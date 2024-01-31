"اللسان الأزرق" يثير مخاوف في العراق.. بؤر في 3 مدن والعلاج غير متوفر

شفق نيوز/ أثار إعلان الصين حظرها الاستيراد المباشر وغير المباشر للحيوانات المجترة ومنتجاتها من العراق بسبب تفشي مرض "اللسان الأزرق"، القلق لدى المواطنين من هذا المرض، فيما تؤكد السلطات الحكومية العراقية أن الحالات المسجلة بالمرض محدودة ومحصورة في مناطق 3 محافظات.

اللسان الأزرق

اللسان الأزرق، من الأمراض الوبائية التي تصيب المجترات وخاصة الأغنام، حيث يكون تأثيره شديداً ويصيب الأبقار وأنواعاً أخرى من المجترات، وفق مدير المستشفى البيطري في محافظة بابل، أحمد فرهود.

وقال فرهود، لوكالة شفق نيوز، إن "المرض ينتقل من حيوان مصاب إلى آخر عن طريق الحشرات الماصة للدم وخاصة البعوض، ولا ينتقل عن طريق التلامس المباشر".

وسجل المرض لأول مرة في العراق نهاية العام الماضي في محافظة كركوك، وفق فرهود، مؤكداً أنه "في حينها - اتخذت - الإجراءات الوقائية من حيث زيادة الرصد والتقصي والمتابعة اليومية للحيوانات، من خلال الكوادر المتواجدة في المستوصفات البيطرية المنتشرة في الأقضية والنواحي".

وأوضح أن "المرض يسبب ارتفاعاً في درجات الحرارة للحيوانات المصابة، مع خمول وفقدان الشهية، وزيادة إفرازات الفم والأنف التي قد تصبح مدممة، مع التهاب الغشاء المخاطي للفم واللثة واللسان، وتكوين بقعاً نزفية التي تتحول إلى اللون الأزرق مما يعطي اللسان مظهراً مميزاً بهذا اللون".

وزاد فرهود بالقول: "في الحالات الحادة قد يُصاب الحيوان بالإجهاض وقد يحدث إسهالاً دموياً والتهاباً في الرئتين والعينين"، مبيناً أن "نسبة النفوق ما بين 2 – 30 بالمائة، ولا يوجد علاج للمرض لحد الآن، كما أنه لا ينتقل إلى الإنسان بأي شكل من الأشكال".

وخلص مدير المستشفى البيطري في بابل، إلى القول إن "محافظة بابل لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض لغاية الآن".

3 بؤر عراقية

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، أن "مرض اللسان الأزرق موجود بحالات محدودة تركزت في مناطق بمحافظات نينوى وكركوك وديالى، وتم حصرها، لكن لا توجد إحصائية لعدد الحالات".

وأضاف الخزاعي، متحدثاً للوكالة، أن "دوائر البيطرة في وزارة الزراعة بالمحافظات اتخذت - بدورها - إجراءات من بينها حصر هذه البؤر الوبائية، وعدم التنقل من وإلى داخل هذه المناطق لمدة 14 يوماً، ومكافحة الوسط الناقل لهذا المرض التي هي حشرة تشبه حشرة البعوض".

وبين أن "الوضع تحت السيطرة"، مطمئناً أن "المرض أخف وطأة من مرض الحمى النزفية لأنه لا ينتقل إلى البشر بل بالحيوانات والأغنام فقط".

وعن قرار الصين بحظر استيراد اللحوم من العراق، نفى الخزاعي وجود تصدير لحوم حمراء إلى الصين، لا حية ولا أي منتجات حيوانية، موضحاً أن "العراق لا يصدر اللحوم، بل على العكس أن أبواب الاستيراد مفتوحة لأن المنتجات الحيوانية المحلية لا تكفي لسد متطلبات الحاجة في الداخل، لذلك يتم الاستيراد، وحتى تم تعليق إجازات الاستيراد لتسهيل عملية إدخال اللحوم المختلفة لغرض الذبح أو منتجات اللحوم الحيوانية إلى العراق لأجل خلق حالة استقرار في الأسعار".

حظر الاستيراد

وكانت الصين، قد أعلنت أنها حظرت الاستيراد المباشر وغير المباشر للحيوانات المجترة ومنتجاتها من العراق بسبب تفشي مرض اللسان الأزرق.

جاء ذلك، في إعلان للإدارة العامة للجمارك الصينية بتاريخ 26 يناير كانون الثاني في أعقاب تقرير من العراق إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بعد اكتشاف المرض في الأغنام، حسبما ذكرته وكالة "رويترز" يوم الأربعاء.

كما حظرت الصين مثل هذه الواردات من بلجيكا وهولندا بعد تفشي الفيروس الذي يسبب الحمى وتقرحات الفم وفي بعض الحالات يحول لسان الحيوان إلى اللون الأزرق. ويمكن أن يكون المرض خطيرا جدا على الأغنام والأبقار.