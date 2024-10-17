اهتمام تركي بزيارة نيجيرفان بارزاني.. وأنقرة مرتاحة لبقاء العراق بعيدا عن الحرب

شفق نيوز/ أبرزت الصحف التركية اهتماما خاصا بالزيارة التي قام بها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومحادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي عكست تصريحاته تركيز أنقرة اهتماماتها على ابقاء العراق بعيدا عن الحرب الجارية في المنطقة، وانتخابات برلمان الإقليم التي ستجري بعد 3 ايام ونتائجها، ومشروع "طريق التنمية" الذي سيفيد المنطقة بأكملها بما في ذلك اقليم كوردستان.

وبينما وصف موقع "دوفار" التركي زيارة الرئيس نيجيرفان بأنه تندرج في إطار الخطوات المتخذة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين انقرة وأربيل وبغداد، ذكر بان اردوغان كان ايضا زار العراق للمرة الاولى منذ 12 سنة، وخص اقليم كوردستان بجولته حيث التقى الرئيس نيجيرفان ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

كما ذكر الموقع التركي أنه بعد وقت قصير من زيارة أردوغان، وقعت تركيا والعراق مذكرات تفاهم حول التعاون في مجالات عسكرية وامنية ومكافحة الارهاب، وانه بعد الاجتماع الأمني الرفيع المستوى الثاني من نوعه بين الطرفين، حظر العراق حزب العمال الكوردستاني.

ونقلت صحيفة "يني شفق" التركية عن اردوغان تأكيده خلال محادثاته مع الرئيس نيجيرفان على "ضرورة التعاون الراسخ في هذه الأوقات الصعبة" للقضاء على التهديد الإرهابي الذي يشكل تهديدا لـ"الهدوء والرفاهية والسلام الداخلي" في المنطقة بأكملها.

وبالاضافة الى تناول الزعيمين العلاقات التركية-العراقية، والتعاون مع اقليم كوردستان، نقلت "يني شفق" عن اردوغان تمنياته بإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، معربًا عن اعتقاده بأن الانتخابات، التي ستشارك فيها أيضًا الجبهة التركمانية، ستجرى "بشكل سلمي و بمنهج شامل".

وبحسب التقرير التركي، فان اردوغان حذر من "تصعيد العدوان الاسرائيلي والخطر المحتمل الذي يشكله على نشوء منطقة حرب شاملة في المنطقة".

كما ان الرئيس التركي أكد على الالتزام القوي من جانب أنقرة باستقرار وأمن المنطقة بأكملها، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من جانب السلطات العراقية من اجل ابعاد البلد عن الصراع.

ونقل التقرير عن أردوغان قوله إن مشروع "طريق التنمية" سيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاستقرار والتضامن في المنطقة بأكملها وسيعود بمكساب على اقليم كوردستان من كل الجوانب. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التركي إن بلاده ستقف الى جانب العراق "الاخوي والصديق" والشعب العراقي مثلما فعلت دائما.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن الزعيمين اردوغان وبارزاني عقدا اجتماعا مغلقا، حضره وزير الخارجية هاكان فيدان، مشيرة ايضا الى تصريح أردوغان بشأن ثنائه على جهود السلطات العراقية لابقاء العراق بعيدا عن الحرب في المنطقة.

ولفتت الصحيفة التركية الى اجتماع منفصل آخر عقده نيجيرفان بارزاني مع فديان مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، قبل الاجتماع مع اردوغان.

وتابعت القول إن انقرة تريد من العراق ان يصنف حزب العمال الكوردستاني كمنظمة إرهابية بالكامل، وهو ما عبر عنه اردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الى بغداد في أبريل/نيسان الماضي.

متابعة وترجمة: وكالة شفق نيوز