الملابس المستوردة و"البالة" تؤرقان سوق الأقمشة.. هل اقتربت نهايته؟

شفق نيوز/ امتدت تأثيرات الاستيراد، لتؤثر سلباً على إحدى المهن الأقدم تاريخياً في أغلب المجتمعات، وليس العراق فحسب، وهي بيع الأقمشة، التي باتت تعاني من الانحسار بشكل كبير، في وقت كانت هذه المهنة تحرك مهن أخرى معها، وهي البزاز "الخياطة" وبيع الإكسسوارات المرافقة لها.

وتخلو أسواق بغداد الرئيسية اليوم من محال الأقمشة، وخاصة الشورجة والكاظمية، فضلا عن غيابها بشكل ملحوظ في المناطق الشعبية، بعد أن كانت كثيرة ومزدحمة، وتجاوزها محال الخياطة، لكن كل هذا لم يعد يلقى رواجاً من المستهلك العراقي، بعد انتشار الملابس المستوردة من الصين وتركيا.

وتجول مراسل وكالة شفق نيوز، في سوق البزازين في الشورجة وسط بغداد، لاستطلاع آراء الباعة والزبائن حول مجمل عمليات البيع والشراء وتداول الأقمشة، وواقع المهنة الراهن.

ويقول البزاز محمد جاسم (37 عاماً)، وهو بائع أقمشة بالجملة، إن "عملنا يعتمد في الغالب على الخياطين والخياطات الذين يقصدوننا من مناطق مختلفة لشراء أكياس من الاقمشة، وبمعدل 10 اكياس ويحتوي كل كيس على 20 قطعة قماش (قطعة قماش لا تتجاوز المترين والنصف، وهي قياس ثابت للدشداشة النسائية)".

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "الاقمشة من نوع الكشمير الصينية والتركية والايطالية هي الأكثر مبيعاً من بين الاقمشة الاخرى".

ويؤكد، أن "تزايد الطلب على قماش الكشمير من قبل النساء كونه بارداً، لذا يفضل ارتدائه في فصل الصيف وتعتبر الألوان الغامقة من قماش الكشمير مرغوبة أكثر من غيرها من قبل كبار السن، أما الفتيات يفضلن قماش الكشمير ذو الألوان الفاتحة".

ويتابع، أن "معظم باعة الأقمشة في سوق الشورجة يبيعون بالجملة فقط، وأغلب الزبائن هم من أصحاب محال الأقمشة الصغيرة المتفرقة في أنحاء بغداد، بالإضافة إلى الخياطين والخياطات".

وبسبب تراجع هذه المهنة كثيرا عما كانت عليه، ينتهز اصحاب محال بيع الأقمشة مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن بضاعتهم وترويجها عبر بث مباشر في الفيسبوك والانستجرام وغيرها.

ويعرض جاسم خلال البث المباشر على موقع "التوك توك" انواعاً من الأقمشة ويضع كل 20 قطعة قماش في كيس واحد، وينوه إلى أن التوصيل مجاني، ليبيع بذلك أعداد من أكياس اقمشته خلال البث المباشر.

بدوره، يوضح لطفي المصري، الذي يعمل في مجال بيع الأقمشة بسوق الشورجة منذ 40 عاما، أنه "يعمل بمجال بيع الأقمشة الرجال، ولديه زبائن محددين".

ويقول لطفي لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص المعتاد على الخياطة والفصال لا يستطيع شراء الملابس المستوردة، خاصة وأن هناك قياسات للرجال لا تتوفر في الثياب المستوردة".

ومثل زميله جاسم، يقوم لطفي بعرض بضاعته في مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الزبائن.

وبالقياس على الملابس المستوردة، لا يشكل إنتاج المصانع العراقية سوى نسبة صغيرة فقط، ووفق احصائيات غرفة تجارة بغداد، يستورد العراق ملابس بقيمة 500 مليون دولار سنوياً.

ويقول المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعد من بين الدول التي تستورد كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الأقمشة".

ويوضح، أنه "لا توجد حاليا إحصائيات محددة حول كمية الأقمشة المستوردة من الخارج".

وليست كميات الملابس المستوردة وحدها من أسهمت بتراجع هذه المهنة، فهناك ملابس "البالة"، أي المستعملة من الدول الأوروبية أو بضاعة انتهى موديلها، وهذه غزت الاسواق وكانت سببا في انتكاسة مهنة بيع الاقمشة.

ووفق بائع الأقمشة عبد الحسين قاسم (60 عاماً)، فقد "أنهى المستورد والبالة عمل البزازين في العراق، وأحيانا أجلس في المحل عدة أيام بدون بيع".

ويبين قاسم، سبب إقبال المواطنين على شراء الثياب المستوردة: "لأن أسعارها منخفضة، وثمة بسطات في سوق الشورجة لبيع اقمشة صينية بسعر 5 الاف دينار فقط للقطعة الواحدة، فيما يبلغ سعر قطعة القماش من النوع المتوسط في المحل 25 ألف دينار، يضاف لها سعر الخياطة التي تتراوح بين 25 ألف إلى 40 ألف دينار، لذا يلجأ الكثير إلى شراء الملابس المستوردة".

ويعرض هذا البائع انواعاً شتى من الاقمشة، واغلبها الكشمير الهندي والصوف الإنجليزي والخام الياباني والصيني، إضافة الى أنواع أخرى مختلفة.

وعلى الرغم من غزو الثياب "البالة" والمستورد، تسجل سوق الأقمشة في الشورجة مبيعات جيدة في بعض المحال.

إذ يشير البائع مازن العلي (47 عاما)، إلى أن "المبيعات داخل المحل جيدة جدا، وهي افضل كثيرا من البيع على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "الهدف من البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو الإعلان والترويج عن انواع الاقمشة الجديدة التي تصل، أما البيع عبر المواقع فهو زايد خير".

ويبدو أن النساء أكثر تبضعاً للأقمشة، فيما لم نجد غير إقبال محدود على شراء الاقمشة الرجالية، وهو ما يجعل الخياطات أكثر حضوراً في سوق الشورجة.

وتقول الخياطة، أفراح راجي (39 عاما)، إن "النساء والفتيات يرغبن بخياطة الدشاديش (ثوب منزلي)، وأن نوع القماش المناسب هو الكشمير لسهولته وبرودته".

وتؤكد أفراح لوكالة شفق نيوز، أن "أسعار الاقمشة بمحال الشورجة مناسبة، إذ يتم بيع 20 قطعة من عدة ألوان من قماش الكشمير، ويبلغ طول القطعة الواحدة 2.5 متر وعرضها 1.5 متر بسعر 75 ألف دينار، ويعني أن القطعة الواحدة تباع بسعر 3750 دينارا، فيما أبيعها انا بعد الخياطة بـ7 آلاف دينار إلى عشرة آلاف، وحسب ما يضاف لها من الدانتيلات والأشياء الجمالية".