بانتظار "التفاهم".. 4 مليارات دولار خسائر العراق جراء اغلاق خط الأنابيب نحو جيهان

شفق نيوز/ كشف تقرير اقتصادي، اليوم الجمعة، أن إغلاق خط انابيب تصدير النفط العراقي الى ساحل البحر المتوسط في تركيا في اذار/مارس الماضي، قد كبد المنتجين وخزينة الدولة العراقية، نحو 4 مليارات دولار، فيما تنتظر الشركات المنتجة في الإقليم تفاهماً مع تركيا لاعادة الإنتاج مجدداً والاكتفاء حالياً بسد الحاجة المحلية.

ونقل موقع "بلومبيرغ كندا" الاخباري توقعات اتحاد صناعة النفط في كوردستان بـ"استمرار الخسائر على الرغم من المحادثات الاولية بين الحكومتين العراقية والتركية لتسوية المشكلة".

ولفت التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن "الاتحاد يمثل المجموعة المنتجين الدوليين بما فيهم DNO ASA، وGenel Energy Plc، وGulf Keystone Petroleum Ltd، وHKN Energy Ltd، وShaMaran Petroleum Corp".

ونقل التقرير عن شركة Gulf Keystone قولها إن "عدم اليقين المادي موجود بشأن مستقبل الشركة في حال لم تكن قادرة على إنتاج ما يكفي من النفط للبيع، وذلك بعدما انخفضت الاسهم بما يصل بنسبة 8.8٪ في لندن".

وذكر التقرير أن "المنتجين في اقليم كوردستان اضطروا الى خفض الانتاج منذ ان أوقفت تركيا التدفق عبر خط الانابيب نحو ميناء جيهان، بعد قرار محكمة دولية أمر تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق عن نقل النفط في المرحلة السابقة من دون موافقة بغداد"، مضيفا ان "أنقرة تريد الآن أن تسوي النزاع من خلال التفاوض قبل إعادة تشغيل خط الأنابيب".

ونقل التقرير عن الشركات قولها إنها "لن تبدأ باستئناف الانتاج وصادراتها ما لم يكن هناك ترتيبات واضحة مع الحكومة الاتحادية في بغداد فيما يتعلق بالمدفوعات التي ستتم مستقبلاً، بعدما اعترضت الحكومة الاتحادية على صيغة عمل هذه الشركات مع حكومة الاقليم التي كانت تمنحهم حصة من الانتاج والارباح، بينما تعتبر حكومة بغداد انها الطرف الوحيد الذي يحق له بيع أي نفط يتم ضخه في البلاد بشكل قانوني".

وذكر بيان للشركات أنها "لن تنتج النفط لتصديره عبر خطوط الأنابيب حتى يتضح كيف سيتم الدفع لشركات النفط العالمية مقابل استحقاقها التعاقدي للنفط المصدر في الماضي والمستقبل".

ولفت التقرير إلى أن "شركة Gulf Keystone وغيرها من الشركات العاملة في الاقليم، استأنفوا الإنتاج لأغراض الاستهلاك المحلي لتحقيق بعض الدخل على الأقل".

وبحسب شركة Gulf Keystone، فإنها "ضخت نحو 16300 برميل من النفط يوميا للاستخدامات المحلية خلال شهر أغسطس/آب، مقارنة بالإنتاج بالمستوى الطبيعي البالغ نحو 50 ألف برميل يوميا".