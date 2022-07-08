برعاية السفارة الأمريكية.. جامعة فرجينيا تطور المهارات السياسية والقيادية لـ50 طالباً عراقياً

شفق نيوز / كشف موقع أمريكي، اليوم الجمعة، عن انضمام 50 طالباً عراقياً الى جامعة فرجينيا للمشاركة في دورة لتطوير مهاراتهم السياسية والقيادية، وفيما بيّن أن السفارة الامريكية تشرف على عملية انضمام الطلبة، أكد أن هذه المجموعة هي الـ31 التي تنضم للجامعة الأمريكية في إطار برامج التبادل.

وقال موقع (سي بي اس 19 الأمريكي) في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز؛ إن "عشرات الطلاب العراقيين وصلوا الى جامعة فيرجينيا الامريكية في اطار برنامج أطلقه مركز لتعزيز الخبرات السياسية والقيادة والديمقراطية"، مبيناً أن "الجامعة بدأت برنامجها أمس الخميس مع الطلاب الجامعيين من العراق، وهو يأتي كثمرة للتعاون بين برنامج وجهات النظر العالمية حول الديمقراطية بالشراكة مع (وورلد ليرنينغ)، برعاية من السفارة الامريكية في بغداد".

وأضاف التقرير أن "الطلاب العراقيين سيشاركون في العديد من النشاطات التعليمية وتنظم لهم زيارات ميدانية وورش عمل تركز على تطوير مهارات القيادة وبناء الفريق والمشاركة المدنية"، لافتاً إلى أن "الدكتور ديفيد رمضان هو الذي سيتولى مهمة التدريب الرئيسية للطلاب العراقيين، وهو يتمتع بأكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال الدعم والأعمال والعلاقات الحكومية والتعليم العالي".

ونقل التقرير عن الدكتور رمضان قوله "إنني متحمس للترحيب بالقادة العراقيين الشباب والتعرف على الطلاب الجامعيين الخمسين المتفوقين من جميع انحاء العراق".

وشدد رمضان على "اهمية برامج التبادل من أجل تعزيز الصداقات والارضية المشتركة بين الدول"، مبيناً أنه باعتباره باحثا في مركز السياسة في جامعة فيرجينيا، فإنه "سيقود ورش عمل تركز على المشاركة المدنية والحكومة وتطوير القيادة وبناء الفريق".

ولفت التقرير إلى ان "مجموعة الطلاب الـ50 سيتم تقسيمها إلى مجموعتين في 13 تموز الجاري، وستتوجه بعد ذلك لزيارة مدن في اركنساس وكاليفورنيا، كما أن 10 طلاب من جامعة فيرجينيا سينضمون إلى الطلاب العراقيين".

ويشارك الطلاب، وفقا للتقرير، "في ورش عمل حول بناء الفريق والمشاركة الثقافية والخطابة والنقاشات والتسوية".

كما واضح التقرير أن "هذا الوفد الطلابي العراقي يمثل مجموعة التبادل الـ31 التي التحقت بجامعة فيرجينيا في إطار برامج التبادل هذه".

ترجمة : شفق نيوز