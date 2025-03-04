"المحيبس".. لعبة رمضان التي يجتمع عليها العراقيون (صور)

شفق نيوز/ تنتعش لعبة المحيبس (إخفاء الخاتم)، وهي لعبة شعبية عراقية تراثية، خلال شهر رمضان خصوصاً في كل عام، وتثير اللعبة الحماسة والتشويق لدى الحاضرين بسبب ما تشهده من طقوس خاصة، كما أنها تجمع شرائح المجتمع المختلفة، وتقوي أواصر النسيج الاجتماعي بين المحافظات على اختلاف مذاهبها وأديانها.

وعادة ما تبدأ طقوس تلك اللعبة بعد وقت الإفطار، أو صلاة التراويح، حيث يتوجه الرجال قاصدين المقاهي الشعبية، للسمر، أو ما يسمونه محلياً "تعلولة"، حيث تبدأ هناك المباراة التي يترقبها الجميع.

وأصل كلمة محيبس هي تصغير لكلمة "محبس"، التي تعني الخاتم الذي يتم البحث عنه من خلال اللعبة، ولهذه اللعبة اسم آخر وهو "بات" ويعني "مبيت المحبس في أيدي اللاعبين"، ويقال: "يلعبون بات".

وتتلخص فكرة اللعبة في تنافس فريقين على الاحتفاظ بالمحبس أو "الخاتم" وغالباً يكون من فضة أو ذهب، والفائز هو الفريق الذي يسجل أعلى عدد من النقاط.

ويحصل الفريق الفائز دائماً على أطباق كبيرة من الحلويات الشعبية مثل "الزلابية" و"البقلاوة" وسط هتافات وتشجيع الحاضرين.

منافسة محتدمة

تواصلت منافسات بطولة المحيبس التراثية في محافظة بابل، التي تقام في كوفي الريان بتنظيم من ليث فليح، حيث شهدت البطولة التي تمتد منذ 6 سنوات، مشاركة واسعة من فرق محلية ومن مختلف المحافظات العراقية، مثل الديوانية ومدن القاسم والهاشمية والسياحي والحلة والحمزة.

اللعبة، التي يعود تاريخها إلى أجيال سابقة وتُمارس خلال ليالي رمضان، تعتمد على الذكاء والحدس، حيث يسعى “النزّال” إلى كشف حامل المحبس وسط فريق مكون من 30 لاعبًا. وتُلعب البطولة وفق نظام التسقيط الزوجي، إذ تبدأ الفرق الـ16 بالتنافس حتى يتأهل 8 منها إلى الأدوار المتقدمة.

في واحدة من أقوى المباريات، استمرت المواجهة حتى الثالثة فجرًا بين فريق السياحي وفريق حسين گرعاوي، حيث انتهت المباراة بالتعادل 10-10 قبل أن يحسمها فريق حسين گرعاوي في اللحظات الأخيرة.

ويتم احتساب الفوز بعد تحقيق 11 نقطة، وتستمر كل جولة لمدة 7 دقائق، مع إضافة دقيقتين إضافيتين في حال بقاء ثلاثة لاعبين دون كشف المحبس.

دور الحكام

لضمان سير المباريات بشكل عادل، يتفق الفريقان المتنافسان على الحكام قبل بدء اللعب. ويقوم الحكم الرئيسي، مثل عباس، بالإشراف على “النزّال” وتصحيح أخطائه، مثل عدم رفع رأسه أو عدم إبراز اللاعب بشكل صحيح.

إقبال واسع

وتشهد البطولة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يتابع عشاق اللعبة النزالات بحماس، وسط مشاركة نخبة من أمهر لاعبي المحيبس في بابل. ويتطلب النجاح في اللعبة مزيجًا من الخبرة، الذكاء، وقوة الشخصية، إذ يعتمد بعض اللاعبين على مهاراتهم في التمويه، بينما يكشف آخرون أنفسهم بالارتباك.

ومع استمرار البطولة، يترقب الجمهور مواجهات أكثر إثارة، حيث يطمح كل فريق إلى تحقيق اللقب وإثبات مهاراته في واحدة من أقدم الألعاب التراثية العراقية.

وكان مدير عام التربية البدنية والرياضية في وزارة الشباب والرياضة، موفق عبد الوهاب، قد أعلن يوم الأحد الماضي، انطلاق بطولة العراق المركزية للعبة "المحيبس"، بمشاركة 16 فريقا، في مجمع الشعب الرياضي.