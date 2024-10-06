الواشنطن بوست.. 16% من الصواريخ الايرانية اصابت اهدافها على الأرض

شفق نيوز/ ذكر تقرير أمريكي، اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل هذا الأسبوع تميز بنطاقه الواسع وتأثيره المحدود. ويقول بعض المحللين إنه يثير تساؤلات حول حجم الترسانة الإيرانية.

ويقول المحللون إن الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران على إسرائيل هذا الأسبوع، وهو المرة الثانية فقط التي تهاجم فيها إيران إسرائيل بشكل مباشر، تميز بمداه الواسع وتأثيره المحدود.

ولم تعط إيران تحذيرا كافيا قبل إطلاق 180 صاروخا باليستيا سريع الحركة على إسرائيل. ويظهر تحليل نشرته صحيفة واشنطن بوست وترجمته وكالة شفق نيوز، أن ما لا يقل عن عشرين صاروخا نجح في اختراق الدفاعات الإسرائيلية يوم الثلاثاء، وهو عدد أكبر كثيرا من عدد الصواريخ التي اخترقت الدفاعات الإسرائيلية في الهجوم السابق في أبريل/نيسان، وقد تسبب بعضها في أضرار في مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية أو بالقرب منها. ولكن حتى الآن، كانت التقارير تتحدث عن أن الأضرار على الأرض محدودة.

وتشير الأدلة إلى أن إيران استخدمت في الهجوم أجود أنواع الذخائر: أسرع الصواريخ إطلاقا وأسرعها سفرا، وعددا أكبر من منصات الإطلاق مما كان الخبراء يعرفونه. كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن إيران استخدمت صاروخا باليستيا متقدما لم يستخدم من قبل.

إن الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع والهجوم الذي سبقه يوفران نظرة غير مسبوقة عن مدى قدرات إيران، وقدرة إسرائيل على اعتراضها أو التصدي لها. وقال بعض الخبراء إن هذه الرؤى تثير تساؤلات حول قيمة ترسانة الصواريخ الهائلة التي تمتلكها طهران، والتي قدر المسؤولون الأميركيون أنها الأكبر في الشرق الأوسط.

استعراض للقوة

كان هجوم هذا الأسبوع ملحوظا في كيفية اختلافه عن الهجوم الصاروخي الإيراني الأول على إسرائيل، والذي بدأ في مساء يوم 13 نيسان/ أبريل. وجاءت هذه الخطوة ردا على ضربة إسرائيلية قاتلة على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا وقعت قبل أكثر من أسبوعين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

استخدمت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار في ذلك الهجوم: حوالي 170 طائرة بدون طيار، وفقا للتقييمات الأمريكية، و150 صاروخا - حوالي 30 منها صواريخ كروز ذاتية الدفع طوال رحلتها وتحلق عموما بالقرب من الأرض. أما الباقي فكان صواريخ باليستية، يتم دفعها عاليا بواسطة صاروخ وتستخدم الجاذبية للنزول بسرعات عالية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 99% من الصواريخ والطائرات بدون طيار إما تم اعتراضها أو فشلت. ويبدو أن عددا قليلا منها فقط سقط في إسرائيل، مما تسبب في أضرار طفيفة.

ويقول المحللون إن إيران أمضت أياما في الإعلان عن نواياها، مما سمح لإسرائيل وحلفائها بالاستعداد، واستخدمت ذخائر بطيئة يمكن التقاطها، واستخدمت صواريخ قديمة تعمل بالوقود السائل، ويبدو أن بعضها فشل.

ورغم ذلك، قال المحللون إن الهجوم كان يحمل مخاطر حقيقية. وقال جون كرزيزانياك، الباحث الذي يدرس برامج الأسلحة الإيرانية في مشروع ويسكونسن للحد من الأسلحة النووية: "في الوقت الذي تطلق فيه 300 ذخيرة على دولة أخرى، فإنك تنوي إحداث بعض الأضرار الحقيقية".

إذا كانت الضربة الإيرانية المباشرة الأولى على إسرائيل في شهر أبريل/نيسان الماضي تهدف إلى إظهار القوة، فإن ما حدث هذا الأسبوع بدا وكأنه يهدف إلى توجيه ضربة أكثر أهمية، كما تظهر الأدلة.

