بعد ان تظاهروا ثلاثين مرة.. الخريجون الثلاثة الأوائل بكوردستان لم يحظوا بالتعيين إلى الآن

شفق نيوز/ بعد مرور خمس سنوات على تخرجهم وحصولهم على المراكز الثلاثة الاولى في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان، الا انهم محرومون لغاية الآن من حقهم المتمثل بتعيينهم على ملاكات الجامعات والمعاهد، فأصبحت السنوات الأربع التي قضتها هذه الشريحة في الجامعة ضحية لسوء الأوضاع الاقتصادية في الاقليم.

ووفقا لما ادلى به ممثل الاوائل فانهم نظموا ثلاثين تظاهرة لحد الان الا انهم لم يتلقوا اية استجابة حاسمة؛ فكل ما يُقال لهم ان الاولوية لهم من دون اية مراعاة جدية لهذه القضية.

واليوم تراكمت اعداد الخريجين الثلاثة الاوائل ( 2017-2018 لغاية 2021-2022)، ولم يتم تعيينهم، ومازالوا بانتظار ان تفتح الابواب بوجوههم وتصدر الأوامر بتعيينهم.

منذ خمس سنوات انتظر التعيين وهو حق أساسي لكل الاوائل

زينب رمضان إحدى الخريجات الاوائل منذ العام 2018 – 2019 تحدثت لوكالة شفق نيوز فقالت "انا واحدة من الخريجات الأوائل الجامعة في الإقليم انتظر التعيين منذ خمس سنوات الذي يعد حقاً اساسياً لكل خريج من الأوائل، كان يتوجب ان نتعين بعد سنة من تخرجنا، ولكن بسبب الازمة الاقتصادية والعديد من المشكلات الداخلية في الاقليم تعطل تعيينا لحد الان".

وتتطرق زينب الى ان "تلك المشكلات قد تلاشت ونحن نطالب الآن بحقنا، لانه لم تتبقَ اية ذريعة لعدم تعييننا، ممثلونا وزملاؤنا على تواصل دائم وهم يطالبون بحقوقنا، التي كان يتوجب ان نحصل عليها من دون ان نطالب بها".

الجامعات بحاجة ماسة لتعيين الاوائل

يقول الاستاذ آسو لطيف عزيز رئيس جامعة خانقين في حديث لوكالة شفق نيوز، "نحن لسنا بحاجة الى تعيين الاوائل فحسب؛ بل ان هناك حاجة ملحة جدا لذلك، الا ان تعيينهم يرجع الى حكومتي اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والصلاحيات التي لدينا هي اننا فعلنا ما بامكاننا ورفعنا اسماء الثلاثة الاوائل الى الوزارة بهدف تعيينهم والباقي يقع ضمن صلاحياتهم".

موظفو الجامعة يعملون اكثر من طاقاتهم

الاستاذ عثمان مدير الموارد البشرية في جامعة كرميان في حديث لوكالة شفق نيوز، يشير الى انه "تم تعيين الثلاثة الاوائل لغاية العام الدراسي 2016 – 2017، وبصورة عامة الجامعات بحاجة الى الخريجين الثلاثة الاوائل وخصوصا في الجامعات الجديدة وهي جامعات (حلبجة ورابرين وجرمو وكرميان).

ويضيف "نحن كجامعة كرميان التي تتوافر على ثماني كليات لدينا قسمان علميان، ونعاني من نقص كبير في الملاكات، حتى انه في بعض الاحيان يعمل الموظفون فوق طاقتهم، اذ يعملون في اكثر من لجنة ونرسلهم الى العديد من الاماكن لتمشية اعمال الاقسام والكليات، وهذا دليل على وجود فراغ في ملاكات الجامعة، لذلك نطالب بتعيين الثلاثة الاوائل غير المعينين منذ 2017 – 2018 لغاية 2021 – 2022 ، وانا بنفسي طالبت بتعيينهم وارسلت اسماءهم جميعا الى الوزارة التي كانت سابقا هي من طالبت بذلك، وغير معلوم فيما اذا كانوا سيعينوننهم جميعا ام انهم سيعينون الاوائل المتخرجين عام 2017 – 2018".

