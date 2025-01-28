الموقف العراقي من هدنة غزة.. صوت سلام أم نذر حرب جديدة؟

شفق نيوز/ أفاد موقع "أمواج" البريطاني، بأن التباين في المواقف العراقية بشأن الهدنة المعلنة في غزة يعكس حالة من الانقسام الداخلي، في ظل مخاوف من أن يُنظر إلى بغداد على أنها قريبة من الفصائل المدعومة من طهران، إلى جانب احتمالات منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل "ضوءًا أخضر" لشن هجوم على إيران، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد صراع إقليمي واسع النطاق.

وأشار تقرير الموقع البريطاني، بترجمة وكالة شفق نيوز، البريطاني إلى أنه برغم أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أثار موجة من ردود الفعل في كافة انحاء العراق، مما يعكس مشاعر التضامن مع الفلسطينيين، إلا أن ذلك أظهر أيضا وجود انقسامات كبيرة حول دور العراق المستقبلي في هذه المنطقة المتقلبة.

ولفت التقرير الى أنه، في حين رحب بعض اطراف الطبقة السياسية بالهدنة باعتبارها خطوة نحو السلام، فإن الفصائل المدعومة من إيران رحبت بالاتفاق بين حماس واسرائيل باعتبار انه "انتصار للمقاومة"، وهي سريدة تتعرض للانتقادات انتقادات لأن البعض يتساءلون عن صحة الادعاءات بالنصر في ظل المعاناة الإنسانية الهائلة التي وقعت في غزة حيث قتل أكثر من 46 ألف شخص.

وبعدما أشار التقرير إلى أن اتفاق 19 كانون الثاني/يناير بين إسرائيل وحماس، أثار موجة من الردود المختلفة في بغداد، اوضح ان المواقف الاحتفالية بانتصار الفلسطينيين من جانب الفصائل المدعومة من إيران، تعكس انسجامها مع المشروع الأوسع لطهران المتمثل في صد ما يوصف بالعدوان الاسرائيلي والامريكي على المنطقة.

إلا أن التقرير اعتبر أن العراق معرض لمخاطر، موضحا أن البعض يرى أنه في حال تم النظر الى بغداد على أنها قريبة جدا من الفصائل المسلحة المدعومة من ايران، فان ذلك قد يقوض سيادتها ويستدرج هجمات اسرائيلية او امريكية ضد العراق.

وتابع قائلا إن الشكوك حول ادعاءات النصر تشير ايضا الى خيبة أمل أوسع بين العديد من العراقيين ممن يطالبون بأن يتم الاهتمام بشكل اكبر بمعالجة الأزمات الداخلية الملحة بدلا من الانجرار المحتمل الى صراع اقليمي اوسع.

وفي حين رجح التقرير أن يركز العراق على تقديم المساعدات الانسانية، حيث يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تصوير نفسه على أنها صوت للسلام، قال إن الفصائل المدعومة من إيران في العراق تعتبر ان وقف اطلاق النار يعني ان واجبها بـ"المقاومة" تضامنا مع الفلسطينيين قد تم الالتزام به مؤقتا.

ورأى التقرير أن ذلك "قد يمهد الطريق امام تخفيف التصعيد، بما في ذلك تجاه الوجود الأمريكي في العراق"، الا ان بعض المراقبين يقولون انه برغم الهدنة الفلسطينية-الاسرائيلية، فان اسرائيل قد تستهدف إيران في حال حصلت على الضوء الأخضر من إدارة ترامب، وهو سيناريو في حال حدوثه "قد يحول العراق بسرعة الى ساحة معركة".

وختم التقرير بالقول انه في وقت يحاول العراق ان يقيم التوازن بين شراكته مع ايران والابتعاد عن التورط في مواجهة أوسع، فإنه من المتوقع تزايد الجدل حول انخراطه في الصراعات الاقليمية، خصوصا في ظل حقيقة انه عام انتخابي في العراق.

وخلص التقرير الى القول ان الوضع اجمالا يعتمد في نهاية المطاف "على ما إذا كان وقف إطلاق النار في غزة سيظل صامدا، ا انه سيكون مجرد استراحة مؤقتة قبل اندلاع صراع جديد".

ترجمة وكالة شفق نيوز