لقد تضررت مكانة طهران بسبب الهجمات الإسرائيلية المدمرة على حليفها حزب الله اللبناني، والحرب الدائرة في غزة والتي أدت إلى تحييد شريك إيراني آخر، حماس. وقالت إيران إن ضربة يوم الثلاثاء كانت انتقاما لمقتل حسن نصر الله، زعيم حزب الله، في بيروت أواخر الشهر الماضي، وزعيم حماس إسماعيل هنية، في طهران في يوليو/تموز.

وقال بهنام بن تاليبلو، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "لقد أرادوا غسل الدم بالدم".

حذرت الولايات المتحدة علنا من أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل في حوالي الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء. وبعد ثلاث ساعات، كانت الصواريخ في الهواء.

قالت الحكومة الأميركية إن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ، في حين قال مسؤولون إسرائيليون في وقت لاحق إنه تم تحديد 181 صاروخا. وقال محللون، نقلا عن صور من وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، إن جميع الصواريخ تبدو باليستية.

وقال بعض المحللين إن إيران ربما استخدمت صواريخ أكثر حداثة تعمل بالوقود الصلب، ما يعني إمكانية إطلاقها بسرعة، دون الحاجة إلى تزويدها بالوقود أولا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران استخدمت صواريخ "قدر" و"عماد" بعيدة المدى، ويعتقد أنهما استُخدما أيضا في أبريل/نيسان. لكن هذه المرة استخدمت إيران أيضا ولأول مرة صواريخ "فاتح" الأكثر تقدما، حسبما ذكرت وكالة مهر للأنباء.

وأظهرت لقطات من عمليات الإطلاق نشرتها وسائل الإعلام الرسمية واستعرضها ثلاثة محللين إطلاق صاروخ قدر. وقال فابيان هينز، محلل إيران في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في برلين، إن إيران استخدمت أيضا صاروخ خيبر شيكان 2 أو فاتح 1، اللذين يبدوان متشابهين عن بعد.

كشفت إيران عن صاروخها "فاتح" العام الماضي. وقال الخبراء إنه لا يفي بنفس المعايير التي توصف بها الأسلحة الغربية بأنها تفوق سرعة الصوت ــ القدرة على المناورة داخل الغلاف الجوي بسرعات تفوق سرعة الصوت بخمس مرات ــ لفترات طويلة من الزمن ــ لكنه يتمتع بقدرة من المناورة التي قد تساعد في التهرب من الدفاعات الصاروخية.

ورغم أن المسؤولين الإيرانيين أو الإسرائيليين لم يؤكدوا استخدام صواريخ "فاتح"، فإن جيريمي بيني، محلل شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة جينز للاستخبارات الدفاعية، قال إن محرك الصاروخ المتروك الذي تم تصويره في الضفة الغربية ربما يكون قد جاء من هذا الصاروخ أو من صاروخ باليستي حديث آخر يسمى "خيبر شيكان". واتفق معه محللان آخران راجعا الصور.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن 90% من الصواريخ وصلت إلى هدفها. وفي حين قال محللون إن هذا مبالغ فيه، تشير الأدلة إلى أن عدد الصواريخ التي وصلت إلى إسرائيل كان أكبر بكثير من عدد الصواريخ التي وصلت إلى إسرائيل في أبريل/نيسان. وقال بعض الخبراء إن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية ربما تكون قد استنفدت.

وقال بيني "إن هذا تحسن كبير بالنسبة للإيرانيين. ولكن إلى أي مدى يعود هذا التحسن إلى استخدام المزيد من الصواريخ الباليستية لتدمير الدفاعات الإسرائيلية أو أنواع مختلفة من الصواريخ يظل سؤالا مفتوحا".

وتوصل تحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست لصور الأقمار الصناعية والصور المرئية إلى أن ما لا يقل عن عشرين صاروخا ضربت أو اقتربت من موقعين عسكريين وموقع استخباراتي واحد.

