"المدن المقدسة" بلا زوار.. خسائر بملايين الدولارات وإغلاق 80% من فنادق النجف وكربلاء

شفق نيوز - النجف / كربلاء

انحسر زخم السياحة الدينية في مدينتي النجف وكربلاء إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما ألقت التوترات الإقليمية بظلالها الثقيلة على حركة الزائرين والأسواق المحلية، ، لتتحول شوارع كانت تضج بالحياة إلى مشاهد أقل حركة ونشاطاً.

أربعون يوماً من التوترات الامنية في المنطقة قلبت موازين العمل السياحي، إذ أُغلقت عشرات الفنادق والمحال التجارية، فيما وجد آلاف العاملين أنفسهم خارج وظائفهم بعد أن انتقلت هذه المدن من مواسم الأرباح إلى سلسلة خسائر متلاحقة.

وفي ظل هذا الواقع، يطالب أصحاب الفنادق والتجار الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع السياحي، خاصة مع تزامن الركود الاقتصادي مع فرض مبالغ مالية جديدة من قبل وزارة الكهرباء، ما زاد من الأعباء على المستثمرين والعاملين في واحدة من أهم الوجهات الدينية في العراق.

وقال رئيس رابطة فنادق النجف، صائب أبو غنيم، لوكالة شفق نيوز، إن "من أهم متطلبات السياحة هو الأمن، و بوجود الحروب لا توجد سياحة، كما أن استهداف المنافذ البرية وتوقف المطارات أسهما بشكل مباشر في الحد من السياحة الدينية".

وأضاف أن "عدد الفنادق في النجف يبلغ نحو 250 فندقاً، أُغلق أكثر من 80% منها، ما أدى إلى تسريح العاملين والموظفين، فيما ما تزال بعض الفنادق تعمل بسبب إقامة عدد محدود من الأجانب والعراقيين فيها".

وأكد أبو غنيم أن القطاع السياحي تكبد خسائر كبيرة تُقدّر بملايين الدولارات، فضلاً عن استمرار فرض ضرائب الماء والمجاري والكهرباء والضمان الاجتماعي، داعياً إلى تطبيق حزمة قرارات حكومية سريعة لدعم قطاع السياحة وإنقاذه من الانهيار.

من جانبه، قال عضو رابطة فنادق كربلاء حيدر حنون، إن "السياحة الدينية في المحافظة تأثرت بشكل كبير خلال أيام التصعيد العسكري في المنطقة، إذ تضم مدينة كربلاء أكثر من ألف فندق بمختلف الدرجات، وأغلقت أغلبها بسبب توقف الزوار القادمين من خارج العراق، خصوصاً الزائرين الإيرانيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين".

وقدّر حجم الخسائر المالية بأنها تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً لكل فندق، لافتاً إلى أن الحكومة ألغت القرار الذي خفّض تعرفة الكهرباء، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على أصحاب الفنادق، ملوحاً بعدم دفع أجور الكهرباء في حال استمرار الزيادات.

بدورها، قالت رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة كربلاء، إسراء النصراوي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن تداعيات النزاع لم يقتصر على الفنادق فقط، بل شمل شركات السياحة والسفر والمطاعم والمحال التجارية، بعدما كانت الأسواق "مزدهرة" بالسياح القادمين من خارج العراق".

وأكدت أن أصحاب الفنادق يواجهون مشكلات كبيرة بسبب ارتفاع تعرفة الوحدة الكهربائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، منوهة إلى أنها أجرت زيارة إلى هيئة السياحة في بغداد لمتابعة ملف إنصاف أصحاب الفنادق والعمل على إلغاء القرار.

وتابعت النصراوي أن زيادة الضرائب تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في كربلاء، مشددة على أن اللجنة "ترفض بشكل قاطع فرض هذه الضرائب، وتناشد الجهات المعنية إيقاف العمل بها دعماً للقطاع السياحي".