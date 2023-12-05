الأمم المتحدة توقف برنامجا رئيسيا لمساعدة السوريين

شفق نيوز/ ذكرت شبكة "اي بي سي" الامريكية ان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قرر إنهاء برنامج رئيسي لتقديم المساعدات في أنحاء سوريا في كانون الثاني/يناير المقبل، حيث يفتقر أكثر من 12 مليون شخص الى امكانية الحصول على ما يكفيهم من الغذاء بشكل منتظم.

وأشار تقرير للشبكة نشر باللغة الانجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، ان برنامج الغذاء العالمي قام خلال السنوات الاخيرة بتقليص الدعم الذي يقدمه في سوريا والدول المجاورة التي تستضيف ملايين السوريين الذين فروا من الحرب التي دخلت عامها ال13، فيما تكافح المنظمات الانشسانية لكي تستقطب انتباه العالم مرة اخرى الى سوريا في الوقت الذي تواجه فيه هذه المنظمات المانحين المنهكين والميزانيات التي جرى تقليصها.

ولفت التقرير إلى ان برنامج الغذاء العالمي كان اعلن في تموز/يوليو الماضي، انه اضطر الى قطع المساعدات المقدمة لنحو نصف ال 5.5 ملايين سوري الذين يدعمهم بسبب ضغوط على الميزانية، كما ان هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة، خفضت بعد ذلك بشهر مساعداتها النقدية للاجئين السوريين في الأردن.

وبالإضافة الى ذلك، فإن برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اعلنتا في تشرين الثاني/ نوفمبر، أنهما ستخفضان عدد اللاجئين السوريين في لبنان الذين يتلقون مساعدات نقدية، بمقدار الثلث خلال العام المقبل.

والان يقول برنامج الغذاء العالمي ان هذه التخفيضات تحصل في وقت أصبح فيه انعدام الأمن الغذائي "أسوأ من أي وقت مضى"وأن ملايين الناس سيتضررون جراء ذلك.

وتابع قائلا انه سيبقي على برامج مساعدات اصغر وبرنامج وجبات مدرسية ومبادرات لإعادة تأهيل انظمة الري والمخابز في سوريا.

واشار التقرير الى ان برنامج الغذاء العالمي كان قال في أيلول/ سبتمبر الماضي، ان 3.2 مليون سوري استفادوا من برامجه.

وذكر التقرير بان برنامج الغذاء العالمي، كغيره من المنظمات الانسانية، وسع مع مساعداته للسوريين في الداخل وفي دول الجوار حيث نزح السوريون، مثل العراق ولبنان وتركيا والاردن.

وتابع التقرير ان منظمات الاغاثة حملت مسؤولية تدهور مخصصاتها بسبب إجهاد الجهات المانحة، ووباء كورونا والحرب في أوكرانيا، فيما تزايدت الان الاحتياجات للمساعدات في قطاع غزة المحاصر خلال الحرب بين حماس واسرائيل.

وختم التقرير بالقول انه برغم ان حجم القتال في سوريا قد تراجع، إلا ان التوقعات الاقتصادية قاتمة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى ان 90% من سكان سوريا يعيشون في فقر.

ترجمة وكالة شفق نيوز