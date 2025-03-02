"الأسوأ هو الأرجح".. دعوة أوجلان التاريخية تبرز سيناريوهين للمرحلة المقبلة

شفق نيوز/ بعد الدعوة التاريخية لزعيم حزب العمال الكوردستاني، عبدالله أوجلان، لحزبه بإلقاء السلاح وحلّ نفسه لإنهاء قتال استمر لأكثر من 40 عاماً ضد الدولة التركية، برز سيناريوهين للمرحلة المقبلة وفق مراقبين، وسط ترجيحات بحدوث "السيناريو الأسوأ".

ولاقت دعوة أوجلان ردود فعل إيجابية آخرها موافقة حزب العمال الكوردستاني على إعلان الهدنة والترحيب التركي الرسمي بهذه الدعوة، و"كل ذلك مؤشرات على إنهاء إحدى المشاكل المزمنة في المنطقة والتي ستؤثر مما لا شك فيه إيجاباً على العلاقات بين العراق وتركيا"، بحسب المحلل السياسي من أربيل، ياسين عزيز.

ويضيف عزيز لوكالة شفق نيوز، أنه "بانتهاء أزمة حزب العمال الكوردستاني ستنتهي حقبة من التوتر الأمني والتصعيد العسكري الخطير في مناطق عدة في إقليم كوردستان العراق، وهي الأحداث التي أحرجت العلاقة بين بغداد وأنقرة".

ويتابع عزيز حديثه، "كما أن انتهاء هذه الأزمة سيعيد سكان مئات القرى إلى مناطقهم في إقليم كوردستان والذين نزحوا عنها أو هجروا منها بسبب العمليات العسكرية والقتال بين مقاتلي الحزب والقوات التركية التي استخدمت تواجد الحزب ومقاتليه حجة ومبرراً لإقامة عشرات القواعد العسكرية واختراق للحدود الدولية منذ سنوات عديدة وإلى الآن".

ويتوقع المحلل السياسي، أن "التطورات الإيجابية لهذا الأمر كثيرة، منها سياسية ودبلوماسية وأمنية واقتصادية".

"السيناريو الإيجابي"

ويتفق العضو السابق في برلمان إقليم كوردستان، عبد السلام برواري، مع ما ذهب إليه ياسين عزيز باحتمالية حدوث "تطورات إيجابية" لهذه الدعوة، وهو ما عبر عنها بـ"السيناريو الإيجابي" للمرحلة المقبلة.

ويوضح برواري لوكالة شفق نيوز، أن "صدور نداء أوجلان هو أمر إيجابي بحد ذاته، وتم استقبال البيان بإيجابية من تركيا وقيادة حزب العمال وكذلك دولياً، لكن هذا (السيناريو الإيجابي) يشترط تحقيقه أن يتحول نداء أوجلان إلى واقع حقيقي".

ويشرح برواري ذلك، "أي أن كل تنظيمات حزب العمال والقوى المسلحة التي لها عناوين مختلفة لكنها في الحقيقة تابعة لحزب العمال، إذا التزمت وحل الحزب نفسه، وقدمت تركيا خطوات إيجابية عبر برنامج لاستيعاب عناصر الحزب وكيفية التعامل مع القيادات المسلحة والكوادر والأعضاء المعتقلين لديها، حينها ستكون هناك آثاراً إيجابية على إقليم كوردستان".

ويضيف، "وكذلك انسحاب القوات التركية لانتفاء المبرر لتواجدها في إقليم كوردستان، ما سيصب في مصلحة أمن واستقرار الإقليم، ويفتح المجال لتقديم الخدمات لتلك المناطق التي احتلها حزب العمال منذ عام 1992 ومنعه وصول البناء والإعمار إليها، وكذلك سيؤدي إلى زوال التهديدات سواء من تركيا أو إيران".

"السيناريو الأسوأ"

وينوهّ برواري، إلى أن "السيناريو الآخر، هو الخشية من التوصل مع الحكومة التركية إلى صيغة معينة تظهر أن حزب العمال حل نفسه داخل تركيا وتخلى عن الكفاح المسلح، وسيستند في العمل مستقبلاً على المؤسسات الديمقراطية كما دعا لذلك أوجلان".

