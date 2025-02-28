بالتزامن مع رمضان.. انتعاش "سوق النساء" في الهندية (صور)

شفق نيوز/ مع حلول شهر رمضان، يشهد سوق الملابس النسائية في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء، حركة تبضع كبيرة من قبل النساء، حيث يشترين الملابس والمواد المنزلية الأخرى.

ويُعد هذا السوق، من أقدم الأسواق الشعبية في القضاء، إذ كان في السابق منطقة سكنية قبل أن يتحول لسوق قبل نحو 60 عاماً، ومع مرور الوقت، تغيرت طبيعة السوق ليتخصص في بيع الملابس والأحذية النسائية، إلى جانب المواد المنزلية والمدرسية والكهربائية، ما جعله وجهة رئيسية للمتبضعين.

ويقول خليل الموسوي، الذي يملك محلا في السوق منذ أكثر من 20 عاما، أن "السوق يشهد انتعاشًا ملحوظًا في هذه الفترة من كل عام، حيث تزداد حركة الشراء استعدادًا لاستقبال شهر رمضان".

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "الأسعار تختلف حسب الجودة، لكن التجار يسعون لتوفير البضائع بأسعار تنافسية تناسب الجميع"، مبينا أن "السوق أصبح وجهة مفضلة للعائلات نظراً لتنوع البضائع وتوافر كل ما تحتاجه النساء في مكان واحد، مما يوفر عليهن الوقت والجهد".

ويعتبر سوق النساء أحد المعالم الاقتصادية والتراثية في القضاء، حيث يحمل بين أزقته ذكريات الأجيال القديمة، بينما يواكب في الوقت ذاته التغيرات التجارية الحديثة.