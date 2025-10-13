الأسعار تراجعت للنصف.. كوي هربس يصيب أسماك العراق

شفق نيوز- بغداد

تتعرض الثروة السمكية في الوقت الحاضر إلى الإصابة بفيروس "الكوي هربس"، والذي يعد من الأمراض الموسمية التي تتجدد كل عام في العراق.

ودفعت إصابة الاسماك، المواطنين للتخوف والعزوف عن الشراء حفاظاً على الصحة العامة، فيما يقلل معنيون من خطورة هذا المرض كونه يقتصر على نوع واحد فقط من انواع الاسماك.

تطمين حكومي

وبهذا الشأن يقول ثائر الأسدي، مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، لوكالة شفق نيوز، إن "الكوي هربس فيروس وهو التهاب الغلاصم، مرض اجتاح الثروة السمكية منذ عام 2018".

ويضيف أن "هذا المرض يعد من الأمراض الجديدة التي تصيب الاسماك وانتشر في انحاء العراق كافة، بعد أن ظهر في قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل"، مشيراً إلى "اتخاذ الاجراءات المناسبة في ذلك الوقت لمعالجة هذا المرض والسيطرة عليه".

وبحسب الأسدي، فإن هذا المرض هو من الامراض الموسمية التي تصيب الاسماك، وينشط حين تتراوح درجات الحرارة الماء بين 25 الى 32 درجة مئوية، لافتاً إلى ضبط إصابات في بعض الاسماك خلال هذا الموسم.

ويتابع قائلاً إن "مرض الكوي هربس فيروس الذي يصيب السمك، لا يشكل خطورة على الانسان"، موضحاً أن "انخفاض أسعار الاسماك في الوقت الحاضر، يعود لتخوف الناس بسبب المرض".

ويلفت الأسدي، إلى أن "أسعار سوق السمك تسير وفق نظرية العرض والطلب، وحين يكون هناك امتناع وعزوف من قبل المواطنين عن شراء الاسماك، فان ذلك يؤدي إلى كثرة العرض وانخفاض الأسعار"، منوهاً إلى أن "هذا المرض لا يصيب جميع انواع السمك بل يقتصر على نوع واحد وهو سمك الكارب".

وحول المعالجات التي يتخذها قسم الوبائيات لمكافحة المرض، يشير إلى أن "الامراض الفايروسية ليس لها علاج، لكن قسم الوبائيات قام باتخاذ جملة من الاجراءات العملية، ومنها استخدام مضادات الفايروسات التي تم رشها في المياه للسيطرة على انتشار المرض، اضافة إلى منع حركة الاسماك كي لا ينتقل المرض من منطقة إلى أخرى"، مؤكداً أن "هذه الاجراءات يتم اتخاذها سنوياً خلال الموسم بهدف تحجيم المرض، وتم بهذا الخصوص رفع حالات الرصد والتحري في جميع محافظات العراق لمنع انتشار المرض بين الاسماك".

وانخفضت معدلات بيع الاسماك خلال الفترة الحالية إلى النصف، بسبب المخاوف الصحية لدى المستهلكين من احتمال انتقال العدوى.

تراجع ملحوظ بالأسعار

وبلغ سعر كيلو السمك في بعض أسواق العاصمة بغداد 4 الاف دينار فقط، بينما كان سعر الكيلو يصل إلى نحو 10 الاف دينار قبل ظهور الفيروس، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وتسبب ظهور الفيروس بأضرار ملحوظة للصيادين والمستثمرين في قطاع الاسماك، ففي سوق حي الجهاد نسمع نداء البائع حسن نعمان، 45 عاماً من بداية السوق وهو يقول إن "سعر كيلو السمك أصبح بـ 4 الاف".

وفي حديث للوكالة، يقول نعمان، إن "الاقبال على شراء السمك تراجع خلال هذه الفترة بعد ظهور الفايروس، وامتنع الناس عن الشراء لدرجة ان الاسعار تشهد انخفاضاً غير مسبوق".

ويوضح البائع، أن "شراء السمك من المصدر يتم بالجملة ويحصل الباعة على أرباح مناسبة، وأن انخفاض الأسعار حالياً ليس بمشكلة، المشكلة الحقيقية في قلة المشترين الأمر الذي يؤدي إلى تعفن الاسماك بعد بقائها أيام عدة داخل المحل".

وعلى الرغم من أن الجهات المعنية حددت الفيروس بإصابة سمك الكارب فقط، وهو النوع الأكثر انتشار في الاسواق البغدادية، إلا أن العديد من المواطنين يعزفون عن شراء الانواع الاخرى.

بدورها، تقول المواطنة هيفاء الخزعلي، 32 عاماً وهي تسكن مدينة الصدر، لوكالة شفق نيوز، إن خوفها من شراء السمك بعد انتشار الفيروس أصبح أمراً مبرراً، لان صحة العائلة أهم من تناول السمك الذي قد يؤدي الى عواقب صحية وخيمة.

وتضيف: "لم نكن نعلم بوجود فيروس يصيب السمك إلا بعد انخفاض أسعارها إلى اكثر من النصف، وهو ماجعلنا نتساءل عن سبب هذا الانخفاض المفاجئ"، مشيرة إلى أن "السمك يعد من الاغذية الشهية والمتميزة للعائلة العراقية ، وهي اكلة يفضلها العديد، ولا يكاد يمضي أسبوع دون تناول السمك، أما الآن فثمة محاذير تجعلنا نتوقف عن شراء الاسماك لحين انتهاء موسم الفيروس".

اما المواطن كريم الركابي، 39 عاما من منطقة السيدية فيقول إن "السمك من الاكلات التي لا غنى عنها، ونحن نتناول السمك مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع".

وتؤكد أن "منذ أكثر من شهر لم يدخل السمك إلى منزلهم خوفا على صحة العائلة والاطفال"، مستطردة بالقول: "نحن ننتظر حتى انتهاء موسم الفيروس حتى نشتري السمك".

بينما أن بعض المواطنين لا يكترثون لإصابة الاسماك في الفيروس، ويجدون في انخفاض الاسعار فرصة مناسبة للشراء.

ووفق العادات العراقية الموروثة، فإن يوم الأربعاء هو اليوم المفضل لتناول السمك، اذ ترتفع مبيعات الاسماك كل اربعاء بمعدلات تفوق الأيام العادية، فيما يسود الكساد سوق الاسماك حالياً، بانتظار ان تعاود هذه السوق نشاطها بعد زوال المرض.