ويضيف، "وربما يبقى حزب العمال خارج تركيا المتمثل بقوات سوريا الديمقراطية في سوريا والوحدات المسلحة في سنجار والوحدات المستقلة في الإقليم وعلى الحدود في زاخو، بحجة أنهم ليسوا حزب العمال، كون لديهم تسميات أخرى، ففي سنجار وحدات حماية الإيزيدية، وفي السليمانية وكلار حزب الحرية وغير ذلك".

ويكمل برواري، "وفي حال بقيت هذه الجماعات المسلحة داخل الأراضي العراقية فهي ستعطي مبرراً للتواجد التركي ولهجماته، ما سيؤدي إلى عدم تغير العلاقة بين تركيا والعراق في ما يخص هذا الموضوع، ويبقى الأمر يعتمد على موقف إيران، لأن التنظيمات خارج تركيا لديها علاقة جيدة مع إيران أو مع الجهات المتعاطفة معها".

ويتوقع برواري في ختام حديثه، أن "السيناريو الثاني (الأسوأ) هو الأرجح للمرحلة المقبلة".

وهذا ما حذر منه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، من أن بلاده ستستأنف العمليات ضد حزب العمال الكوردستاني، إذا توقفت عملية نزع سلاحه أو لم يتم الوفاء بالوعود.

ويأتي تحذير أردوغان، رغم إعلان حزب العمال الكوردستاني، في اليوم نفسه، وقف إطلاق النار، استجابةً لدعوة زعيمه أوجلان، فيما أكدت اللجنة التنفيذية للحزب، أن "تحقيق قضايا مثل نزع السلاح ممكن فقط من خلال القيادة العملية للقائد آبو".

بين السلب والإيجاب

ويبدو أن هذا السيناريو هو ما يذهب إليه أيضاً الخبير الأمني، سرمد البياتي، حيث يقول إن "دعوة أوجلان هي ليست الأولى، فقد سبقتها دعوتين أخريين آخرها في عام 2013 ولم تنفذ، لكن في حال استجاب حزب العمال الكوردستاني للنداء، وتم فعلاً نزع السلاح فستكون هناك مشكلة بمسألة بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية بإقليم كوردستان".

ويضيف البياتي لوكالة شفق نيوز، "أما في حال رفض الحزب تسليم أسلحته، فهذا ربما سيؤدي إلى احتمالية قيام تركيا بحملة عسكرية واسعة، وربما تطلب أنقرة مساعدة بغداد في ذلك".

ويرى البياتي، أن "دعوة أوجلان سوف تنعكس على العلاقة بين العراق وتركيا وربما تأتي سلباً أو إيجاباً، خاصة وأن قوات سوريا الديمقراطية وبعض الفصائل في سوريا قالت إن الدعوة لا تعنينا".

يذكر أن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، وجّه في 27 فبراير/ شباط 2025، دعوة تاريخية من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.

وتُليت هذه الرسالة في إسطنبول من قبل وفد من نواب "حزب المساواة والديمقراطية للشعوب" المؤيد للكورد، الذين زاروا أوجلان في وقت سابق من اليوم نفسه.

وأعرب أوجلان في رسالته عن تحمّله "المسؤولية التاريخية" لهذه الدعوة، مشدداً على ضرورة انتقال النضال من السلاح إلى الساحة السياسية.

ولقيت هذه الدعوة ترحيباً دولياً، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها "تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معرباً عن أمله في أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعش بشمال شرق سوريا.

وداخلياً، أبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا توقعه امتثال حزب العمال الكوردستاني لدعوة أوجلان، معتبراً أن ذلك سيسهم في تحرير تركيا من قيودها.

وفي إقليم كوردستان العراق، رحب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بدعوة أوجلان، للحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه، ودعا العماليين للالتزام بهذه الدعوة، وأكد أن الوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".

كما رحب رئيس حكومة كوردستان، مسرور بارزاني بالدعوة، مؤكداً استعداد الإقليم لدعم عملية السلام في تركيا، كما دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، جميع الأطراف إلى الالتزام بدعوة أوجلان، واصفاً إياها بأنها بداية "مرحلة مهمة" نحو السلام والتعايش الأخوي بين الكورد والترك.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان، في خطوة تهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ عام 1984، أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.