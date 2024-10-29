بعدما فتحت المدن أبوابها.. لبنانيون يختارون ريف العراق مستقراً لهم

شفق نيوز/ منذ أن وسعت إسرائيل حربها لتطال مناطق جنوب لبنان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، فتح العراق أجواءه وأراضيها أمام اللبنانيين الفارين من الحرب حيث كانت مراكز المدن في النجف وكربلاء والعاصمة بغداد وبابل ومحافظات أخرى مستقراً للعوائل النازحة.

لكن يبدو أن تطوراً جديداً حصل في التوزيع الجغرافي للبنانيين الذين اختار البعض منهم أقضية ونواحي ومناطق ريفية لتكون ملاذاً لهم.

وكالة "فرانس برس" تناولت هذا التطور في تقرير سردت عبره قصة اللبناني محمد فواز الذي فرّ مع زوجته وابنته "من الموت" في لبنان، كما يقول، إلى مدينة القاسم (محافظة بابل) في وسط العراق، بعد أن نزح من منطقة الى منطقة داخل بلده هرباً من القصف الإسرائيلي.

وتتواصل الحرب المفتوحة بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، حاصدة دماراً واسعاً في لبنان ومئات القتلى.

القاسم ملاذاً

ويقول فواز (62 عاماً) الذي يسكن حالياً بلدة القاسم في محافظة بابل، "رأينا الموت بأعيننا. كلما انتقلنا الى مكان، يصبح خطراً. بعد ذلك فكّرت بالمجيء إلى العراق".

أمام منزله الصغير الى جانب طريق تمرّ عليه مركبات "توك توك" وشاحنات صغيرة، ومحاط بأشجار نخيل، يضيف فواز المتحدّر من قرية جويا في جنوب لبنان، إن العائلة لاقت في العراق "استقبالاً يفوق الخيال".

ووصل إلى العراق أكثر من 19 ألفاً و200 لبناني منذ بدء الحرب عبر مطارَي بغداد والنجف ومنفذ القائم الحدودي، وفقاً للأمم المتحدة.

ورحّبت الحكومة العراقية ومؤسسات دينية شيعية والعتبات المقدسة وجمعيات خيرية والحشد الشعبي، باللاجئين اللبنانيين وبذلت جهوداً كبيرة لتسهيل إجراءات السفر والسكن.

ويبرز هذا التضامن العلاقة الوثيقة بين الطائفتين الشيعيتين في البلدين.

ويروي فواز أنه نزح أولاً من جنوب لبنان إلى حيّ السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعرضت للقصف أيضاً، ما دفعه للهرب إلى منطقة الشويفات المجاورة حيث تقيم ابنته الثانية. فلحقه القصف.

ويقول مجهشاً بالبكاء "تركت كلّ رزقي وتركت أهلي" في لبنان. "إخوتي مشرّدون، كلّ منهم في منطقة في مدارس" فُتحت لاستقبال نازحين.

"نشعر أننا بين أهلنا"

وتواصل فواز مع شاب ينسّق مع الحشد الشعبي العراقي لتأمين رحلات يومية للفارّين من لبنان إلى العراق. فسافر مع عائلته أولاً إلى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ثمّ في حافلة إلى الحدود السورية- العراقية.

وحيا فواز "استقبال وكرم وشهامة" سكان مدينة القاسم حيث استضافهم أبو مسلم، أحد سكان المنطقة الذين فتحوا منازلهم لإيواء عائلات لبنانية مؤقتا حتى إيجاد مساكن أخرى لهم ليقيموا فيها فترة أطول.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، نزح 1,3 مليون شخص من منازلهم في لبنان، بينهم أكثر من نصف مليون، غالبيتهم سوريون، توجهوا الى سوريا، وفقاً للسلطات اللبنانية.

