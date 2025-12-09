"بابا نويل" يربك الأسواق العراقية (صور)

شفق نيوز- بغداد

يشوش بعض الارتباك هذا العام على المشهد السعيد لموسم أعياد الميلاد في رأس السنة الميلادية (الكريسماس) في العراق، وذلك بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار أشجار الكريسماس والهدايا التي يتبادلها المواطنون بهذه المناسبة، بشكل لا ينسجم مع متوسط دخل المواطن.

ودأبت العديد من الأسر العراقية على شراء مجسمات (بابا نويل) و(شجرة الكريسماس)، كما تنتشر الأضواء وعناقيد النور وتتزين المحال والمطاعم بمختلف الإكسسوارات، إيذاناً ببدء الاحتفال بأعياد الكريسماس وحلول عام ميلادي جديد.

ففي مطلع كانون الأول/ديسمبر من كل عام تبدو المحال التجارية بأجواء وطابع مختلف وهي تعرض زينة وهدايا رأس السنة من زي بابا نويل وشجرة الكريسماس، ويقبل المتبضعين من مختلف الطبقات الاجتماعية على شراء الهدايا رغم ارتفاع الأسعار.

وتراوحت أسعار هدايا "بابا نويل" من الحجم الصغير مابين 25-12 ألف دينار للمستورد، بينما تتراوح أسعار شجرة الكريسماس حجم صغير ما بين 50 إلى 100 ألف دينار، فيما وصل سعر الحجم الأكبر إلى 500 ألف دينار.

الشجرة براتب موظف

يرفض رفيق محسن، وهو موظف في إحدى الوزارات، شراء شجرة الكريسماس هذا العام، مبيناً أن "سعر الشجرة ذات الارتفاع 220 سم وصلت إلى 550 الفاً وأنها تعادل راتب موظف متوسط الخدمة".

ويضيف في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الارتفاع سببه الاقبال المستمر من المطاعم والكافيهات والأهالي والمحال على الشراء، اذ أصبحت تزيين المطاعم وغيرها بالأشجار في شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام، وهذا يجعلهم يشترون بدون أي تفكير بالأسعار المبالغ بها".

أما خليل عيدان صاحب محل اشجار الزينة، فيوضح لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع أسعار أشجار الكريسماس في العراق يعد ارتفاعاً طبيعياً مع اقتراب الموسم".

ويتابع، "تتراوح الأسعار بين 100 إلى 500 ألف دينار لشجرة الميلاد، وإذا كانت مرتفعة جداً فيبلغ سعرها 750 ألف دينار"، موضحاً أن "الإقبال قليل جداً على الشراء هذا العام، بسبب عزوف كثيرين عن الشراء أو الاعتماد على الأشجار القديمة لديهم".

وابدى بعض المواطنين اعتراضهم على الارتفاع المهول لأسعار أشجار الميلاد وهدايا الزينة، حيث تقول المواطنة أماني كريم، لوكالة شفق نيوز: "لا يجب أن ترتفع الأسعار بهذا الشكل غير المسبوق"، مؤكدة أن "الأسعار مرتفعة جدا هذا العام وأيضا العام الماضي، مع أن الأشجار صناعية وليست طبيعية".

وبسبب الارتفاع الفاحش في أسعار شجرة الميلاد، يلجأ البعض إلى البحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن أشجار الكريسماس المستعملة لشرائها والاحتفال بها بالمناسبة.

وتبدو المبيعات بمواقع التواصل الاجتماعي مناسبة أكثر، فالكثير من الصفحات على المواقع، تبيع الأشجار بأسعار مناسبة جدا، إذ لا تتجاوز 35 ألف دينار، ولكن لا يعرف مدى جودتها.

وتعد شجرة عيد الميلاد، تقليداً معتاداً عند كثير من العراقيين للتعبير عن فرحة وبهجة الكريسماس، حيث تعبر عن الحياة والنور، وتتزين الشجرة الخضراء، بالأنوار المبهجة، ويتم تنصيبها قبل حلول العام الميلادي بعدة أيام، وتبقى حتى عيد الغطاس عند المسيحيين.