بدلاً من "الحرب العالمية".. العراق بيئة مُعاصرة لأفلام الحروب وهذه أفضل 10 أعمال

شفق نيوز / أدرج موقع "سي بي آر" الأمريكي المتخصص بالأخبار الترفيهية والفنية، أهم عشرة أفلام سينمائية تروي قصص الحروب، وضمت أفلاماً تتعلق بحرب العراق، مشيراً إلى أن صناعة الأفلام عادة تتجه نحو الحرب العالمية الثانية لسرد القصص، إلا أن بعض أفضل الأفلام التي جرى إنتاجها ترتبط بحروب معاصرة.

واعتبر التقرير السينمائي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "أفلام الحروب تعد من أكثر الأفلام شهرة في السينما، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والتأثيرات واداء التمثيل، حيث تأخذ هذه الافلام المشاهدين الى الحقائق القاسية للحرب وتركز على معاناة الجنود وهم يقاتلون قوات العدو".

ورغم أن فئة أفلام الحروب اشتهرت بصراعات مثل الحرب العالمية الثانية وفيتنام، إلا أن هناك العديد من الأفلام التي تركز على الحقائق القاسية للحروب الحديثة، ومن بينها حرب العراق، وفق التقرير الأمريكي.

وبينما تغيرت الحروب في العصر الحديث، إلا أن هذه الفئة من الأفلام ظلت حافلة بالعروض الدرامية والشخصيات البطولية، والعديد منها كان يستند على أحداث حقيقية، وأبرزت نظرة أكثر قتامة وجرأة حول الحرب، متخطية الأفلام الأكثر "رومانسية" حول الحرب العالمية الثانية.

10-( The Hurt Locker)

ووصف التقرير السينمائي، فيلم The Hurt Locker الذي جاء في المرتبة العاشرة، بأنه "فيلم مبدع" في نوع الحرب الحديثة بمشاهده المكثقة حول مهمة فرق تفكيك القنابل خلال حرب العراق.

وتابع أن Hurt Locker تضمن فريق عمل من النجوم مثل جيريمي رينر وانتوني ماكي ورون بيرلمان، وهو يسلط الضوء على الوسائل المختلفة لمهمة التخلص من القنابل، والمخاطر العالية والظروف الخطرة على الأرض في حرب العراق.

9-( Rambo 4)

وحول فيلم "رامبو-4"، ذكر التقرير انه بعد فترة انتظار طويلة بعد ثلاثية رامبو الاصلية، عاد البطل في فيلم رامبو للعام 2008، وهي تتناول قصبة رامبو الذي أصبح أكبر سناً ومتقاعداً، عندما طلب منه مبشرون مسيحيون مرافقتهم إلى بورما، حيث يتم اعتقالهم، وانتقل رامبو من الحروب التاريخية في فيتنام وأفغانستان، إلى قلب الحرب البورمية، حيث قاد مجموعة من المقاتلين المرتزقة لأجل إنقاذ المبشرين.

8- Behind Enemy Lines

ورأى التقرير الأمريكي، أن فيلم Enemy Lines هو أحد أفضل أعمال الممثل أوين ويلسون اذ اخرجه من دوره الكوميدي التقليدي ووضعه داخل قصة حرب خطيرة، حيث تتحطم طائرة الشاب خلال حرب البوسنة ويكشتف وجود مقبرة جماعية، وتتم ملاحقته من جانب القوات العدوة، في عملية مطاردة تظهر حقيقة السعي الى البقاء في أرض معادية والتداعيات والمشكلات التي شهدتها الحرب البوسنية.

7- Act Of Valor

وأشار التقرير، إلى أن فيلم Act of Valor يقدم مشاهد كانها العاب Modern Warfare و Navy SEALs، من أجل تصوير فيلم مذهل حول القوات الخاصة أثناء قيامهم بمهمة انقاذ، وتتضمن تكتيكات حديثة لمكافحة الإرهاب ومهارات عناصر القوة الخاصة. ولفت إلى أن "الفيلم ليس مجرد فيلم عن حرب معاصرة، وهو أثار إعجاب المشاهدين لاعتماده على جنود حقيقيين في القوات الخاصة كنجوم في الفيلم، وهو ما منح الفيلم إحساساً بالدقة يتخطى ما يمكن أن تحققه الافلام الاخرى.

6- Jarhead

ورأى التقرير الأمريكي، أن "هذا الفيلم اشتهر بجرأته ونظرته النقدية إلى الثقافة العسكرية والضغط الذي تشكله الحرب على الجنود، من خلال استعراض قصة مجند خلال حرب الخليج حيث يؤدي البطولة الممثل جيك غيلينهال الذي يقوم بدور جندي يتم اعداده ليتحول إلى قناص استطلاعي.

وبحسبب التقرير، فإن الفيلم نال إعجاب محبي الافلام الحربية، وهو يظهر الاثار النفسية والتداعيات التي يتسبب بها الانضمام الى الجيش على الجنود، حتى ان العديد من المحاربين القدامى أشادوا بدقة الفيلم.

5- Tears Of The Sun

وصف التقرير فيلم Tears of the Sun بانه احد اكثر افلام الحروب الحديثة التي لا تحظى بالتقدير الذي تستحقه، مشيرا الى ان الفيلم يخالف افلام الحرب التقليدية في الشرق الاوسط، حيث يتتبع الفيلم فريقا من القوات الخاصة وهو يتوجه لتخليص مواطنين امريكيين في افريقيا قبل ان تصل اليهم ميليشيات قاتلة، ثم رحلته معهم نحو الحدود للهرب.

ولفت التقرير السينمائي، إلى أن الفيلم يتوج بمشهد ملحمي في نهايته بعد معركة بالاسلحة النارية بين عناصر القوة الخاصة وبين مسلحي والميليشيات.

4- American Sniper

إلى ذلك، اعتبر التقرير الأمريكي، أن هذا الفيلم هو احد افضل الافلام التي اخرجها الممثل كلينت ايستوود، ويتابع الحياة الحقيقية للقناص الأمريكي كريس كايل منذ التحاقه بالجيش حتى يوم وفاته.

ويروي الفيلم، رحلة كايل وجولات مهماته العسكرية في الشرق الاوسط، بالاضافة الى كيفية تاقلمه مع الحياة بعد عودته الى وطنه ومنزله.

وبين أن الفيلم تلقى الكثير من الاشادات لطرحه مواضيع اضطراب ما بعد الصدمة، ومحاولات الجندي تحقيق التوازن في حياته واهمية دور القناصين في الحرب.

وأشار التقرير الأمريكي، إلى أن الفيلم يعتبر من بين أفضل ما قام به الممثل برادلي كوبر الذي ادى بنجاح شخصية القناص الحقيقي كريس كايل.

3- Lone Survivor

ونوه التقرير، بأن هذا الفيلم قصة حقيقية لأسر الجندي ماركوس لوتريل بعد مقتل أفراد وحدته خلال بداية الحرب على أفغانستان العام 2003، حيث يقع في قبضة عناصر طالبان، بينما تقوم وحدة من القوات الخاصة بمحاولة انقاذه.

ويظهر الفيلم مخاطر وطبيعة العمليات العسكرية الصغيرة لوحدات النخبة، بالاضافة الى المدى الذي سيذهب إليه الجيش من اجل انقاذ احدهم، بحسب التقرير الأمريكي.

2- Top Gun Maverick

وذكر التقرير ان الفيلم لا يمثل فيلما حربيا عميقا مثل افلام اخرى، لكنه يلعب على التوترات العسكرية الحديثة، وبالتحديد بين الولايات المتحدة وإيران (التي لم يتم ذكر اسمها).

ويتمحور الفيلم حول الضربات الجوية "الجراحية" اكثر من التركيز وجود القوات على الأرض، ويعكس بالتالي أهمية الحرب الجوية.

وتابع التقرير، أن "الفيلم يأتي بعد 30 سنة على ظهور الفيلم الاول حيث يقوم مافريك بتدريب سرب من نخبة الطيارين، في خليط مثالي من الدراما والحركة".

1- Black Hawk Down

واعتبر التقرير في إشارته إلى الفيلم الأول على اللائحة، أن "أفلاماً قليلة عرضت كثافة القتال الحديث في المدن ببراعة ما قدمه هذا الفيلم، مشيرا الى انه يتناول مهمات جنود وحدات النخبة بعد معركة مقديشو الصومالية التي شنتها الولايات المتحدة في العام 1993، ويركز الفيلم على سقوط مروحية أمريكية ومحاولات إنقاذ طاقمها.

وخلص التقرير إلى القول إن "الفيلم قام بعمل رائع في تصوير الطبيعة الشديدة للعملية العسكرية، وكان من بين نجومه ممثلون مثل جوش هارتنيت واريك بانا واورلاندو بلوم.

وختم التقرير "سي بي آر" الأمريكي، بالقول: "نظراً إلى تفاصيل الفيلم الرائعة ومستوياته العالية من الحركة وقصته العاطفية، فهو يعتبر أحد أفضل أفلام الحرب على الإطلاق".

ترجمة: وكالة شفق نيوز