإدارة الأمريكية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح.

ويتابع الهلالي حديثه، قائلاً إن "الحشد يتمتع بنفوذ واسع في البرلمان والشارع، ويملك قدرة على التأثير الأمني الميداني، ما يجعل أي صدام معه محفوفاً بالمخاطر السياسية والأمنية، ويدفع بالسوداني إلى اعتماد سياسة المناورة وضبط الإيقاع، بدلاً من المواجهة المباشرة".

وفي ما يخص اللقاءات الأخيرة بين المالكي ومسؤولين إيرانيين بشأن سلاح الحشد، وصف توقيته بأنه "ليس عابراً"، موضحاً أن "المالكي، بوصفه أحد أبرز الداعمين السياسيين للحشد، وإيران التي تعتبر بقاء سلاحه جزءاً من إستراتيجيتها الإقليمية، يسعيان إلى تنسيق المواقف في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والعربية الداعية لحصر السلاح بيد الدولة".

ويشير إلى أن العراق يقف أمام مفترق طرق حساس "فهل تتجه الحكومة لإعادة رسم العلاقة مع الحشد، أم أن الأمر لا يتعدى إعادة ضبط تكتيكي دون تغييرات جوهرية؟"، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية ترجّح الخيار الثاني.

وخلص الهلالي إلى أن "السوداني يحاول تحقيق توازن بين التزاماته تجاه المجتمع الدولي، وواقع داخلي يفرض بقاء الحشد كلاعب مؤثر"، متوقعاً أن تنتهي هذه المعادلة إلى صيغة وسطية تُبقي الحشد ضمن الإطار المؤسسي شكلياً، مع استمرار استقلاله العملي.

ويختتم بالقول إن "المشهد يتّسم بمرونة تكتيكية من الحكومة مقابل صلابة استراتيجية من الحشد وحلفائه، وأي محاولة لتقليص نفوذ الأخير ستُواجَه برد محسوب لكنه حازم، ما يُبقي السوداني في منطقة مناورة ضيقة بين ضغط الإصلاح ومتطلبات مراكز القوى".

وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.

تعقيدات تؤجل الحسم

من جهته، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة ما يزال يواجه عراقيل سياسية معقّدة، مؤكداً أن السوداني، رغم وجود رغبة واضحة لديه في معالجة الملف، قد يجد نفسه مضطراً لتأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة بسبب ضغوط داخلية وخارجية.

ويوضح الشمري، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة طرحت مشروع حصر السلاح بيد الدولة قبل ثلاث سنوات ضمن برنامجها، على أمل تفكيك الفصائل المسلحة ودمجها ضمن المؤسسات الرسمية، إلا أن التطورات الإقليمية، وتحديداً ما بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والحرب بين إسرائيل وإيران، إلى جانب ما جرى مع حزب الله اللبناني، ألقت بظلالها على موقف الحكومة العراقية، وعرقلت خطواتها في هذا الاتجاه".

ويضيف أن "البيئة السياسية التي يتحرك فيها السوداني جزء كبير منها خاضع لتأثير الفصائل المسلحة، ما يفسّر الصعوبات التي واجهها في اتخاذ قرارات حاسمة، خاصة في ظل تحالفاته داخل الإطار التنسيقي الذي يضم تلك الفصائل".

ويبيّن الشمري، أن "رغبة السوداني في تفكيك السلاح موجودة، لكن الرغبة وحدها لا تكفي، إذ لا بد من وجود قرار سياسي داخل الإطار، ثم قرار تنفيذي حازم من قبل الحكومة"، مشيراً إلى أن "حتى مشروع إعادة هيكلة الحشد الشعبي، الذي طُرح كبديل قانوني، يتعرض حالياً لهزات داخل الإطار التنسيقي بسبب الانقسامات والصراعات، فضلاً عن الضغوط والاشتراطات الأمريكية".

ويتحدث الشمري، بالقول إن "الحكومة تبدو مقيدة بعدة عوامل، منها ما هو سياسي داخلي، ومنها ما هو خارجي متعلق بالمواقف الدولية، ولا أعتقد أن ما تبقى من عمر هذه الحكومة – وهو أقل من 90 يوماً – سيكون كافياً لتنفيذ مشروع حصر السلاح أو تفكيك الفصائل المسلحة، دون أن تدخل في أزمة سياسية قد تهدد استقرارها".

ويحذر من أن "السلاح الموازي والخارج عن إطار الدولة يشكل خطراً حقيقياً على النظام الديمقراطي، خاصة إذا كان لا يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ويرتبط بتحالفات إقليمية، ويسعى لفرض وقائع سياسية وأمنية واقتصادية، كما حدث في حادثة الكرخ الأخيرة"، معتبراً أن "هذا يشير إلى محاولة تأسيس دولة موازية داخل العراق".

ويرى أن "الاختلاف داخل الإطار التنسيقي حول ملف السلاح لا يصل إلى حد الانقسام، إذ يبدو أن هناك اتفاقاً عاماً على بقاء السلاح تحت مظلة الحشد الشعبي، لكن الإطار يُظهر صلابة في رفض تفكيك الفصائل"، مضيفاً أن "ذلك يعكس مناورة سياسية تهدف إلى كسب الوقت، ومحاولة إرضاء الولايات المتحدة من جهة، وتفادي استفزاز إيران من جهة أخرى".

وسبق أن كشف مصدر سياسي مطلع في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن قانون الحشد الشعبي، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي.

ويتناسق الطرح هذا مع ما كشفه مؤخراً بيان الخارجية الأمريكية عقب اتصال أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أبلغه "قلق الولايات المتحدة البالغ" إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب، وأكد أن أي "تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي يقوض سيادة العراق".

ويأتي هذا الجدل بعد نحو تسع سنوات من إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والذي جاء حينها كرد فعل على اجتياح تنظيم "داعش" للموصل ومناطق واسعة من العراق، غير أن القانون السابق افتقر إلى التفصيلات التنظيمية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه تعديل شامل يحدّد بوضوح موقع الحشد ضمن المنظومة الأمنية، وفقاً للمراقبين.