وسهّل العراق إقامة اللبنانيين بتمديد مدة تأشيرتهم في البلاد لعدة أشهر. ووجّهت بغداد بمنح اللبنانيين القادمين الى العراق ولا يملكون جوازات سفر، وثائق سريعة بغية تسهيل وصولهم.

أما في مدينة كربلاء المقدسة حيث مرقد الإمام الحسين وشقيقه العباس، تولّت العتبات المقدسة إيواء عائلات لبنانية في فنادقها المخصصة للزوار.

ويستقر ما يقرب نصف الوافدين الجدد في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.

كما سمحت الحكومة العراقية بتسجيل الأطفال في مدارسها، وفقاً للأمم المتحدة.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن نحو 62% من اللبنانيين في العراق، هم من النساء والأطفال.

في منطقة الإبراهيمية في جنوب بابل، يستعد إبراهيم حمادة (21 عاماً) للانتقال مع والدته وشقيقه من منزل مؤقت إلى آخر.

"ضيوف لا نازحين"

ويتابع حمادة دروسه عن بُعد مستعيناً بحاسوب حمله معه في حقيبته من لبنان حيث قُصفت قريته.

ويقول "اخترنا العراق لأنه وصفنا بأننا ضيوف لا نازحين. نحن نشعر فعلا أننا بين أهلنا وناسنا".

وخلال رحلة استمرت نحو ثلاثة أيام من لبنان ثم سوريا فالعراق، واجهت العائلة "صعوبات"، خصوصاً أن الأب "بقي في لبنان لأنه يرفض ترك البيت الذي تربّى فيه والمنطقة التي عاش فيها"، وفق ما يقول حمادة.

ويشير الطالب الذي يدرس الطب المخبري إلى أن جامعته في لبنان "أقفلت أبوابها أمام الطلاب لتستقبل نازحين" كما فعلت صروح تربوية كثيرة هناك، ما دفع بالمدرّسين للتعليم عن بُعد.

وتقول والدته ريما حمادة "نحنا كبيئة شيعية واجهنا القصف بكل الأماكن الي تواجدنا فيها. لم نعد في أمان".

"هناك بيتي الحقيقي"

وتبنت السلطات المحلية في محافظة بابل تجهيز 180 وحدة سكنية لاستقبال المزيد من اللبنانيين في الأيام المقبلة، وفق ما ذكر نائب محافظ بابل أحمد الغريباوي لوكالة "فرانس برس".

وتقول عاطف موسى (44 عاماً)، من قرية حريص في جنوب لبنان، والمقيمة الآن في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، مع زوجها وابنتيها وعمتها، إنهم نزلوا في منزل شاغر صاحبه عنصر في الشرطة العراقية ينتظر الزواج قبل الانتقال اليه.

وتقول "عندما نذهب إلى التسوّق، يصطحبنا متطوع من الأهالي بسيارة ويتكفّل بالمصاريف".

وتتابع موسى بصوت منهك "اخترنا العراق لأنه مكان آمن ولا يوجد خوف. وهنا أهل البيت يحموننا أكثر"، في إشارة إلى سلالة النبي محمد. وتوجد مراقد في العراق لعدد من أفراد عائلة النبي وأحفاده.

وهي الزيارة الأولى التي تقوم بها موسى إلى العراق، رغم أن زوجها جاء من قبل في زيارة إلى المراقد المقدسة في البلد.

وخوفاً من مآسي الحرب التي خطفت أخت زوجها وهي كذلك بنت عمتها، لا تنقطع موسى عن متابعة أخبار لبنان على هاتفها النقال، ولا تنقطع عن البكاء وهي تتحدث عن الموتى وبلدها الذي تتمنى العودة اليه من جديد.

وتقول "أنا مرتاحة في هذا المنزل، والعراقيون لا يسمحون بأن ينقصنا أي شيء. مرضت فأخذوني إلى المستشفى. ولكنني أشتاق الى بيتي وبلدي، كذلك لجيراني وعائلتي. هناك بيتي الحقيقي".