الأمل يحدو بصيادي الكوفة للبحث عن 'رزق الماء' في ظل أزمة الجفاف (صور)

شفق نيوز/ ما تزال صورة الماء تنعكس على عين الصياد العراقي بأمل للرزق ولو اليسير منه، في ظل أزمة الجفاف التي تعصف بنهري العراق العتيقين وبحيراته الأثيرة، فكلما سمع الصياد أخبار الجفاف المتداولة راح يطير بشباكه بحثاً عن مساحة ماء يعلق بها سعي رزقه المبلل بالأمل.

وعلى ضفاف نهر الفرات، وتحديداً بمدينة الكوفة في محافظة النجف، لا يزال صيادان من أهل المدينة، يحثان سواعدهما في ما تبقى من منسوب ماء، عسى أن يطل عليهما ببعض السمك الذي يمثل قوتهم الذي عاشوا عليه وما زالوا متعلقين بمهنتهم والماء وشبكة الصيد.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، حالة صيادين من الكوفة حيث أحدهما ينصب شباكه والآخر يرميها في المياه بحثًا عن قوت يومهم، رغم معاناتهم اليومية من قلة الصيد بسبب انخفاض مناسيب المياه والجفاف الذي يضرب العراق.

الجفاف يلاحق العراقيين

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة للمياه غير أنها اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها.

وكشف مؤشر جفاف التربة SPI لمنطقة الشرق الأوسط لشهر كانون الأول /2024، وجود جفاف حاد ومتطرف لعموم مناطق العراق (ما بين 1.6-1.8) عن الحد الطبيعي، حسبما أفادت به هيئة الأنواء الجوية العراقية.

وأشارت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "جفاف التربة شمل أيضاً مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية وإيران وتركيا"، عازية ذلك إلى "شح كميات الهطول خلال الشهر الماضي".

البصرة تشتكي الملح

من جهته أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع المستمر والمتكرر لنسب الملوحة في مياه المحافظة (المرتبط بانخفاض مياه الانهر بسبب الجفاف)، محذراً من آثار صحية وبيئية خطيرة تهدد أكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

وقال مدير المكتب، مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الملوحة في مركز البصرة وأقضية شمالها وجنوبها، وسط تأثير طفيف للإطلاقات المائية التي أعلنت عنها الحكومة المحلية مؤخراً، ما يعزز مخاوفنا من استمرار تدهور نوعية المياه وتضاعف الآثار الصحية السلبية على السكان".

ودعا التميمي الحكومة العراقية وحكومة البصرة إلى "اتخاذ خطوات دائمة وعاجلة لحماية سكان المحافظة من المخاطر الصحية المتزايدة، وفي مقدمتها الفشل الكلوي، الذي بدأ يتصاعد نتيجة تلوث المياه وارتفاع نسب الأملاح فيها".

وطالب مكتب المفوضية حكومة البصرة بـ"عقد جلسة خاصة مماثلة لجلسة اليوم التي ناقشت ملف قضاء الزبير، تكون مخصصة لبحث الآثار الخطيرة لتلوث المياه وازدياد نسب الأملاح، وتمتد من قضاء المدينة شمالاً إلى قضاء الفاو جنوباً، بهدف وضع خطة عمل محكمة وشاملة تقلل من حجم الأضرار على سكان المحافظة".

أرض بلا أنهار

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، والسبب الأول يعود لقلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، حيث يعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

أما السبب الثاني فهو يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أوضح، في وقت سابق، أن مناطق الأهوار هي الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، مشيراً إلى أن البلاد تفقد نحو 400 ألف دونم من الأراضي الزراعية سنوياً بسبب التغيرات المناخية.

ووفقاً لتوقعات "مؤشر الإجهاد المائي" لعام 2019 فإن العراق سيكون أرضاً بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن تصل مياه النهرين إلى المصب النهائي في الخليج العربي.