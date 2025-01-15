"المونيتور": مسعود بارزاني يستقبل مظلوم عبدي في أربيل قريباً جداً

شفق نيوز/ من المقرر أن يلتقي الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في "خطوة تاريخية" نحو تخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز جهود المصالحة التي تدعمها الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، ترجمته وكالة شفق نيوز، من المتوقع أن مظلوم عبدي، الحليف الرئيسي لـ"البنتاغون" في الحرب ضد تنظيم داعش، سيلتقي بمسعود بارزاني، الرئيس السابق لإقليم كوردستان وكبار رجال السياسة الكوردية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة.

وأشار التقرير إلى أن المصادر رفضت تحديد موعد عقد الاجتماع، حيث أشار أحد المصادر إلى أنه "سيتم في وقت قريب جداً". ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في مقر بارزاني في أربيل.

وقالت المصادر إن الدعوة وجهها بارزاني عبر مبعوثه حميد دربندي، الذي التقى عبدي في شمال شرق سوريا يوم الاثنين الماضي.

ونوه التقرير إلى أن الاجتماع سيشكل تقدماً كبيراً في جهود إدارة بايدن لتخفيف التوترات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة بارزاني، والذي يقود حكومة إقليم كوردستان في العراق وهو جزء من حملة أمريكية أوسع نطاقاً للمصالحة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية.

ترجمة وكالة شفق نيوز