ويضيف الاستاذ عثمان "نعم الجامعات بحاجة الى الموظفين، والذين سيتم تعيينهم وان كانوا معيدين وهم من الثلاثة الاوائل، الا انهم سيعينون كموظفين وسيعملون في الادارة او سيكلفون بمهام علمية مع الاساتذة، وبعد ان يكملوا سنة في الخدمة يبدأون في استكمال شهاداتهم للحصول على الماجستير، وكانت الحكومة سابقا تتذرع بسوء الاوضاع الاقتصادية الا ان ذلك تغير الان وتحسنت الاوضاع الاقتصادية وارتفع سعر النفط، لذلك نستفسر عن سبب عدم تعيينهم من قبل الحكومة".

نعيش اوضاعا نفسية سيئة

ممثل الخريجين الاوائل "كاروان علي" صرح لوكالة شفق نيوز، "لقد تظاهرنا لثلاثين مرة كخريجين اوائل، وكانت تظاهراتنا في مختلف المناطق في السليمانية واربيل وكويسنجق و...، واضحة وجلية تطالب بالتعيين، ومن زاوية كونه حقا اساسيا لجميع الطلبة الخريجين الاوائل في اقليم كوردستان وكون الجامعات والمعاهد بحاجة ماسة لتعييننا، لانه في الاعوام السابقة ذهب معظم المعيدين المتعينين لاستكمال دراستهم للحصول على شهادة الماجستير الامر الذي ترك فراغا كبيرا، لذلك هذا ما جعل الجامعات والمعاهد هي من تطالب ان تتم اعادة من اكملوا شهادات الماجستير والدكتوراه في البلدان الاخرى ليتم تعيينهم بصفة محاضرين او عقود وهذا بحد ذاته ظلم اخر للخريجين الاوائل لانهم سيشغلون اماكنهم". "الذي نطالب به هذه المرة وسلطنا عليه الاضواء هو الاسراع بتعييننا، ومن المؤكد انه تم تحريك هذه القضية لدى الحكومة العراقية في 17 / 9 / 2022 وجاء كتاب رسمي في 30 / 10 / 2022 الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيه مطالبة باسماء جميع الخريجين الاوائل من اجل تعيينهم"، يقول علي.

ويضيف "ليس هناك اي خبر عن الكتاب الرسمي الذي ارسلته الحكومة العراقية لحد الان وكأن الكتاب قد تم اخفاؤه، وهذه المرة تكلمنا مع المدير العام لمجلس الوزراء، والاستاذ المدير الاداري في مجلس الوزراء الا انه لم يزودونا باية معلومات يعتد بها ولم يعلنوا عن اي موعد لموضوع تعييناتنا".

"واذا لم تتم الاستجابة لقضيتنا هذه المرة ايضا فبكل تأكيد وخلال مدة قريبة سيقوم جميع الخريجون الاوائل بتغيير موقفهم "اذا سارت الامور هكذا فان خمسة الاف من الخريجين الاوائل سينزلون الى الشوارع ويعلنون الاعتصام"، وفقا لممثل الخريجين الأوائل.

ينهى كاروان حديثه بالقول "حقيقة نحن نعيش في اوضاع نفسية صعبة للغاية، نحن بانتظار اخبار مفرحة، وبانتظار ان تقوم الحكومة العراقية بتعيين جميع الخريجين الاوائل، واذا لم يكن هذا الاحتمال واردا، فاننا سنحول انظارنا الى حكومة اقليم كوردستان".

هذا ولم يتسنَ لوكالة شفق نيوز، التواصل مع الجهات المعنية سواء في حكومة الإقليم ام الحكومة الاتحادية للتعليق على هذا الموضوع.