وبشكل منفصل، نشر فريق من معهد ميدلبري للدراسات الدولية تحليلا أوليا في وقت متأخر من يوم الخميس وجد ما لا يقل عن 32 نقطة تأثير على صور الأقمار الصناعية لقاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في صحراء النقب، مما يشير إلى أن 16 في المائة أو أكثر من الصواريخ التي أطلقت أصابت هذا الهدف.

سجلت حالة وفاة واحدة، الثلاثاء، إذ لقي رجل فلسطيني مصرعه في الضفة الغربية المحتلة جراء سقوط الحطام.

الوصول إلى الحد الأقصى

تتطاير المقذوفات في السماء في وسط إسرائيل بينما تنطلق صفارات الإنذار تحذيرا من صواريخ قادمة يتم إطلاقها من إيران باتجاه إسرائيل، 1 أكتوبر 2024. (أوهاد زويجنبرج/أسوشيتد برس)

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترد إسرائيل بضربات من جانبها، وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أنهم قد يردون بالمثل. وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على موقع "إكس" بعد هجوم الثلاثاء: "هذا جزء بسيط فقط من قوتنا".

ولكن أفشون أوستوفار، أستاذ شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا، قال إن التهديدات الإيرانية أصبحت أضعف بسبب ضرباتها. وأضاف: "يحاول المسؤولون الإيرانيون وصف نار الجحيم التي سيهطلونها على إسرائيل إذا ردت إسرائيل. وهذا ليس تهديدا موثوقا كما كان من قبل".

وقال بعض المحللين إنه إذا ما شنت إيران هجوما جديدا، فليس من الواضح ما إذا كانت ستلحق المزيد من الضرر، في حين تواجه مخاطر أكبر من إسرائيل. وقد يتصاعد تبادل إطلاق النار بسرعة تتجاوز قدرات إيران.

لقد تجاوزت إيران التوقعات من قبل. وقال كرزيزانياك إن إطلاق ما يقرب من 200 صاروخ باليستي في فترة زمنية قصيرة كان في حد ذاته أمرا مثيرا للإعجاب، مما يشير إلى أن إيران ربما تمتلك هذا العدد من منصات الإطلاق المتحركة لصواريخها - وهو عدد أكبر بكثير مما كان متوقعا في السابق.

ولكن يبدو أن إيران كشفت عن مدى تطور تكنولوجيا الصواريخ لديها. ويقول كرزيزانياك: "هناك دائما فرصة للمفاجأة. ولكن في الأساس، أعتقد أنهم أظهروا لنا أفضل ما لديهم".

قد تغير إيران تكتيكاتها، فتسعى إلى استهداف المزيد من المواقع غير العسكرية، والتي قد تكون أقل حماية من خلال أنظمة الدفاع الجوي. لكن الخبراء حذروا من أن الضربات في المناطق المأهولة بالسكان قد تؤدي إلى وفيات، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.

وقال جيفري لويس، أحد الخبراء المشاركين في تقييم ميدلبري، إن الصواريخ الباليستية ذات الرؤوس الحربية التقليدية لها هامش خطأ مرتفع، خاصة عندما يتم إطلاقها من مسافة بعيدة. وقال إنه سيتفاجأ إذا كان هامش الخطأ الإيراني أفضل من بضع مئات من الأمتار، بناء على الأدلة التي تم تقديمها هذا الأسبوع.

وقال أوستوفار إن طهران "لا تستطيع الانتصار في هذه المعركة بضربات صاروخية باليستية ضد إسرائيل"، وأضاف: "إسرائيل لا تحتاج إلى إطلاق 180 سلاحا لضرب إيران. فهي قادرة على إطلاق 10 أسلحة وضرب إيران بفعالية أكبر".

وقال بعض الخبراء إنه إذا قررت طهران أن صواريخها لا تكفي للردع فإن طهران قد تلجأ إلى تدابير أكثر خطورة.

وقال ميك مولروي، المسؤول الكبير السابق في البنتاغون في عهد إدارة ترامب، إن إيران "تنظر إلى ما سيأتي بعد ذلك".

وأضاف "وأعتقد أن أغلب الدول، للأسف، ستقول: نحن بحاجة إلى رادع نووي".

ترجمة: شفق نيوز