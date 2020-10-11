المستحيل ليس دلنيا الكركوكية

شفق نيوز/ شكل غياب الرعاية الاجتماعية للدولة، في أن يلجأ الناس الى ضروب الأعمال حتى مع قسوتها او تعارضها مع بنائهم الجسدي؛ أعمال شاقة، هي بمنتهى الصعوبة على الرجل، فما بالك بالمرأة.

دلنيا دلشاد من تولد ١٩٨٥، تسكن محافظة كركوك، ام لطفلين؛ بعد ان توفي زوجها تكفلت بدور الأم والأب معا، لتعيل طفليها.

تقول، دلنيا دلشاد، لوكالة شفق نيوز، التي التقت بها في كركوك "بعد وفاة زوجي اصبحت ظروفي صعبة فبدأت بالعمل ولم اسمح ان يكسر الفقر ظهري"، وتضيف "قمنا انا واطفالي بالعمل في محل صغير لبيع الفطور الصباحي، وبعد تفشي فيروس كرونا لم استطع اكمال عملي والتجأت الى اعمال مثل صبغ البيوت وسياقة المكائن الثقيلة".

وتتابع دلنيا "وفي الآخر استقريت بالعمل مع عمال البناء في تشييد المنازل؛ اخرج من الساعة ٥ فجرآ حتى وقت متأخر من المساء، اعود الى المنزل لاواصل العمل بأن اخبز للناس لقاء مبالغ مالية، في سبيل ان اوفر المال لأطفالي والا يحسوا بالنقص من جميع النواحي".

وتبين ان "هذه الجرأة والعمل المتواصل من دون ان اشعر بالتعب ورثته عن ابي.. هكذا كان يربينا، فهو يشتغل بأعمال عدة في انٍ واحد، وانا جد فخورة بأبي"، وتستدرك دلشاد بالقول "مجتمعنا لا يرحم، إذ ينتقدونني لأنني اعمل في ميدان الرجال؛ وانا لا اهتم بكلام الناس كل ما يهمني اطفالي".

وتزيد "في بعض المرات يؤلمني قلبي على اطفالي لأنني لا اعطيهم حق الأمومة؛ لكنني مجبورة لكي اعيلهم، لئلا يكونوا بحاجة الى اي شخص".