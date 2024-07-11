باريس.. غرفة التجارة الدولية تفتتح مقرا لها في العراق: تعمل على رقمنة الاقتصاد وإتاحة الفرص

شفق نيوز/ أعلنت "غرفة التجارة الدولية" التي تتخذ من باريس مقرا لها، توسيع حضورها العالمي من خلال الإطلاق الرسمي من العاصمة الفرنسية، لمقر الغرفة الجديد في العراق، بما يعزز انتشار شبكة مكاتب الغرفة على المستوى العالمي.

وبحسب الموقع الرسمي لغرفة التجارة الدولية التي تأسست في العام 1919 في العاصمة الفرنسية، فإن لها شبكة من المكاتب في أكثر من 170 دولة، وتمثل أكثر من 45 مليون شركة اعمال.

وذكر الموقع في تقريره الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ أنه جرى احتفال الإطلاق الرسمي لغرفة التجارة الدولية في العراق في المقر الرئيسي العالمي للغرفة في باريس، والتي ستعمل على تعزيز مهمة غرفة التجارة الدولية في العراق، وتقوية صوت رجال الأعمال والغرف العراقية في كافة أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن غرفة التجارة الدولية للعراق ستشكل اضافة على العدد الإجمالي لغرف التجارة الدولية لتصل إلى 92 في أنحاء العالم.

وتابع أن وفدا من غرفة التجارة الدولية للعراق، انضم الى الاحتفال الرسمي في باريس، والذي تلاه احتفال في السفارة العراقية في العاصمة الفرنسية.

ونقل التقرير عن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دبليو اتش دينتون قوله إن "السياق الذي تعمل فيه الشركات اليوم يتسم بالتوترات الجيواقتصادية والجيوسياسية التي تتسبب بعدم الاستقرار وعدم اليقين والتحديات الجديدة في العراق وخارجه. أن الإتيان بمهمتنا الى العراق، سيؤمن قيمة حقيقية للشركات العراقية والاقتصادات الحقيقية التي تعمل في إطارها".

وبحسب التقرير، فإن غرفة التجارة الدولية للعراق، ستكون داعمة للأهداف المؤسسية لغرفة التجارة الدولية بتعزيز السلام والازدهار وإتاحة الفرص للجميع من خلال اللجان المحلية المعنية بالتحكيم والطرق البديلة لتسوية النزاعات، والاقتصاد الرقمي والملكية الفكرية والتجارة والاستثمار.

ولفت التقرير إلى أن الاعضاء المؤسسين لغرفة التجارة الدولية للعراق هم عبد الرزاق الزهيري، الذي يتولى منصب الرئيس الفخري لغرفة التجارة الدولية في العراق ورئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، بالاضافة الى رئيس غرفة التجارية الدولية للعراق محسن الحامد الذي يترأس أيضا "مجموعة العصرية"، وذلك الى جانب احمد الياسري، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية للعراق، وهو أيضا مستشار حول المنظمات الدولية.

وختم التقرير بالاشارة الى ان اعضاء غرفة التجارة الدولية للعراق، يساعدون من خلال مقرهم في العراق، في صياغة سياسات غرفة التجارة الدولية وتنبيه الحكومات الى ما يثير اهتمام الأعمال التجارية الدولية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز