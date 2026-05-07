بعد الأمطار.. سكان الأهوار يأملون باطلاقات مائية تنقذهم من الصيف (صور)

شفق نيوز- ذي قار/ ميسان

ما تزال العيون شاخصة في مناطق الأهوار جنوب العراق، على السماء التي لم تبخل هذا الشتاء عليهم بالأمطار، في حين أن الأماني متصلة بالأرض حيث يترجى "أهل الهور" أن تستمر الإطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات نحو أهوارهم لتعيد لها الحياة.

ورغم موسم الأمطار الغزير في الشتاء المنصرم، إلا أن الأهوار ما تزال لم تنتعش بشكل كامل، في حين أن اطلاقات المياه القليلة هذا العام، جعلت الأهالي أمام بصيص أمل في ان يعبروا هذا الصيف بمشاحيفهم في أهوار مغمورة بالمياه والطمأنينة.

وفي هذا الصدد، يقول مدير منظمة الجبايش للسياحة والبيئة رعد الأسدي، إن "وضعية الماء الآن تقريباً شبه جيد، مرت ثلاثة إلى أربع سنوات كان وضع الأهوار قاس جداً، ونسبة الجفاف تجاوزت تسعين بالمئة، وهجر أغلب مربي الجاموس أماكنهم، وفقد صيادوا سكان الأهوار أعمالهم".

ويتابع الأسدي لوكالة شفق نيوز: "الآن عاد الأمل مع عودة جزء من الإطلاقات المائية وغمر مساحة بسيطة من الأهوار، ونأمل في الأيام القادمة أن تصبح مساحة الغمر جيدة بشكل أفضل".

ولفت الأسدي إلى أنه "حتى الآن طموح سكان الأهوار ورغبتهم أن تصل المزيد من الإطلاقات المائية نظراً لحالات الفيضانات التي نتابعها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبيانات الوزارة، كلها انعكست على نفسية سكان الأهوار، حيث يبدو الارتياح عليهم مع بدء ارتفاع منسوب المياه في مناطقهم".

ويبين الأسدي أن "طموحنا ورغبتنا أن يكون منسوب المياه أفضل في الأيام المقبلة، فهذه السنة مختلفة عن السنوات السابقة بسبب أنه الغمر جاء في نهاية موسم الصيف، وستستمر فترة الغمر إلى بداية شهر حزيران/يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يكون الجفاف أقل قليلاً".

وأوضح أن "السنوات السابقة كان يبدأ موسم الجفاف من شهر أيار/مايو أو نهاية نيسان/أبريل، أما الآن فنحن في بداية أيار ومناسيب المياه بدأت ترتفع، وهذا مؤشر جيد على أنه من الممكن إذا استمرت الإطلاقات المائية أن تتجاوز الأهوار أزمة الجفاف ويكون الوضع أفضل حتى نصل إلى موسم الشتاء القادم".

من جانبه يقول الناشط الاهواري مرتضى الجنوبي: "في أهوار العمارة من ضمنها أهوار الحويزة والعروقة والسناف وأهوار البطاط، تحسنت نسب الاغمار في الفترة الأخيرة"، مبيناً أن "نسبة الجفاف كانت 100%، وحالياً تحسن وضع الماء بفضل السيول والأمطار الأخيرة والإطلاقات المائية باتجاه الأهوار".

ولفت الجنوبي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الوضع المائي حالياً في تحسن ونستطيع القول أن نسبة الإغمار جيدة، لكنها ليست بأفضل حال، حيث سجلت الأهوار نسبة اغمار تصل من نصف متر إلى متر واحد".

وأشار الجنوبي إلى أن "الإطلاقات حالياً مستمرة باتجاه الأهوار وعادت أجزاء كبيرة من الأهوار، ونأمل استمرار الإطلاقات المائية باتجاه الأهوار لأنها شريان حياتها، وأي قطع للإطلاقات المائية باتجاهها سيعيدها إلى سنوات الجفاف السابقة، لذلك نطالب باستمرار جريان المغذيات حتى لا نواجه الجفاف في موسم الصيف الحالي مثل كل سنة".

وشهدت أهوار جنوب العراق، ولاسيما هور الجبايش وهور أم الودع في محافظة ذي قار، انتعاشاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة للشتاء، نتيجة الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه وعودة الحياة تدريجياً إلى هذه المناطق الطبيعية الفريدة.